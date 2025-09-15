Israel destruye sistemáticamente los rascacielos en Gaza mientras ajusta detalles de la operación terrestre

Uno tras otro.

No van a dejar en pie ni un sólo edificio alto en Gaza.

El objetivo israelí es privar a los terroristas de Hamas de puesto de observación alguno.

Este lunes, la ofensiva israelí sobre Gaza alcanzó un nuevo nivel de intensidad con la destrucción de varios rascacielos tras repetidas órdenes de evacuación.

Los ataques, dirigidos a edificios residenciales y supuestamente utilizados por Hamás para fines militares, forman parte de una estrategia que busca debilitar la infraestructura del grupo islamista antes de una posible invasión terrestre.

La cifra de desplazados y víctimas aumenta con cada jornada: solo en las últimas horas, más de 6.000 personas han perdido sus hogares en la capital gazatí, según datos de Defensa Civil palestina.

Los bombardeos no han dado tregua.

Today in Gaza: They are filming it because the IDF provided advance evacuation warning to the residents of that building. Does it look like the IDF is trying to kill as many or as few Gazans as possible? 🧐pic.twitter.com/k2df5IQgEO — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 6, 2025

Entre los edificios destruidos destaca la torre Al Kawthar, próxima al puerto y señalada por el ejército israelí como un puesto avanzado de observación de Hamás.

Las fuerzas israelíes afirman haber tomado medidas previas para minimizar víctimas civiles, incluyendo avisos anticipados y el uso de munición precisa, aunque fuentes palestinas denuncian que estos ataques afectan sistemáticamente a viviendas, escuelas e infraestructuras civiles. El patrón se repite: advertencias rápidas, pánico entre los residentes y destrucción inmediata.

Las cifras oficiales sitúan el número de fallecidos en Gaza por la ofensiva israelí desde octubre de 2023 en más de 64.800 personas, incluidos más de 19.000 menores.

Solo este domingo murieron al menos 52 palestinos en distintos puntos del enclave, la mayoría en la capital. El éxodo forzado al sur continúa: se calcula que cerca de 280.000 personas han abandonado ya Gaza City ante el asedio militar.

This building holds witness to a vast part of my life in Gaza. Within its walls, I hosted my very first radio program on one of Gaza’s well-known stations. Here too, I trained at my first media company, and worked at the first newspaper that welcomed me into journalism. Every day… pic.twitter.com/yp7SoaLkGH — Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) September 9, 2025

El dilema estratégico: ofensiva terrestre o acuerdo para los rehenes

La escalada militar coincide con un momento decisivo para el gobierno israelí. Este lunes se reúne el gabinete encabezado por Benjamín Netanyahu para analizar los riesgos de una operación terrestre en Gaza City y su impacto sobre los cerca de 20 rehenes israelíes que aún permanecen cautivos en el enclave. La presión es máxima: por un lado, existe una demanda interna fuerte para liberar a los secuestrados; por otro, la comunidad internacional insiste en evitar una masacre mayor y buscar alternativas negociadas.

El debate interno refleja las tensiones entre dos estrategias:

Lanzar una ofensiva terrestre total sobre Gaza City para controlar definitivamente la capital y desmantelar a Hamás.

Buscar un acuerdo que permita liberar a los rehenes mediante un alto el fuego o concesiones limitadas.

La primera opción implica riesgos directos para los rehenes —que podrían ser usados como escudos humanos— y multiplicaría las bajas civiles. La segunda podría significar una concesión política significativa a Hamás o incluso reforzar su control local, lo que Israel rechaza públicamente.

La visita clave de Marco Rubio y el mensaje estadounidense

En este contexto crítico, la llegada del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Israel cobra especial relevancia. Rubio visitó este domingo lugares emblemáticos junto a Netanyahu y el embajador estadounidense Mike Huckabee, pero lo más importante será su reunión oficial prevista para este lunes.

La presencia de Rubio envía un mensaje claro: Estados Unidos urge a Israel a cambiar el rumbo antes de cruzar puntos irreversibles. Como señala un editorial influyente en prensa israelí, “el viaje de Rubio es una advertencia: el tiempo se agota para acabar con la guerra, liberar a los rehenes y evitar un aislamiento global cada vez mayor”. Washington apuesta por presionar para alcanzar un acuerdo integral que incluya el fin progresivo del conflicto y la liberación simultánea de todos los cautivos.

Rubio no solo plantea inquietudes humanitarias; también advierte sobre las consecuencias diplomáticas si Israel opta por ignorar las llamadas internacionales al cese del fuego. El debate sobre una posible anexión parcial de Cisjordania —tema que Netanyahu planea poner sobre la mesa— puede agravar aún más las tensiones con socios europeos y árabes.

Antecedentes inmediatos y posibles escenarios

La situación actual es producto directo del fracaso repetido en alcanzar acuerdos previos entre Israel y Hamás. La mediación internacional —con Qatar como actor central— no ha logrado desbloquear ni un alto el fuego duradero ni un intercambio satisfactorio para ambas partes.

En paralelo, la presión militar se ha traducido en ataques cada vez más destructivos contra infraestructuras básicas —agua, electricidad, hospitales— complicando la vida diaria hasta extremos insoportables para casi dos millones de gazatíes.

De cara al futuro inmediato pueden contemplarse varios escenarios:

Una operación terrestre total con altísimo coste humano.

Un acuerdo parcial forzado por presión estadounidense que libere algunos rehenes e implique retirada paulatina.

Un estancamiento prolongado con violencia intermitente y deterioro humanitario extremo.

La visita de Marco Rubio podría marcar un punto de inflexión si logra convencer al liderazgo israelí —y a Netanyahu personalmente— de que cambiar el curso es imprescindible no solo por razones éticas sino estratégicas: aislarse internacionalmente sería letal para Israel a medio plazo.

Impacto regional e internacional

La tensión generada por estos bombardeos se siente más allá del enclave gazatí. Las reacciones diplomáticas no se han hecho esperar: países europeos han tomado medidas simbólicas —como retiradas temporales de embajadores— mientras crecen las protestas en ciudades árabes e internacionales.

El futuro inmediato depende en buena medida del resultado del debate interno israelí y del margen real que Estados Unidos tenga para influir decisivamente sobre su aliado más cercano en Oriente Medio.

El conflicto sigue encallado entre la lógica militarista y la urgencia humanitaria. Sin embargo, si alguna lección deja esta semana es que las decisiones adoptadas ahora tendrán consecuencias profundas tanto para las familias atrapadas bajo las bombas como para el equilibrio regional durante años.

El tiempo apremia; cada día perdido supone nuevas tragedias humanas y oportunidades políticas desaprovechadas.