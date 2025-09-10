Tres motivos por los que el ataque israelí contra los terroristas de Hamas en Doha ha sorprendido al mundo

El martes, 9 de septiembre de 2025, Israel sorprendió a la comunidad internacional al lanzar un ataque aéreo contra líderes de Hamas en pleno centro de Doha, Catar.

El suceso, que coincidió con intensas negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza, dejó un saldo de seis muertos —entre ellos cinco miembros de Hamas y un agente catarí— y provocó una tormenta diplomática que puso en jaque las relaciones en Oriente Próximo.

Mientras el mundo asimila lo ocurrido, queda claro que la frontera entre la guerra y la diplomacia es más frágil que nunca en Oriente Próximo.

La sensación de inseguridad y la erosión de las normas internacionales pueden tener consecuencias imprevisibles en la región.

Pese al ataque, la cúpula terrorista de Hamas sobrevivió, lo que ha dado pie a una batería de declaraciones cruzadas y preguntas incómodas sobre la estrategia israelí, la gestión estadounidense y el futuro de la región.

El grupo terrorista ha confirmado este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, aunque asegura que ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

«Varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria», dijo el grupo en un comunicado, en el que incluye los nombres de los cinco terroristas muertos.

Fuentes israelíes itadas por The Jerusalem Post sostienen que uno de los eliminados es Himam al-Hayya, líder exiliado de Hamás en Gaza.

Pero lo cierto es que no está entre los nombres que ha hechos públicos Hamás en su comunicado.

Sí está su hijo, Humam al-Hayya.

El contexto: negociaciones y líneas rojas

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, el escenario político en Oriente Próximo es tenso. Israel y Hamas se encuentran en un pulso constante desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza.

Doha, la capital de Catar, se había convertido en las últimas semanas en el epicentro de los esfuerzos diplomáticos para negociar un alto el fuego.

La presencia de la dirección política de Hamas en la ciudad era conocida y aceptada, en parte gracias a la histórica política de Catar de mediar entre actores enfrentados.

El ataque israelí, realizado con misiles de precisión, rompió de golpe una de las principales reglas no escritas de la diplomacia regional: no atacar a delegaciones políticas durante negociaciones y, sobre todo, no hacerlo en un país anfitrión considerado neutral.

El Gobierno catarí calificó el bombardeo de “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales”, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ofrecieron su apoyo a Catar en una muestra de solidaridad poco habitual en la región.

Tres razones para el asombro internacional

La operación israelí en Doha ha dejado perplejos a gobiernos y analistas por tres motivos esenciales:

Violación de la neutralidad diplomática: Catar no solo es sede de una de las mayores bases militares estadounidenses en la región, sino que además juega un papel clave como mediador. Atacar en su territorio supone cruzar una línea roja que casi ningún actor internacional se había atrevido a traspasar desde la guerra fría. La reacción inmediata de Doha y sus aliados del Golfo evidencia la gravedad del precedente.

Riesgo de escalada regional: El ataque se produjo mientras la élite de Hamas participaba en negociaciones de alto el fuego, lo que añade un elemento de imprevisibilidad y peligro. Las represalias, tanto diplomáticas como en el terreno militar, son ahora más probables, y la estabilidad de Catar como mediador ha quedado en entredicho.

Descoordinación y falta de aviso suficiente a Estados Unidos: Israel informó a los militares estadounidenses de que planeaba un ataque, pero no especificó el lugar ni los detalles críticos. Esto dejó a Washington sin margen de maniobra para advertir a Catar o intentar frenar la operación. Según declaraciones de la Casa Blanca, el presidente Trump garantizó a los cataríes que "esto no volverá a ocurrir en su territorio", mientras se multiplican las preguntas sobre el alcance real de la cooperación entre Washington y Tel Aviv en este episodio.

Antecedentes y reacciones inmediatas

No es la primera vez que Israel ataca objetivos de Hamas fuera de Gaza, pero hacerlo en pleno proceso de negociaciones y en un país aliado de Estados Unidos marca un antes y un después.

Las tensiones en la relación entre Israel y Catar venían creciendo, pero hasta ahora se habían contenido en el terreno político. El ataque ha hecho saltar las alarmas en las cancillerías occidentales.

El liderazgo de Hamas, pese a las bajas, sobrevivió al ataque y aprovechó la ocasión para denunciar la vulnerabilidad de sus miembros incluso en “territorio neutral”.

El hijo de Khalil Al-Hayya, alto dirigente de Hamas, figura entre los fallecidos, aunque Al-Hayya logró salir ileso. Este dato añade dramatismo al suceso y refuerza la narrativa de resistencia de la organización.

Por su parte, Estados Unidos se ha visto en una posición incómoda. Aunque la administración Trump había sido informada de un posible ataque, la falta de detalles y la rapidez de los acontecimientos impidieron una respuesta eficaz. La Casa Blanca ha tratado de tranquilizar a los cataríes y ha evitado, hasta el momento, condenar explícitamente la acción israelí, limitándose a calificarla de “unilateral”.

Repercusiones para la diplomacia internacional

Las consecuencias del ataque son palpables en varios frentes:

Relaciones Israel-Catar: Doha exige explicaciones y garantías, mientras evalúa su papel como mediador en el conflicto de Gaza. La desconfianza crece y la cooperación futura está en entredicho.

Rol de Estados Unidos: Washington, que depende de la base de Al Udeid en Catar para sus operaciones regionales, debe equilibrar su apoyo a Israel con el mantenimiento de buenas relaciones con los países del Golfo. El suceso ha puesto de relieve la dificultad de manejar una alianza tripartita cuando los intereses divergen.

Negociaciones de alto el fuego: Las conversaciones para un cese de hostilidades en Gaza han quedado en suspenso. Hamas ha reafirmado su voluntad de negociar, pero exige garantías de seguridad para sus delegaciones. El papel de Catar como anfitrión de futuras rondas está ahora en duda.

Qué puede suceder a partir de ahora

El bombardeo de Doha marca un punto de inflexión en la política de Oriente Próximo.

La comunidad internacional observa con preocupación el posible efecto dominó: nuevos ataques fuera de los escenarios habituales, cambios en la política de mediación y un endurecimiento de las posiciones tanto de Hamas como de Israel.

En las próximas semanas, varios factores serán decisivos: