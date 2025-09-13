Macron remodela su gabinete en plena crisis de popularidad

Un ambiente de inestabilidad domina el Elíseo mientras Emmanuel Macron mueve ficha y anuncia una profunda remodelación de su gobierno. La sustitución de los ministros de Economía, Interior y Educación llega en uno de los momentos más delicados para el presidente francés, acosado por una crisis de deuda, protestas masivas y una popularidad en mínimos históricos. La estrategia es clara: recuperar la confianza antes de las cruciales elecciones regionales, aunque el camino se presenta incierto y plagado de obstáculos.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la situación en Francia es crítica. La aprobación de Macron ha caído a cifras inéditas, con encuestas recientes situando su popularidad en apenas el 15%—niveles incluso inferiores a los registrados durante el estallido de los chalecos amarillos en 2018-2019. El presidente enfrenta una presión social y política sin precedentes desde su llegada al poder en 2017, y la reorganización de su gabinete refleja la urgencia por recuperar el pulso político.

Un gabinete a la deriva

La remodelación gubernamental no es un simple ajuste técnico. Macron ha destituido a los ministros más cuestionados por la opinión pública y la oposición, entre ellos los responsables de Economía, Interior y Educación. La elección de nuevos perfiles apunta a contener la oleada de críticas y ofrecer respuestas a un país que reclama cambios profundos.

La salida del ministro de Economía se produce tras semanas de tensión por la gestión de la crisis presupuestaria y la deuda pública, que ya supera el 114% del PIB francés. El recorte del gasto social y los ajustes en pensiones y empleo público, impulsados por el anterior titular, provocaron un rechazo masivo en la Asamblea y en la calle. Por su parte, el relevo en Interior busca frenar la escalada de violencia en las protestas y mejorar la respuesta ante las revueltas populares, mientras que el cambio en Educación responde a la presión de sindicatos y padres por la gestión de las reformas y la igualdad de acceso.

Protestas y crisis de legitimidad

Las calles de París, Lyon o Marsella han sido escenario de manifestaciones multitudinarias en las últimas semanas. El movimiento Bloqueemos Todo ha logrado reunir a cientos de miles de personas en toda Francia, con 550 mítines y más de 250 bloqueos de infraestructuras, según datos oficiales. La respuesta del Estado ha sido contundente: 80.000 policías desplegados, 540 detenidos y el uso de drones para vigilar concentraciones. El ambiente es tenso y la desconfianza hacia las instituciones se profundiza.

Entre las principales demandas de los manifestantes figuran la paralización de los recortes sociales, la retirada del plan de ajuste presupuestario y el rechazo al envío de tropas a Ucrania. La nominación de un nuevo primer ministro, percibido como derechista y continuista, ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos sectores. “Vivimos en un clima político duro, donde los derechos fundamentales están en cuestión”, afirma un estudiante parisino citado en medios franceses.

El trasfondo económico: deuda y ajuste

El contexto económico es determinante en la actual crisis. Francia registra un déficit público del 5,8% del PIB y una deuda que la sitúa como la tercera más elevada de la Unión Europea. El coste de financiación a largo plazo se ha disparado hasta el 4,5% para los bonos a 30 años, el nivel más alto desde 2011. Los inversores, inquietos por la falta de consenso político y el rechazo al plan de ajuste, han endurecido las condiciones de acceso a los mercados.

El plan de ajuste propuesto por el anterior primer ministro, François Bayrou, contemplaba un recorte anual de 44.000 millones de euros, con medidas como la congelación de pensiones y la reducción del empleo público. Las protestas sociales han obligado a Macron a reconsiderar la estrategia y buscar alternativas, aunque las presiones de Bruselas y los mercados no dan demasiado margen de maniobra.

El factor electoral y el futuro de Macron

La crisis política ha abierto un debate sobre la continuidad de Emmanuel Macron. Voces de la izquierda y la derecha han solicitado su dimisión, mientras que encuestas recientes señalan que unas elecciones anticipadas no garantizarían una mayoría clara para ningún bloque. La extrema derecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella avanza en intención de voto, alimentada por el desgaste del oficialismo y el hartazgo de la ciudadanía.

El presidente, consciente de la fragilidad de su base de apoyo, ha optado por una estrategia de recomposición: renovar el gobierno, buscar acuerdos con sectores moderados y lanzar mensajes de estabilidad y protección del patrimonio nacional. El reciente anuncio del plan de Renacimiento del Louvre es un ejemplo de esta táctica, que combina grandes gestos simbólicos con la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y el refuerzo del papel de Francia en Europa.

Cifras clave actuales: Popularidad de Macron: 15% (septiembre 2025) Déficit público: 5,8% del PIB (primer trimestre 2025) Deuda pública: 114% del PIB (tercera más alta de la UE) Interés de la deuda a 30 años: 4,5% (máximo desde 2011) Más de 500 protestas y bloqueos en todo el país (septiembre 2025)



El desafío para Macron es doble: reconstruir la confianza ciudadana y evitar un colapso institucional que podría abrir la puerta a soluciones más radicales. La remodelación de su gabinete es, por ahora, solo el primer movimiento de una partida política que se juega bajo la presión de la deuda, las urnas y la calle. El desenlace sigue abierto, y Francia observa expectante los próximos pasos del presidente en uno de los momentos más complejos de su mandato.