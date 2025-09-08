Moción de Confianza: la soberbia de Bayrou sentencia hoy al Gobierno de Francia

El ambiente en París es de máxima tensión en un lunes que puede marcar un antes y un después en la política francesa. François Bayrou, primer ministro desde hace apenas diez meses, se enfrenta hoy a una moción de confianza en la Asamblea Nacional.

El desafío no solo pone en juego el futuro del Gobierno, sino que arrastra consigo a toda la arquitectura política del país y coloca al presidente Emmanuel Macron ante una encrucijada sin precedentes en la Quinta República.

Bayrou, quien llegó al poder tras la última crisis gubernamental, ha apostado todo a una carta: la aprobación de su controvertido plan de recortes presupuestarios para 2026.

Con la deuda pública francesa disparada —supera el 113% del PIB y los 3,3 billones de euros—, el primer ministro ha defendido la necesidad de un ajuste drástico: 44.000 millones de euros menos en gasto social, congelación de pensiones, recortes en sanidad y supresión de dos días festivos. La reacción social y política ha sido inmediata y fulminante.

Convencido de que solo un respaldo parlamentario claro legitimaría su programa, Bayrou solicitó él mismo la moción de confianza. Este movimiento, calificado de suicidio político incluso entre sus aliados, ha puesto a prueba la frágil mayoría de su gabinete, que gobierna en minoría desde las legislativas de 2024. El cálculo era simple: lograr una “clarificación” sobre el apoyo real a su gestión, pero la jugada parece haberle salido mal.

Los tres principales partidos de la oposición —la izquierda agrupada en el Nuevo Frente Popular, la derecha tradicional y la ultraderecha de Marine Le Pen— han anunciado que no respaldarán a Bayrou. La izquierda ha sido especialmente dura: “Bayrou no es más que una extensión del arrogante macronismo”, denuncian, mientras la derecha y la extrema derecha ven en la caída del gobierno una oportunidad para forzar nuevas elecciones o, incluso, acceder al poder. La división parlamentaria impide cualquier mayoría estable.

La gestión presupuestaria y el rechazo social

El plan presupuestario de Bayrou ha encendido todas las alarmas. Entre las medidas más polémicas:

Supresión de dos días festivos: el lunes de Pascua y el 8 de mayo, fechas emblemáticas en el calendario francés.

Congelación de pensiones y salarios públicos para 2026.

Eliminación de miles de puestos de funcionarios.

Recortes severos en sanidad y ayudas sociales.

Bayrou ha defendido su política con argumentos de urgencia fiscal: “No podemos continuar sin hacer nada”, sentenció en su última comparecencia, recordando que la deuda pública crece a razón de 5.000 euros por segundo. Sin embargo, la percepción mayoritaria es que el ajuste recae sobre las clases populares, mientras que la izquierda lo acusa de antisocial y de perpetuar el modelo de austeridad que la sociedad rechaza tras años de crisis.

Las críticas por su gestión han ido en aumento. Sindicatos y colectivos sociales han convocado protestas y huelgas, mientras que los partidos de la oposición preparan mociones de censura adicionales si Bayrou no cae hoy mismo. El desgaste de su figura es evidente y su soberbia, como apuntan algunos analistas, ha terminado por aislarle incluso de posibles aliados.

Escenarios tras la votación: Macron ante el abismo

Con el rechazo casi unánime al plan de Bayrou y la negativa de la oposición a sostenerle, el gobierno tiene todas las papeletas para caer esta misma tarde. La votación se espera para las 20:00 horas y el resultado podría precipitar una nueva crisis institucional. Macron, que hasta ahora ha evitado adelantar las presidenciales de 2027, se ve obligado a actuar.

Las opciones del presidente son limitadas:

Nombrar un nuevo primer ministro : Se baraja la posibilidad de un jefe de gobierno socialista que integre a fuerzas del Nuevo Frente Popular y evite elecciones inmediatas. Sería un intento de cohabitación inédito en esta legislatura.

: Se baraja la posibilidad de un jefe de gobierno socialista que integre a fuerzas del Nuevo Frente Popular y evite elecciones inmediatas. Sería un intento de cohabitación inédito en esta legislatura. Convocar elecciones legislativas: Una salida arriesgada, ya que el Parlamento podría quedar igual de fragmentado y el bloque ultraderechista de Le Pen parte como favorito en las encuestas.

La caída de Bayrou, lejos de estabilizar la situación, puede abrir la puerta a un ciclo de inestabilidad sin precedentes. Sería el tercer gobierno que cae en menos de un año, una anomalía en el sistema político francés que pone en entredicho la capacidad del país para abordar reformas estructurales y mantener la confianza de los mercados internacionales.

Las consecuencias para Francia y Europa

La crisis trasciende el marco nacional. Francia, segunda economía de la UE, afronta presiones desde Bruselas por su elevado déficit y la Comisión Europea vigila de cerca la evolución de sus cuentas públicas. El fracaso del ajuste fiscal compromete no solo el futuro del Estado del bienestar francés, sino también la credibilidad del país en el contexto europeo.

En el terreno político, la posible victoria de la ultraderecha en unas hipotéticas nuevas elecciones inquieta a los socios comunitarios y a los mercados. La izquierda, mientras tanto, busca capitalizar el desgaste del macronismo, aunque su fragmentación interna dificulta cualquier alternativa de gobierno estable.

La jornada de hoy puede ser recordada como el momento en que la soberbia de Bayrou sentenció a su propio gobierno y obligó a Emmanuel Macron a tomar decisiones drásticas. El resultado de la moción de confianza y las reacciones inmediatas marcarán el rumbo político de Francia en los próximos años. Los franceses, mientras tanto, asisten con escepticismo a un pulso parlamentario que puede cambiar el rostro de la Quinta República.

La política francesa, fiel a su tradición, se enfrenta de nuevo a una encrucijada. El desenlace, esta noche.