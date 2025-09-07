Noruega se juega el rumbo en estas elecciones: ¿mantenerse con los laboristas o virar hacia la derecha?

¡Noruega vota hoy!

Y mañana.

La incertidumbre domina el ambiente en Oslo y en todo Noruega.

A menos de veinticuatro horas de que cierre la votación, el país escandinavo se prepara para decidir si sigue confiando en los laboristas de Jonas Gahr Støre o da paso a un bloque de centroderecha donde el partido populista del Progreso y los Conservadores aspiran a liderar el gobierno.

En este momento, los colegios electorales están abiertos en el primero de los dos días de las elecciones parlamentarias, un evento que definirá el rumbo político del país nórdico para los próximos cuatro años.

Bajo la sombra de un giro hacia la derecha que recorre Europa, Noruega no es ajena a esta tendencia, y la contienda entre el bloque de centroizquierda, liderado por el Partido Laborista (Ap) de Jonas Gahr Støre, y el bloque de centroderecha, impulsado por el ascenso del Partido del Progreso (FrP), promete ser una de las más reñidas en décadas. Según datos oficiales, 4.053.932 personas tienen derecho a voto en estas elecciones, un aumento de 161.945 respecto a 2021, incluyendo 125.389 votantes de primera vez (18-19 años).

Un pulso reñido en el Storting

Los últimos sondeos posicionan al Partido Laborista como favorito, con un respaldo entre el 26% y el 29% de los votos. Fortalecido por el regreso de Jens Stoltenberg como ministro de Finanzas, el bloque de centroizquierda –que incluye a la Izquierda Socialista (SV), el Partido de Centro (Sp), los Verdes (MDG) y Rødt– podría asegurar entre 88 y 94 escaños en el Storting (169 escaños), superando los 85 necesarios para la mayoría. Sin embargo, la ventaja es frágil. En el campo de la derecha, el Partido del Progreso, liderado por Sylvi Listhaug, ha ganado terreno con un 19% a 25% en las encuestas, destacando un sondeo de Norstat que lo situó en 25,3%. Junto al Partido Conservador (H), con un 13% a 21%, el bloque de centroderecha podría sumar 79 a 81 escaños, quedándose cerca del poder.

Europa gira a la derecha, y Noruega no es la excepción

El ascenso del FrP refleja una tendencia que sacude Europa, donde partidos como Vox en España, AfD en Alemania o Hermanos de Italia han capitalizado el descontento por la inmigración, el costo de vida y la percepción de élites desconectadas. En Noruega, Listhaug ha avivado el debate con un discurso antiinmigración y propuestas de recortes fiscales, prometiendo aliviar la presión del impuesto a la riqueza. “Noruega debe priorizar a los noruegos”, declaró en un reciente mitin, generando tanto apoyo como controversia. Este mensaje resuena en un electorado preocupado por la desigualdad y la gestión del fondo soberano noruego (GPFG), valorado en 2 billones de dólares, cuya reciente desvinculación de empresas israelíes ha polarizado aún más la campaña.

Temas que marcan la votación

Mientras los noruegos acuden a las urnas este domingo, los temas centrales incluyen la desigualdad económica, el costo de vida, la política energética y el futuro del fondo soberano. El centroizquierda aboga por fortalecer el Estado de bienestar y avanzar en la transición energética, mientras el FrP y los conservadores proponen reducir impuestos y priorizar los intereses nacionales. Partidos menores como los Verdes, el Partido Demócrata Cristiano (KrF) y el Liberal (V) están cerca del umbral electoral del 4%, lo que podría ser decisivo para el equilibrio de fuerzas.

Escenarios posibles

Con la votación en marcha, tres escenarios emergen:

Victoria del centroizquierda: Si el Partido Laborista consolida su ventaja, Jonas Gahr Støre podría seguir como primer ministro, liderando una coalición minoritaria con apoyo de SV, Sp o MDG. Triunfo de la derecha: Un repunte del FrP y el Partido Conservador podría acercar al bloque de centroderecha al poder, aunque necesitarían el respaldo de partidos menores como KrF o V. Fragmentación: La cercanía en las encuestas y la incertidumbre sobre los partidos pequeños podrían derivar en un Parlamento fragmentado, complicando la formación de gobierno.

Noruega en el espejo de Europa

Con 4.053.932 votantes habilitados y una participación históricamente alta (77,2% en 2021), Noruega decide hoy y mañana su futuro en un contexto de polarización. ¿Resistirá el país nórdico el giro a la derecha que sacude Europa? Mientras los colegios electorales permanecen abiertos, el mundo observa si Noruega seguirá el camino de sus vecinos o mantendrá su tradición de estabilidad socialdemócrata. El resultado, que se conocerá tras el cierre de urnas el lunes, podría redefinir no solo el Storting, sino también el papel de Noruega en un continente en transformación.

Votación récord y polarización

La participación ciudadana marca cifras históricas: más de 1,71 millones de noruegos han votado por adelantado, superando ampliamente el récord anterior. Esto equivale al 42% del electorado registrado. El voto anticipado ha ido en aumento en las últimas décadas y su peso podría ser clave para decantar el resultado final.

Las encuestas confirman la igualdad entre bloques. La última proyección otorga a los laboristas la primera posición, seguidos por el Partido del Progreso y los conservadores. Pero varios partidos menores se encuentran cerca del umbral mínimo del 4% necesario para entrar en el Parlamento noruego (Storting), lo que puede alterar la composición final del gobierno y obligar a pactos inesperados.

El giro europeo hacia la derecha

El contexto noruego no es aislado. En toda Europa se consolida un giro a la derecha radical. Las elecciones europeas de 2024 reflejaron este cambio: la proporción de voto obtenida por partidos de extrema derecha aumentó un 25%, mientras que verdes y liberales perdieron posiciones significativas. La izquierda cayó seis puntos porcentuales respecto a 2019 y los partidos tradicionales apenas mantuvieron sus cifras.

Este fortalecimiento de la derecha radical ha sido uniforme en casi todos los países europeos, salvo excepciones puntuales como Finlandia e Italia. El auge se atribuye a varios factores:

Preocupación creciente sobre la inmigración ilegal y sus efectos económicos y sociales.

Narrativas nacionalistas y euroescépticas que conectan con el descontento popular.

Inseguridad ante las crisis energéticas, climáticas y tecnológicas.

Reacción contra políticas progresistas percibidas como excesivas.

En Noruega, estos elementos se suman a los debates sobre fiscalidad, desigualdad y gestión del fondo soberano nacional. El país juega un papel clave como proveedor energético europeo, por lo que cualquier cambio político tendrá repercusiones fuera de sus fronteras.

Inmigración ilegal: eje del debate

La inmigración ilegal ocupa un lugar central en las campañas tanto del Partido del Progreso como de otras fuerzas derechistas europeas. En Noruega, este partido ha construido su discurso alrededor de propuestas antiislámicas y xenófobas, presentándose como alternativa a lo que consideran una gestión permisiva por parte del centroizquierda.

La ola derechista europea encuentra en la inmigración un catalizador eficaz. Países como Francia, Alemania e Italia han visto cómo los partidos ultraderechistas ganan terreno gracias al miedo al islamismo radical y al rechazo abierto a políticas migratorias inclusivas. La presión sobre los gobiernos tradicionales para endurecer leyes migratorias no ha reducido el atractivo electoral de la extrema derecha; al contrario, legitima sus posturas ante buena parte del electorado.

En Noruega este fenómeno se traduce en una polarización creciente entre quienes ven la diversidad como riqueza y quienes perciben amenazas culturales o económicas asociadas a la llegada de inmigrantes sin control.

Escenarios posibles tras el voto

Todo apunta a que ningún partido logrará una mayoría absoluta; las coaliciones serán inevitables. Si triunfa el centroizquierda, Jonas Gahr Støre podría continuar como primer ministro con apoyos puntuales externos. Si vence la derecha, dos nombres se perfilan para liderar el país:

Sylvi Listhaug , líder del Partido del Progreso.

, líder del Partido del Progreso. Erna Solberg, ex primera ministra conservadora.

Ambas opciones supondrían un giro claro respecto al modelo laborista actual, especialmente en cuestiones migratorias y fiscales.

Las negociaciones post-electorales serán complejas: hasta nueve partidos pueden entrar al Parlamento según las encuestas más recientes. Las fuerzas menores tendrán capacidad para inclinar la balanza hacia uno u otro bloque.

Noruega como termómetro europeo

El resultado noruego será observado con atención por toda Europa. Representa una nueva prueba para medir hasta dónde llega el avance derechista impulsado por la inquietud ante la inmigración ilegal. Las consecuencias institucionales pueden ser profundas:

Cambios en las alianzas internacionales.

Ajustes en políticas energéticas vitales para Europa.

Revisión de prioridades económicas nacionales.

En definitiva, Noruega decide ahora no solo su futuro inmediato sino también su lugar dentro de una Europa que redefine sus valores políticos bajo presión social e incertidumbre global.

El desenlace final puede tardar horas o incluso días tras cerrarse las urnas este lunes 8 de septiembre. Lo cierto es que esta elección marcará tendencia sobre cómo afrontan los países europeos los retos migratorios y económicos en un tiempo marcado por giros ideológicos inesperados.

La política noruega se encuentra hoy ante una bifurcación clara: seguir apostando por consensos laboristas o sumarse abiertamente al viraje derechista europeo que ya está transformando instituciones y sociedades.