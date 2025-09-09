Túnez desmiente el bulo de que habían atacado con un drone a la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau

Lo que les faltaba.

Ahora se inventan un bulo de proporciones siderales, para hacerse las víctimas.

Y siguen sin acercarse a Gaza.

Un rumor viral sacudió las redes este lunes: supuestamente, un dron habría atacado la embarcación de Greta Thunberg en su ruta humanitaria hacia Gaza.

Bulo que se ha puesto a difundir histéricamente la ‘Brunete Pedrete‘ periodística española, con El País a la cabeza.

Desde Túnez, las autoridades han negado categóricamente cualquier incidente de este tipo, calificando los hechos de “falsos” y atribuyéndolos a la desinformación creciente en torno a la misión internacional.

A día de hoy, 9 de septiembre del 2025, la polémica sobre la flotilla solidaria, conocida como Global Sumud Flotilla, persiste, mientras la situación en Gaza sigue agravándose.

De paseíto por Túnez. La rubia dice que están parados porque hay mucho oleaje, pero es un oleaje especial sionista que solo afecta a la flotilla, como se puede ver en el mapa. El resto de barcos navegan sin dificultad. pic.twitter.com/YoTeakg6Du — El Secretario de Eugenio (@ElSecreDeEuge) September 8, 2025

Un convoy bajo la lupa: ayuda, política y retrasos

La flotilla, compuesta por una veintena de barcos y activistas de 44 países, partió de Barcelona el pasado domingo cargada de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo israelí y llevar alimentos, agua y medicinas a una población al borde de la hambruna. Entre los nombres destacados figuran la activista Greta Thunberg, el actor Liam Cunningham y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El proyecto ha estado marcado desde el principio por los retrasos y las dificultades logísticas. El mal tiempo obligó a regresar a puerto en Barcelona en el primer intento de salida. A esto se suma la presión diplomática y las advertencias del gobierno israelí, que ya ha interceptado misiones similares en el pasado y ha reiterado que no permitirá la llegada de los barcos a aguas de Gaza.

El papel de la desinformación: drones, incendios y fake news

En medio de la travesía, medios y redes sociales internacionales difundieron supuestos ataques con drones y un incendio en el barco principal de la flotilla. Sin embargo, las autoridades tunecinas han desmentido rotundamente que se haya producido ningún ataque en aguas bajo su jurisdicción. El caso es un ejemplo más del clima de polarización y manipulación informativa que rodea la causa palestina y las iniciativas internacionales de ayuda.

No es la primera vez que la Global Sumud Flotilla es blanco de noticias falsas. En junio, la propia Greta Thunberg fue deportada tras un intento anterior de llegar a Gaza, mientras que en julio otra embarcación fue detenida por el ejército israelí, que confiscó la carga humanitaria. Ahora, los organizadores insisten en que la misión sigue adelante, sumando nuevos barcos desde puertos de Italia, Grecia y Túnez.

Entre la solidaridad y el «postureo progre»

La iniciativa, aunque respaldada por figuras públicas y organizaciones internacionales, ha recibido críticas desde sectores políticos y mediáticos que acusan a los activistas de practicar un “postureo progre” y de instrumentalizar la tragedia humanitaria en Gaza para fines ideológicos. El debate es especialmente intenso en España, donde la salida de la flotilla desde Barcelona ha generado reacciones encontradas y una cobertura mediática polarizada.

Por un lado, los defensores de la misión argumentan que la acción es un acto de solidaridad internacional necesario ante la catástrofe humanitaria que vive Gaza, con más de 63.000 muertos desde el inicio de la guerra y una crisis alimentaria sin precedentes.

Por otro, los detractores señalan que la repercusión mediática eclipsa el verdadero drama palestino y sirve más para la autopromoción de los participantes que para resolver el problema de fondo.

El retraso en la travesía y la sucesión de incidentes han alimentado las críticas sobre la eficacia y el sentido último de estas misiones, al tiempo que aumentan la presión sobre los gobiernos europeos para que asuman un papel más activo en la crisis de Oriente Medio.

La situación en Gaza y el impacto internacional

Mientras la atención mediática sigue a la flotilla, la realidad en Gaza es cada vez más dramática. Organizaciones humanitarias alertan de un riesgo inminente de hambruna, con medio millón de personas en situación de hambre catastrófica y al menos 332 muertes por malnutrición, incluidos 124 niños, según cifras del Ministerio de Salud gazatí.

El conflicto, que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas en territorio israelí, ha derivado en una ofensiva militar de gran envergadura y en un bloqueo casi total de la Franja. Israel ha anunciado la reducción de la ayuda humanitaria a medida que intensifica sus operaciones en el norte de Gaza, lo que complica aún más la labor de las organizaciones internacionales y los intentos de romper el bloqueo por vía marítima.

Perspectivas: ¿hacia dónde va la flotilla?

El futuro de la Global Sumud Flotilla sigue siendo incierto. Los organizadores mantienen la intención de llegar a Gaza, aunque reconocen los riesgos y la posibilidad de ser interceptados antes de alcanzar su destino. La presión internacional crece, tanto a favor como en contra de la misión, mientras la guerra y la crisis humanitaria en Gaza continúan sin una solución clara en el horizonte.

La experiencia de la flotilla de Greta Thunberg ilustra la complejidad de la ayuda internacional en contextos de conflicto, donde la solidaridad, la política y la propaganda se entremezclan y donde la desinformación puede desviar la atención de la verdadera emergencia. En este escenario, cada paso de la expedición es seguido de cerca por gobiernos, medios y opinión pública, en un pulso donde lo simbólico y lo real se confunden.

Con la mirada puesta en las próximas semanas, el desenlace de la travesía y la respuesta de Israel marcarán el rumbo de futuras iniciativas solidarias y el debate internacional sobre Gaza. Por ahora, la flotilla sigue navegando entre la esperanza y la controversia, bajo la atenta mirada del mundo.