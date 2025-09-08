Tiroteo en Jerusalén: un español de 25 años entre los seis asesinados en el ataque terrorista en una parada de autobuses

De terror.

El bullicio matutino de Jerusalén se vio interrumpido este lunes por un ataque armado en la zona norte de la ciudad, que dejó al menos 15 víctimas entre heridos y fallecidos. El suceso, ocurrido en torno a las 10:13 de la mañana en el cruce de Ramot Junction, mantiene en vilo a la población y ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en uno de los principales accesos urbanos.

El ataque se produjo cuando dos individuos armados, definidos por las autoridades como terroristas, subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros y viandantes en la calle Yigal Yadin, una de las arterias clave de la ciudad. Según el servicio de emergencias Magen David Adom, “recibimos informes sobre aproximadamente 15 heridos, aparentemente por disparos de arma de fuego”. Entre las víctimas, al menos seis personas se encuentran en estado crítico, lo que subraya la gravedad del incidente.

La rápida intervención policial permitió neutralizar a los atacantes en el mismo lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los servicios médicos trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Las autoridades aún investigan si se trata de un ataque coordinado o de una acción aislada, aunque no se descarta ninguna hipótesis en un contexto de tensión creciente en la región.

La ciudad de Jerusalén vive una situación de alerta máxima. El ataque recuerda otros episodios recientes de violencia en la región, donde la seguridad urbana se ha visto comprometida por atentados con armas de fuego en espacios públicos. La elección de un autobús como objetivo no es casual: los transportes públicos han sido en el pasado escenario de atentados con alto impacto social y mediático, ya que concentran a civiles de diferentes perfiles y aumentan la sensación de vulnerabilidad colectiva.

El cruce de Ramot Junction es una de las principales entradas a Jerusalén y conecta zonas residenciales con áreas comerciales y de tránsito. La zona es especialmente concurrida en las primeras horas del día, lo que explica el elevado número de afectados.

En los últimos meses, el incremento de ataques y tentativas de atentados ha llevado a las autoridades israelíes a intensificar los controles de seguridad en puntos estratégicos. Sin embargo, la rapidez y la imprevisibilidad de los agresores desafían la capacidad de prevención de las fuerzas del orden.

El impacto del tiroteo se ha dejado sentir de inmediato en la vida cotidiana de la ciudad. Las autoridades han acordonado la zona afectada y han restringido el tráfico en las inmediaciones del cruce, provocando importantes retenciones y desvíos de líneas de autobús y otros transportes públicos.

Los servicios de emergencia y la policía han solicitado a la población evitar el área mientras se completan las investigaciones y se asegura la zona.

Las escuelas y centros comerciales próximos han activado protocolos de seguridad y han recomendado a los ciudadanos permanecer en lugares cerrados hasta nuevo aviso.

Un español entre las vícitmas mortales

Según la información difundida por las autoridades israelíes, entre los seis asesinados por los terroristas, se encuentra un español, Yaakov Pinto, de 25 años recién casado y natural de Melilla.

El joven que vivía en Israel, ha muerto en el lugar junto con otras tres personas producto de las heridas de bala.

A esta hora, las autoridades israelíes solo han podido identificar a otras dos víctimas mortales Yisrael Matzner, de 28 años, y Rabbi Yosef David, de 43.

Investigación en curso y posibles escenarios

La policía y los servicios de inteligencia trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Las primeras pesquisas apuntan a una posible coordinación, dado el modo de operar de los agresores y la elección del objetivo. Por el momento, no se ha reivindicado la autoría del atentado, lo que añade incertidumbre a la situación.

Las fuerzas de seguridad han reforzado los controles en los accesos a Jerusalén y han desplegado unidades especiales en otros puntos sensibles de la ciudad.

La posibilidad de nuevos incidentes ha elevado la preocupación ciudadana y ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de prevención y la gestión de la seguridad urbana.

Cronología del incidente y gestión de la emergencia

10:13: Primeros disparos en el cruce de Ramot Junction. 10:16: Llegada de los servicios de emergencia y primeros traslados de heridos. 10:20: Neutralización de los atacantes por parte de la policía. 10:30: Acordonamiento de la zona y desvío del tráfico. 10:45: Activación de protocolos de emergencia en centros escolares y comerciales.

Impacto internacional y respuesta política

El tiroteo ha tenido repercusión inmediata en la comunidad internacional. Diversos líderes han condenado el ataque y han mostrado su solidaridad con las víctimas. El suceso llega en un momento de especial tensión en la región, con el proceso de paz estancado y el incremento de incidentes violentos tanto en Jerusalén como en otras ciudades del país.

Las próximas horas serán claves para determinar si el ataque forma parte de una escalada mayor o si se trata de un episodio aislado. Mientras tanto, la población de Jerusalén afronta una jornada marcada por la incertidumbre y el miedo, con la esperanza de que las medidas adoptadas permitan restablecer la normalidad lo antes posible.

En el mapa urbano de la ciudad, Ramot Junction se convierte hoy en el epicentro de la preocupación por la seguridad, recordando la compleja realidad que vive Israel y la necesidad constante de adaptación ante nuevas amenazas.