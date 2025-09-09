Así es el ‘Carlo’: el fusil de retazos con el que los terroristas palestinos mataron a un español y a cinco personas más en Jerusalén

Se hace con recortes con trozos de otras armas.

Pero es letal.

El atentado de este lunes en Jerusalén, que ha dejado seis muertos –entre ellos un ciudadano español– y al menos una decena de heridos, ha vuelto a poner en el centro del debate internacional el uso del ‘Carlo’, un arma casera y de fácil camuflaje, utilizada por los atacantes palestinos para perpetrar el tiroteo en una concurrida parada de autobús en Ramot Alon, uno de los accesos principales a la ciudad.

A día de hoy, 9 de septiembre del 2025, las autoridades israelíes han confirmado que los dos agresores emplearon este subfusil improvisado antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad.

El ‘Carlo’ es mucho más que una pistola artesanal: representa una tendencia creciente en la fabricación clandestina de armamento ligero en talleres ilegales de Cisjordania. Montado con piezas de segunda mano y retales de otras armas, este fusil se ha convertido en la herramienta predilecta tanto para bandas criminales como para grupos armados palestinos, por su bajo coste y su capacidad para pasar desapercibido.

La historia del arma arranca a principios de los 2000, cuando la policía israelí detecta por primera vez su uso. Inspirado en el subfusil sueco Carl Gustaf M/45 y su versión egipcia Port Said, el ‘Carlo’ se diferencia por su fabricación improvisada.

Se ensambla principalmente con retales y piezas recuperadas de otros armamentos ligeros. Su producción se concentra en ciudades como Nablus y Jenín. Inicialmente utilizado por criminales locales, su uso se expandió rápidamente a ataques contra fuerzas israelíes.

En los últimos años, este subfusil ha sido protagonista en numerosos atentados palestinos. Su diseño rudimentario facilita tanto la producción como el transporte clandestino: puede ocultarse fácilmente en mochilas o bajo ropas amplias, lo que dificulta su detección por parte de las fuerzas israelíes.

Características técnicas y operativas

Aunque la apariencia externa del ‘Carlo’ puede variar según el taller y los materiales disponibles, presenta tres características comunes: utiliza munición de nueve milímetros (similar al Uzi israelí); carece de precisión a larga distancia pero es letal en espacios cerrados o contra multitudes y es fácil de ensamblar y reparar con herramientas básicas.

Esta simplicidad técnica permite que cualquier persona con conocimientos mecánicos básicos pueda fabricar o modificar un ‘Carlo’, usando partes robadas o recicladas de rifles M4 y otras armas estándar. En la escena del atentado del lunes, imágenes difundidas por medios israelíes muestran claramente uno de estos subfusiles improvisados.

El auge del armamento casero

La proliferación del ‘Carlo’ responde a varios factores:

Control restrictivo sobre la venta legal de armas a civiles palestinos.

sobre la venta legal de armas a civiles palestinos. Creciente demanda entre grupos armados ante la intensificación del conflicto con Israel.

entre grupos armados ante la intensificación del conflicto con Israel. Facilidad para esconder piezas y herramientas necesarias para su montaje.

Este tipo de armas improvisadas no solo se utiliza en ataques aislados. Brigadas como Al Qassam (Hamás) y unidades como Al Quds (Yihad Islámica) han recurrido al ‘Carlo’ en operaciones recientes. Además, su presencia no se limita a Palestina; bandas criminales sudamericanas y caribeñas también han adoptado modelos similares por razones económicas y logísticas.

Impacto social y político tras el ataque

El uso recurrente del ‘Carlo’ evidencia una tendencia preocupante: la sofisticación de las redes clandestinas para fabricar armas cada vez más eficientes y difíciles de rastrear. Tras el tiroteo en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu convocó una reunión urgente con altos mandos militares para evaluar la situación y reforzar los controles sobre los accesos urbanos y fronterizos.

La guerra abierta entre Israel y Hamás ha intensificado los controles policiales y militares. Sin embargo, la facilidad con la que armas como el ‘Carlo’ cruzan fronteras internas muestra las limitaciones del sistema actual para contener esta amenaza. Los atentados perpetrados con armamento casero aumentan la percepción de inseguridad tanto entre israelíes como palestinos.

Perspectivas: ¿cómo puede evolucionar el fenómeno?

Varios expertos advierten que mientras persistan los talleres ilegales en Cisjordania y continúe el bloqueo sobre materiales controlados, las armas improvisadas seguirán formando parte del paisaje bélico local.

Las autoridades israelíes han incrementado las operaciones para localizar estos talleres:

Redadas periódicas en barrios conflictivos.

Revisión intensiva en puestos fronterizos.

Cooperación internacional para identificar rutas de contrabando.

Por otro lado, los grupos palestinos ven en el ‘Carlo’ una solución pragmática ante la escasez de recursos y restricciones internacionales. El uso extendido de este fusil refuerza también su valor simbólico como herramienta “del pueblo” frente al poderío militar israelí.

Un arma improvisada que desafía las fronteras

La muerte del joven español Yaakov Pinto –natural de Melilla– durante el ataque ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la efectividad real de los sistemas antiterroristas modernos. El caso ilustra cómo el conflicto entre Israel y Palestina trasciende lo meramente político o territorial; afecta directamente a ciudadanos ajenos al enfrentamiento directo.

La presencia cada vez más frecuente del ‘Carlo’, fabricado con retales y difícilmente rastreable, plantea retos técnicos y éticos a gobiernos e instituciones internacionales. La evolución futura dependerá no solo del control policial sino también del desenlace político entre ambas partes.

En definitiva, mientras continúe la tensión regional y existan talleres capaces de transformar piezas desechadas en armas funcionales, el fusil ‘Carlo’ seguirá siendo protagonista indeseado en las crónicas internacionales.