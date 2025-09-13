Ucrania entre el éxodo y la resistencia: cómo la táctica rusa del ‘salami’ desafía a Occidente

Vladimir Putin y el mapa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

A las puertas de Járkov, la pregunta es directa y demoledora: quedarse y resistir o marcharse y empezar de cero.

Miles de ucranianos, atrapados por la nueva ofensiva rusa y la incertidumbre sobre la reacción occidental, se ven forzados a tomar decisiones vitales.

El avance lento pero constante de las tropas del Kremlin no solo amenaza ciudades, sino que pone a prueba la cohesión de la OTAN y la capacidad de respuesta europea ante una estrategia rusa que se mueve entre la provocación y la ambigüedad calculada.

El contexto actual recuerda peligrosamente a la anexión de Crimea en 2014: acciones ambiguas, respuestas titubeantes y una sensación de que cada línea roja cruzada por Moscú debilita la arquitectura de seguridad europea.

El riesgo de una escalada inadvertida es real, sobre todo si una provocación rusa en el Báltico o Polonia deriva en un choque directo con fuerzas de la OTAN.

Analistas apuntan a que la clave estará en la capacidad de la Alianza para mantener la unidad y responder de forma proporcional y coordinada a cada desafío.

Una respuesta insuficiente podría envalentonar a Moscú, mientras que una reacción desmedida podría precipitar una confrontación mayor.

El futuro de Ucrania —y la decisión de millones de sus ciudadanos sobre si quedarse o partir— depende tanto de la resistencia interna como del pulso entre Moscú y Occidente.

Cada día que pasa sin una solución negociada, el conflicto se internacionaliza más y el coste humano y geopolítico aumenta.

En medio de la incertidumbre, muchos ucranianos mantienen la esperanza y la determinación, convencidos de que su destino se juega tanto en el campo de batalla como en los despachos de Bruselas y Washington. La historia reciente demuestra que en esta guerra, cada pequeño gesto, cada “loncha de salami”, puede cambiar el equilibrio de fuerzas en Europa.

El dilema civil: huida o resistencia bajo la sombra de los drones

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la presión sobre el frente oriental ucraniano se ha intensificado. Los bombardeos rusos y las incursiones de drones han dejado barrios enteros en ruinas, sobre todo en el eje Járkov-Kupiansk. Las autoridades locales, con recursos cada vez más limitados, organizan evacuaciones mientras crecen las colas en las estaciones de tren y las carreteras hacia el oeste se llenan de vehículos cargados con lo indispensable.

Algunos optan por quedarse, confiando en que la resistencia ucraniana, reforzada por la ayuda internacional, logre contener el avance ruso.

Otros, especialmente familias con niños y ancianos, deciden marcharse ante la evidencia de que la línea del frente se acerca irremediablemente a sus hogares.

Las cifras de desplazados internos han vuelto a dispararse, según datos oficiales, y la situación humanitaria se complica por la destrucción de infraestructuras y la llegada del otoño.

Estrategia de “salami”: pequeñas agresiones, gran efecto

La táctica rusa bautizada como “salami-slicing” o “estrategia del salami” está marcando el ritmo del conflicto y la respuesta internacional. Moscú evita grandes ofensivas directas contra la OTAN, pero suma acciones graduales y provocaciones calculadas: desde el corte de cables de comunicación en el Báltico hasta bombardeos puntuales en Kiev y el reciente uso de drones kamikaze que cruzaron la frontera polaca y causaron víctimas en ambos lados.

La “salami-slicing” consiste en acumular incidentes que, individualmente, no justifican una respuesta militar masiva, pero en conjunto erosionan la seguridad europea y miden la determinación de la Alianza Atlántica.

El ataque con drones sobre Polonia, que dejó 29 muertos en Ucrania, es el último ejemplo de este método: una agresión que no busca tanto el daño militar como el efecto político y psicológico sobre la OTAN y la UE.

Expertos en defensa advierten que el Kremlin pretende explotar las divisiones políticas y la fatiga de Occidente, confiando en que una respuesta tibia allane el camino para futuras acciones más audaces.

Respuesta occidental: maniobras, sanciones y operaciones conjuntas

Ante el aumento de las provocaciones rusas, la OTAN ha puesto en marcha la operación “Eastern Sentry”, un despliegue urgente de medios militares en el flanco oriental que incluye cazas Rafale franceses, F-16 daneses, fragatas y sistemas de defensa terrestre, así como el refuerzo de la cooperación con Polonia y los países bálticos.

La Alianza ha respondido al reciente incidente en Polonia con el envío inmediato de tropas y equipos, y ha subrayado su compromiso de defender “cada centímetro” de su territorio.

El mensaje de los líderes europeos y estadounidenses es claro: la seguridad del continente no es negociable y no se tolerarán nuevas violaciones de la soberanía aliada.

En paralelo, el Reino Unido y la UE han intensificado las sanciones contra la llamada “flota fantasma” rusa y las empresas que suministran tecnología al esfuerzo bélico del Kremlin, en un intento de debilitar la economía y la logística militar rusa.

Maniobras con Bielorrusia y el eco del “Zapad 2025”

Mientras tanto, Moscú ha iniciado junto a Bielorrusia las maniobras militares “Zapad 2025” cerca del corredor de Suwalki, una franja estratégica que conecta Polonia y Lituania y representa el “talón de Aquiles” de la defensa de la OTAN. Las autoridades polacas han cerrado la frontera con Bielorrusia y elevado la alerta ante posibles incidentes.