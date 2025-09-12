Un nuevo vídeo muestra al francotirador asesino de Charlie Kirk saltando de un tejado tras el disparo

El asesino de Kirk saltando del tejado y huyendo de la escena del crimen.

Lo tenía todo meticulosamente planeado.

Y es frío como un témpano.

El FBI ha dado nuevas pistas aunque siguen sin localizarle.

Han encontrado el arma que utilizó, donde han hallado huellas dactilares y también mensajes grabados en la munición.

Concretamente, y tal como ha adelantado The Wall Street Journal, las balas tenían mensajes de ideología antifascista y a favor de las personas transexuales.

Las autoridades también han asegurado que el homicida tiene «edad universitaria», según ha confirmado Robert Bowles, el agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City.

El campus de Utah Valley University aún no ha recuperado la calma.

La noticia de la muerte de Charlie Kirk, abatido por un disparo mientras intervenía en un acto público, ha estremecido a la sociedad estadounidense y ha elevado la tensión política en plena precampaña.

Las imágenes difundidas en las últimas horas, en las que se aprecia al asesino saltando de un tejado tras efectuar el disparo, han confirmado el relato de los testigos y añadido un elemento de dramatismo a un suceso que ya era de por sí impactante.

El asesino usó un rifle para cazar jabalíes: «Era un tiro fácil a 130 metros» aunque no apuntaba al cuello

Las primeras hipótesis apuntan a que el arma utilizada por el tirador fue un Mauser M18 y un calibre .30-06, utilizado con frecuencia para caza mayor.

Las autoridades continúan la búsqueda del tirador, cuya identidad sigue sin confirmarse oficialmente, aunque las cámaras de seguridad han permitido reconstruir buena parte de sus movimientos antes y después del crimen.

La policía y el FBI han intensificado la investigación y han pedido colaboración ciudadana, mientras el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha subrayado que “todas las pruebas forenses están siendo procesadas con la máxima prioridad”.

Footage of Charlie Kirk’s assassin jumping off the roof. Remember, it took five days for the FBI to catch Luigi Mangione pic.twitter.com/qElPHAfs5W — Anton Rubaclini (@AntonRubaclini) September 12, 2025

Una ejecución calculada y un campus en shock

Las primeras imágenes del incidente muestran cómo el atacante, vestido completamente de negro, dispara desde una posición elevada, presuntamente un tejado cercano al lugar donde Kirk ofrecía su charla.

Tras el disparo, el tirador se ve saltando ágilmente del tejado y huyendo del campus, según han confirmado fuentes policiales y las grabaciones de testigos presenciales.

Las autoridades han descartado la implicación de los dos primeros detenidos tras el ataque, aunque uno de ellos ha sido acusado de obstrucción. El FBI y la policía local han reiterado que no existen pruebas que vinculen a otros individuos con el asesinato en este momento.

El gobernador Cox no ha dudado en calificar el suceso de “asesinato político”, una expresión que resuena con fuerza en un país que ha vivido en los últimos años una escalada de amenazas y ataques contra figuras públicas.

To All My Followers In Ohio ,

Watch This Guy , He is Cherring ,

and is looking to the roof….

After Charlie Kirk is shot & assassinated,

If you know this guy tell us his name!

By the way there is a second pic and a

2nd movie of 2 guys !

These People know & knew something!… pic.twitter.com/QzzeTmYzBn — Armand Klein (@ArmandKleinX) September 11, 2025

Amenazas personales y clima de hostilidad

No es la primera vez que el nombre de Charlie Kirk aparece asociado a la polémica y el riesgo personal.

En los últimos años, el fundador de Turning Point USA había denunciado repetidamente amenazas directas contra su persona y su familia.

En distintos eventos y entrevistas, Kirk reconocía que su activismo político, especialmente en campus universitarios marcados por la polarización, había convertido su día a día en un ejercicio de vigilancia permanente.

“No deberíamos tener que vivir con seguridad privada solo por defender ciertas ideas políticas”, había declarado en público meses antes del asesinato. Durante sus giras, Kirk acostumbraba a rodearse de medidas de protección, conscientes tanto él como su entorno de la tensión creciente en los espacios universitarios.

De hecho, su visita a Utah Valley University había sido objeto de protestas estudiantiles y peticiones para cancelar el acto, aunque las autoridades insisten en que no existían amenazas concretas antes del atentado.

🇺🇸‼️ | LO ÚLTIMO — Nuevo video muestra al asesino de Charlie Kirk corriendo por el techo y saltando de un edificio tras el ataque.

pic.twitter.com/Z8ZXEX837O — UHN Plus (@UHN_Plus) September 12, 2025

La política universitaria, en la cuerda floja

El asesinato de Kirk marca un antes y un después en la forma de hacer política en los campus estadounidenses. La reacción ha sido inmediata: universidades y organizadores de eventos políticos han revisado de urgencia sus protocolos de seguridad, mientras que figuras públicas de todo el espectro ideológico han expresado su temor a que la violencia acabe por silenciar el debate y la confrontación de ideas.

La ola de violencia política no es nueva, pero sí se ha intensificado en los últimos años. Entre 2017 y 2024, las amenazas contra representantes públicos se han multiplicado por más de tres, según datos del Capitol Police. El asesinato de Kirk, unido a otros ataques recientes, ha llevado a congresistas y senadores a cancelar apariciones públicas y a exigir refuerzos de seguridad, incluso en eventos de campaña y actos institucionales.

El temor es palpable. Algunos líderes, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han aplazado actos en respuesta directa al crimen. Otros, como la republicana Nancy Mace, han anunciado que portarán armas de fuego en todo momento y evitarán reuniones al aire libre. El debate sobre cómo garantizar la seguridad sin sacrificar la proximidad entre representantes y ciudadanía está más abierto que nunca.

¿Un punto de inflexión para la política estadounidense?

La muerte de Charlie Kirk amenaza con transformar radicalmente la forma de hacer política y activismo en Estados Unidos. El episodio ha evidenciado que la polarización y el odio pueden materializarse en violencia letal, y ha puesto en cuestión la viabilidad de los eventos públicos abiertos, sobre todo en entornos universitarios tradicionalmente vinculados al debate libre.

Los expertos advierten que, si no se toman medidas decididas, el asesinato de Kirk podría marcar el inicio de una era en la que la política se haga a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad, limitando la participación ciudadana y erosionando los principios democráticos. Al mismo tiempo, la investigación forense y la búsqueda del asesino avanzan a contrarreloj, mientras la sociedad estadounidense asimila el golpe y se pregunta si la espiral de violencia tiene freno.

En mitad de la conmoción, queda la imagen del asesino saltando del tejado: una metáfora brutal de cómo la violencia puede irrumpir, inesperada y devastadora, en el corazón mismo del debate democrático.