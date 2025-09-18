Tanques israelíes cercan Gaza y comienza la caza de terroristas de Hamas, mientras la UE impulsa sanciones

A primera hora, el estruendo de los motores y el polvo levantado por los blindados israelíes marcaban la imagen dominante en los accesos a la capital de la Franja. Gaza amanece sitiada por columnas de tanques que, por primera vez en semanas, han penetrado en zonas residenciales densamente pobladas, acentuando la alarma internacional y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la región.

La presión militar de Israel coincide con un giro diplomático de gran calado: la Unión Europea ha anunciado la propuesta de sanciones económicas, con la suspensión inmediata de concesiones comerciales, mientras gobiernos y organizaciones humanitarias multiplican los llamamientos a la contención y la protección de la población civil.

El cerco militar y la entrada de blindados israelíes en zonas urbanas marcan un punto de inflexión. Analistas internacionales advierten de un posible estancamiento, donde ni las presiones exteriores ni el avance militar logran un desenlace rápido. La falta de una hoja de ruta clara para el día después multiplica la incertidumbre.

En paralelo, la propuesta de sanciones de Bruselas abre un nuevo frente diplomático que podría influir en la balanza, aunque de momento la postura israelí se mantiene firme. El riesgo de una mayor escalada, con posibles repercusiones regionales, mantiene en vilo a las cancillerías de todo el mundo.

El desenlace inmediato es incierto, pero el sufrimiento de la población civil y el creciente aislamiento internacional de Israel subrayan la urgencia de una solución negociada que, de momento, parece lejana. La esperanza, para muchos en la ciudad y fuera de ella, es que la presión global y la diplomacia logren abrir pronto una vía hacia la desescalada.

El Ejército israelí ha activado la mayor movilización de reservistas de la última década, con más de 130.000 efectivos desplegados y cinco divisiones implicadas en la operación terrestre más ambiciosa desde 2014. Las fuerzas del 36º División han logrado cerrar el perímetro norte y este de Gaza, mientras la 99º División combate en las afueras y en zonas limítrofes, según fuentes militares.

En las últimas 48 horas, las tropas han irrumpido en el barrio de Shejaiya y han alcanzado calles del centro, donde los enfrentamientos con milicianos palestinos se han recrudecido. Se calcula que más de 300.000 civiles permanecen en la ciudad, pese a las órdenes de evacuación lanzadas por el mando israelí. La destrucción de infraestructuras básicas y la escasez de suministros agravan la situación humanitaria.

Entre los puntos clave del avance militar:

Tanques Merkava y vehículos blindados han entrado en zonas residenciales, generando intensos combates urbanos.

El mando israelí ha ordenado evacuar Gaza, pero miles de familias no han podido salir por miedo o falta de rutas seguras.

Las tropas han rodeado hospitales y escuelas convertidas en refugio improvisado, lo que ha desatado críticas de la ONU y organizaciones humanitarias.

La respuesta internacional: sanciones y presión diplomática

Mientras los tanques avanzan, la Unión Europea ha dado un paso inédito: la Comisión ha propuesto suspender todas las concesiones comerciales vigentes con Israel, valoradas en más de 6 millones de euros anuales entre 2025 y 2027. Esta medida, sujeta aún a ratificación por el Consejo Europeo, busca presionar a las autoridades israelíes para que cesen las operaciones de gran escala en zonas densamente pobladas y permitan la entrada de ayuda humanitaria.

El anuncio de Bruselas ha tenido eco inmediato en otras capitales. Varios estados miembros han reclamado la convocatoria urgente de una cumbre internacional para mediar un alto el fuego, mientras en Washington y Londres crecen las voces que piden condicionar la ayuda militar a Israel a un mayor respeto a las leyes internacionales.

La reacción del Gobierno de Netanyahu ha sido de rechazo frontal, asegurando que las sanciones “no alterarán la determinación de garantizar la seguridad nacional” y acusando a la UE de “doble rasero”.

Escalada y bloqueo diplomático

El actual asedio a Gaza es la culminación de meses de escalada tras una cadena de ataques y represalias entre Israel y grupos armados palestinos. Las negociaciones para una tregua, auspiciadas por Egipto y Catar, encallaron tras el último intercambio de fuego cruzado en la frontera sur de la Franja.

La situación se complica aún más por el bloqueo casi total de la entrada de bienes y servicios esenciales, que ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Organizaciones como la Media Luna Roja y Médicos Sin Fronteras han advertido del colapso sanitario y de la imposibilidad de atender a los heridos.

Elementos clave del contexto actual: