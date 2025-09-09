Israel ordena a los palestinos evacuar Gaza City: caos y huida

El sonido de los altavoces y el eco de los panfletos lanzados desde el aire han devuelto a las calles de Gaza City una imagen que se repite trágicamente desde hace meses: familias enteras huyendo con lo puesto, empujando carros improvisados, entre el polvo y el miedo.

La nueva orden del ejército israelí, emitida este martes, obliga a la evacuación total e inmediata de la mayor ciudad del enclave palestino, donde viven y se refugian cerca de un millón de personas según la ONU.

El aviso es claro: “Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi”, en el sur, ya saturada por desplazados.

A día de hoy, 9 de septiembre del 2025, la situación en Gaza ha alcanzado un nuevo umbral de desesperación. Las últimas horas han visto cómo columnas humanas buscan refugio ante la inminencia de una ofensiva militar destinada, según Israel, a “barrer” los últimos focos activos de Hamás en la capital del enclave.

Sin embargo, las ONG y agencias internacionales denuncian que estas órdenes masivas agravan una crisis humanitaria sin precedentes y generan un clima de pánico que dificulta cualquier gestión ordenada del éxodo.

Un ciclo constante de desplazamientos forzados

La nueva evacuación impuesta por Israel no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón repetido desde el inicio del asedio y las operaciones militares intensificadas en agosto. Desde entonces, las órdenes de desalojo han vaciado barrios enteros bajo amenaza directa de bombardeos. El ejército israelí justifica esta táctica asegurando que busca minimizar víctimas civiles permitiendo tiempo para huir antes de atacar posiciones consideradas estratégicas para Hamás. Sin embargo, organizaciones como Médicos del Mundo advierten que “la reanudación de los ataques y la emisión de órdenes de desplazamiento forzoso sobre zonas enteras han agravado aún más la crisis humanitaria”, empujando a cientos de familias a un ciclo interminable de huidas.

El impacto es devastador. El bloqueo casi total impuesto por Israel desde hace más de dos semanas ha dejado a más de dos millones de gazatíes atrapados sin acceso regular a alimentos, agua potable ni servicios básicos. Las zonas designadas como “seguras”, como Al Mawasi, ya no pueden absorber a más desplazados: están desbordadas y carecen incluso de infraestructuras mínimas para acoger nuevas oleadas humanas.

Riesgo sanitario extremo y colapso social

El éxodo masivo incrementa riesgos sanitarios críticos. La Organización Mundial de la Salud advierte que el número de heridos sigue aumentando rápidamente en toda Gaza y que el sistema sanitario está al borde del colapso. La falta crónica de suministros médicos, sumada al hacinamiento extremo en refugios improvisados, dispara amenazas como epidemias infecciosas o brotes incontrolables entre menores y ancianos.

Los hospitales apenas pueden atender urgencias.

Hay escasez aguda incluso para intervenciones básicas.

La ayuda internacional llega con cuentagotas por los bloqueos.

La ONU denuncia que la privación sistemática de ayuda humanitaria y los desplazamientos forzados ponen en peligro incluso la viabilidad futura del pueblo palestino en Gaza como grupo social estable. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advierte sobre condiciones “cada vez más incompatibles con su existencia continuada”.

El trasfondo político y militar

La ofensiva israelí responde tanto a objetivos militares —eliminar cualquier resistencia armada activa— como a presiones políticas internas y externas. En paralelo, Israel afirma haber aceptado la última propuesta estadounidense para una tregua condicionada a la liberación total de rehenes por parte de Hamás y su desarme completo. No obstante, mientras se negocian posibles ceses temporales del fuego bajo mediación internacional, sobre el terreno predomina una lógica bélica que prioriza avances militares inmediatos.

El gobierno israelí justifica sus acciones como imprescindibles para garantizar su seguridad.

Hamás ha reiterado estar dispuesto a aceptar un alto el fuego solo si incluye garantías firmes sobre la retirada israelí y reconstrucción.

Las negociaciones siguen estancadas entre desconfianzas mutuas.

Humanidad cercada: voces desde dentro

Entre las voces que logran salir desde dentro del enclave resuena una petición común: protección real para los civiles. “Las familias llevan meses desplazándose una y otra vez, perdiendo todo cada vez”, relata un voluntario local. Para muchos habitantes, cada orden nueva significa abandonar lo poco que queda en pie, sin certeza alguna sobre si encontrarán refugio o solo más peligro.

La comunidad internacional mantiene llamamientos reiterados a un alto el fuego efectivo e inmediato. Sin embargo, sobre el terreno persiste una sensación amarga: las decisiones estratégicas priman sobre cualquier consideración humanitaria inmediata.

Mientras tanto, el flujo incesante hacia el sur convierte cada carretera en una galería viva del sufrimiento colectivo: niños exhaustos, mayores incapaces siquiera de caminar largas distancias, madres buscando agua o comida en condiciones extremas.

La ofensiva militar continúa avanzando mientras cientos de miles intentan sobrevivir al margen del conflicto directo. El futuro inmediato depende tanto del desarrollo militar como —y quizá aún más—de la presión internacional para proteger derechos básicos y evitar una catástrofe irreversible.

En medio del caos y el miedo creciente, Gaza se enfrenta otra vez al reto diario más básico: sobrevivir a una nueva noche sin saber si llegará un amanecer menos hostil.