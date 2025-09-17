Así es la ofensiva ‘Carros de Gedeón B’ sobre Gaza: 3 divisiones para embolsar a 3.000 terroristas de Hamas

La madrugada del miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron la operación terrestre más ambiciosa sobre la capital gazatí desde el inicio de la guerra.

El plan, bautizado como Carros de Gedeón B, implica un asalto coordinado por tres divisiones que tienen como objetivo embolsar a los últimos 3.000 miembros armados de Hamás en Ciudad de Gaza, donde aún se agazapan tras meses de combates y bombardeos.

Mientras Egipto y otros actores regionales insisten en negociar una tregua e intercambios humanitarios, Israel mantiene su postura firme: solo una victoria total sobre Hamás permitirá restaurar la seguridad nacional y liberar a los cautivos. La comunidad internacional observa con preocupación el recrudecimiento del conflicto, especialmente ante las denuncias crecientes por parte de organismos humanitarios acerca del impacto devastador sobre civiles y presos palestinos.

A medida que avanza Carros de Gedeón B, persiste la incertidumbre sobre si esta operación logrará realmente cambiar el equilibrio estratégico en Gaza o perpetuará un ciclo interminable de violencia y desplazamiento.

La noche cae sobre Gaza bajo un resplandor intermitente; cada avance militar marca no solo un giro táctico sino también una nueva página en una crisis sin final claro.

El ejército israelí ha movilizado las divisiones 162ª y 98ª, con la incorporación inminente de la 36ª, sumando decenas de miles de soldados en lo que representa uno de los mayores despliegues militares recientes. El ataque terrestre llega después de semanas de bombardeos intensivos sobre barrios clave como Zeitoun, Tel al-Hawa y Rimal. Las FDI han utilizado una combinación masiva de misiles, drones y artillería, junto con vehículos blindados cargados con explosivos controlados a distancia para destruir las fortificaciones y trampas explosivas instaladas por Hamás.

Durante la noche previa al asalto, el cielo sobre Gaza se iluminó repetidamente con bengalas israelíes que instaban a los civiles a evacuar. Sin embargo, según datos oficiales, más de 600.000 personas permanecen atrapadas en la ciudad, pese a los llamamientos para abandonar la zona y dirigirse al sur. El propio ejército reconoce que cerca del 40% ha logrado salir, pero la densidad poblacional sigue siendo un obstáculo crítico para las operaciones militares.

Objetivos estratégicos: embolsar y eliminar

El plan israelí busca rodear completamente Ciudad de Gaza, aislando así a unos 2.000-3.000 combatientes considerados el núcleo duro operativo de Hamás en la zona. La estrategia militar prioriza la seguridad propia frente a la rapidez: las tropas avanzan gradualmente y con potencia de fuego masiva para minimizar bajas entre sus filas. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, dirige personalmente la ofensiva desde el Comando Sur.

Las FDI han confirmado que este asalto será por fases, con una primera etapa centrada en operaciones periféricas y bombardeos selectivos, seguidas por incursiones profundas en los barrios residenciales donde se estima que se concentra la resistencia más férrea.

La operación Carros de Gedeón B es una extensión directa del asalto lanzado en mayo bajo el mismo nombre. En aquella ofensiva inicial, Israel logró controlar cerca del 75% del territorio gazatí pero no consiguió desmantelar totalmente la infraestructura ni liberar a los rehenes israelíes retenidos por Hamás. Analistas militares advierten que repetir estrategias podría llevar a resultados similares si no se abordan los factores sociales y logísticos subyacentes.

Hamás ha demostrado capacidad para recomponer sus fuerzas y mantener líneas defensivas incluso bajo presión extrema. Las FDI estiman que dos brigadas operativas del grupo permanecen activas en Ciudad de Gaza, aunque informes recientes indican reclutamiento constante entre milicianos y civiles atrapados.

Desplazamiento masivo: el coste humano

Una parte esencial del plan israelí contempla el desplazamiento forzoso hacia el sur del enclave palestino. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha aprobado medidas “humanitarias” para atender a cerca de un millón de desplazados previstos en las próximas semanas. Israel prevé instalar hospitales de campaña y facilitar corredores humanitarios temporales para aliviar la crisis civil derivada del avance militar.

Organizaciones internacionales han alertado sobre los riesgos inmediatos para la población civil. Las condiciones sanitarias y alimentarias empeoran rápidamente ante la destrucción sistemática de infraestructuras críticas durante los combates.

El alto mando israelí estima que el control total sobre Ciudad de Gaza podría tardar entre dos y tres meses, con periodos adicionales dedicados a eliminar túneles, arsenales ocultos y células terroristas remanentes. Este calendario refleja tanto la complejidad del terreno urbano como la necesidad táctica de evitar enfrentamientos directos en zonas densamente pobladas.

La operación coincide con un momento político delicado en Israel: el primer ministro Benjamin Netanyahu ha comparecido ante los tribunales por corrupción mientras supervisa personalmente el desarrollo del ataque. La presión interna por lograr resultados rápidos contrasta con las advertencias militares sobre el riesgo para los rehenes israelíes aún retenidos por Hamás.