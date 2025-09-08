Francia: la caída de Bayrou deja a la derecha pura y dura como gran ganadora

La derrota de François Bayrou en la moción de confianza celebrada este lunes en el Parlamento francés tuba al Gobierno y sume a Francia en una nueva crisis institucional.

Con 194 votos a favor y 364 en contra, la Asamblea Nacional rechazó el plan de recortes presentado por el primer ministro, quien anunció su dimisión para este martes.

Esta situación obliga al presidente Emmanuel Macron a decidir entre la formación urgente de un nuevo Ejecutivo o la convocatoria de elecciones legislativas, apenas un año después de los últimos comicios.

La inestabilidad política se ha convertido en una constante durante la segunda legislatura de Macron, iniciada en 2022. El Gobierno de Bayrou es el cuarto que cae en este periodo y el tercero en poco más de un año, reflejando la profunda fragmentación del Parlamento, donde ninguna fuerza política ostenta una mayoría clara. La falta de consenso ha impedido la aprobación de un presupuesto, mientras la deuda pública alcanza el 113% del PIB y el déficit se sitúa cerca del 6%.

En su intervención final ante los diputados, Bayrou ha defendido la necesidad de afrontar la crisis fiscal con un plan de recortes de 44.000 millones de euros, argumentando que el verdadero riesgo no era la moción de confianza, sino la inacción. “El riesgo no era esta moción, sino hacer como si nada, como se ha hecho siempre. No es una cuestión política, es una cuestión histórica. De esas que conciernen a los pueblos y a las naciones”, ha afirmado el primer ministro, quien adoptó un tono grave y advirtió sobre la gravedad de la situación: “Francia vive una insoportable hemorragia. El destino de sus ciudadanos está amenazado”.

El diagnóstico de Bayrou fue contundente: el sistema de bienestar francés, desde las pensiones hasta la educación y la sanidad, se encuentra al borde del colapso debido al exceso de gasto y al peso de la deuda. “La sumisión a la deuda es como la sumisión por la fuerza militar. Dominados por las armas, o dominados por nuestros acreedores a causa de una deuda que nos abruma, en ambos casos perdemos nuestra libertad”, ha sentenciado. Además, denunció el deterioro del sistema educativo, señalando una “caída en el dominio de los fundamentos de la escritura”, y ha subrayado el “desequilibrio demográfico debido al envejecimiento de los franceses”.

También abordó cuestiones de seguridad, justicia e inmigración, insistiendo en la necesidad de controlar las llegadas y de integrar a quienes ya residen en el país mediante el trabajo, el aprendizaje del idioma y el respeto a los principios de vida franceses.

El auge de la derecha y la ultraderecha

El vacío de poder refuerza a la derecha más dura. Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, no ha dudado en calificar a su partido como “la única alternativa pragmática” y viable ante el fracaso de la fórmula centrista. Aunque Le Pen no podrá ser candidata en unas eventuales elecciones legislativas anticipadas —debido a su reciente condena por financiación irregular—, su partido, encabezado ahora por Jordan Bardella, se prepara para gobernar o condicionar decisivamente la política nacional.

Bardella ha dejado claro que el RN no apoyará ni presupuestos “macronistas” ni de la izquierda, y que están listos para forzar elecciones si Macron nombra otro primer ministro sin consenso. En el seno del partido, incluso se baraja una posible alianza con la derecha conservadora para liderar el país, algo impensable hace apenas dos años.

La derecha tradicional, por su parte, se fortalece tras meses de desgaste del Gobierno. Voces como la de Bruno Retailleau, ministro del Interior, rechazan cualquier pacto con la izquierda y advierten sobre el peligro de los “ingenieros del caos”, en referencia a la fragmentación y la radicalización del debate parlamentario.

Un Parlamento ingobernable

La raíz del problema es la fragmentación sin precedentes de la Asamblea Nacional. Desde las elecciones de 2024, ningún bloque ha logrado una mayoría clara. El intento de Macron y Bayrou de sostener un Gobierno de centro se ha topado con la aritmética parlamentaria y el desgaste social, dejando el tablero dividido en tres polos: la izquierda, el macronismo con los republicanos y la extrema derecha.

Esta situación convierte en efímeros a los Ejecutivos y hace que cualquier Gobierno dependa de pactos casi imposibles. La Constitución francesa no ofrece herramientas efectivas para resolver este tipo de bloqueo más allá de la disolución parlamentaria. Así, la caída de Bayrou no es solo una crisis de Gobierno, sino una crisis de régimen, que cuestiona los fundamentos mismos de la V República.

Movilización social y protesta sindical

Mientras el poder político se descompone, la calle se prepara para una nueva ola de protestas. Los sindicatos han convocado movilizaciones para el 10 y el 18 de septiembre bajo el lema “Bloquear todo”. Se prevén paros en el sistema ferroviario y protestas masivas contra los recortes y la incertidumbre política. El malestar social se suma a la presión sobre un Gobierno al borde del colapso y alimenta el discurso de quienes prometen orden y autoridad.

La economía francesa, lastrada por un déficit creciente y el temor a nuevas rebajas de calificación crediticia, exige decisiones drásticas. Bayrou quiso forjar un consenso sobre la gravedad de la deuda, pero su intento de “decir la verdad incómoda a los franceses” ha resultado en un fracaso parlamentario. El país se adentra en una crisis presupuestaria sin precedentes, justo cuando la política europea y la seguridad internacional reclaman estabilidad en París.

En este contexto, Emmanuel Macron se enfrenta a un dilema: nombrar un nuevo primer ministro con escasas opciones de éxito o convocar elecciones legislativas anticipadas que podrían catapultar a la extrema derecha al poder. La alternativa de un Gobierno de izquierda, con el Nuevo Frente Popular, parece inviable sin apoyos transversales.

Escenarios posibles y riesgos

Si Macron opta por otro primer ministro sin mayoría, la inestabilidad continuará y la presión para disolver la Asamblea crecerá.

Si se convocan elecciones, el RN podría convertirse en la primera fuerza, aunque los expertos dudan de su capacidad para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría llevar a un Ejecutivo débil y expuesto al desgaste en plena crisis.

La persistencia del bloqueo, sumada a la protesta social y la crisis económica, amenaza con una erosión acelerada de la legitimidad institucional y con nuevas turbulencias sociales.

La caída de Bayrou no solo marca el fin de una etapa, sino que convierte a la derecha dura y la ultraderecha en los actores centrales de una partida política en la que el resultado final, y el futuro del sistema, aún están por decidirse.