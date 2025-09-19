Ucrania lanza un bonus de 1.445 euros para captar voluntarios latinoamericanos para el batallón ‘Tormenta Hispana’

El conflicto entre Ucrania y Rusia no da tregua y la necesidad de refuerzos se ha convertido en una prioridad para Kiev.

Ahora, el gobierno ucraniano ha dado un paso más en su estrategia de reclutamiento internacional: ha anunciado un bonus mensual de 1.445 euros para atraer a voluntarios latinoamericanos al batallón ‘Tormenta Hispana’, la primera unidad hispanohablante integrada en las Fuerzas Armadas ucranianas.

Esta medida busca captar nuevos efectivos dispuestos a combatir en los frentes más duros del conflicto, en un momento en que el desgaste humano y material empieza a ser crítico.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, la situación en los frentes de guerra sigue siendo extremadamente volátil.

El reclutamiento de extranjeros, especialmente de países latinoamericanos, se ha convertido en una tendencia que refleja tanto el alcance global del conflicto como las dificultades de Ucrania para mantener el ritmo de la guerra tras más de tres años de combates. El bonus, que eleva el salario mensual de los combatientes desplegados en zonas de combate a unos 4.800 dólares (aproximadamente 4.053 euros), supone un incentivo sin precedentes en la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania.

Un reclutamiento cada vez más internacional

El ejército ucraniano lleva meses adaptando sus políticas de captación de voluntarios extranjeros, conscientes de que la guerra ha dejado un saldo de bajas significativo y de que la moral de las tropas nacionales ha ido menguando con el paso del tiempo. En este contexto, la aparición de unidades como ‘Tormenta Hispana’ marca una nueva etapa en la internacionalización de la guerra, con la creación de batallones segmentados por idioma para facilitar la integración y la operatividad de los nuevos reclutas.

El proceso de reclutamiento se realiza en gran parte a través de redes sociales y plataformas digitales. Los interesados deben cumplir unos requisitos básicos: tener entre 18 y 60 años, no contar con antecedentes penales, gozar de buena salud y, preferentemente, poseer experiencia militar o en cuerpos de seguridad, aunque esto último no es indispensable. Los contratos son de tres años, con posibilidad de prórroga, y se permite la rescisión voluntaria tras seis meses, siempre que no se esté en despliegue de combate.

Además del bonus, Ucrania garantiza tratamiento médico gratuito en caso de heridas, indemnización por discapacidad y una compensación de 15 millones de grivnas (unos 365.000 dólares) para las familias de soldados caídos. Sin embargo, los voluntarios deben llegar a Ucrania por sus propios medios, ya que el gobierno no se hace cargo del traslado inicial.

El fenómeno ‘Tormenta Hispana’ y otras unidades latinas

La iniciativa de crear el batallón ‘Tormenta Hispana’ responde a la necesidad de consolidar a los reclutas hispanohablantes, que hasta ahora servían de forma dispersa en distintas unidades. El proceso se remonta a finales de 2024, cuando comenzaron los primeros movimientos de reclutamiento específicos para hispanoparlantes, con un fuerte peso de líderes colombianos y la utilización intensiva de redes como TikTok o Instagram para captar voluntarios.

Otras unidades latinoamericanas, como el batallón Simón Bolívar, la Brigada Latina Especial o el grupo mexicano Miquiztli Force, también participan en el conflicto, aunque en ocasiones de forma más autónoma o bajo otras estructuras del ejército ucraniano. El caso de ‘Tormenta Hispana’ destaca por su intento de centralizar y profesionalizar la presencia latina bajo un mando único, lo que busca mejorar la coordinación y reducir el alto nivel de bajas que se había registrado en el pasado entre estos grupos dispersos.

Incentivos económicos y motivaciones

Bono de combate de 70.000 grivnas (1.445 euros) mensuales.

Salario mensual total en zona de combate: 4.800 dólares (4.053 euros).

Compensaciones en caso de herida o fallecimiento.

Acceso a tratamiento médico gratuito para heridos.

Las motivaciones de los voluntarios son variadas: algunos buscan mejorar su situación económica, otros aspiran a adquirir experiencia militar, y no faltan quienes se sienten impulsados por razones ideológicas o por la solidaridad con la causa ucraniana. Sin embargo, desde algunos sectores internacionales, como el gobierno de Colombia, se ha alertado sobre los riesgos de este fenómeno, tanto por la pérdida de vidas como por la posible transferencia de conocimientos militares a redes criminales tras el regreso de estos combatientes a sus países de origen.

La situación en el frente: estancamiento y desgaste

El frente de guerra en Ucrania se encuentra en una fase de estancamiento, con avances mínimos y un elevado coste humano. La línea de contacto se mantiene tensa, especialmente en regiones como Donetsk y Járkov, donde la intensidad de los combates ha ido en aumento en las últimas semanas. Ucrania continúa necesitando refuerzos para sostener la presión frente al ejército ruso, que sigue controlando buena parte del este y sur del país.

La prolongación del conflicto ha hecho que la Legión Internacional y unidades como ‘Tormenta Hispana’ resulten cada vez más relevantes. Según portavoces de la Legión, actualmente hay voluntarios de al menos 75 países, aunque la cifra exacta y la nacionalidad de los combatientes sigue siendo información reservada. En este escenario, la apuesta por incentivos económicos refuerza la imagen de un conflicto cada vez más dependiente de la llegada de voluntarios extranjeros.

Riesgos y debates en torno al uso de mercenarios

El uso de combatientes extranjeros, a menudo calificados como mercenarios por Rusia y algunos organismos internacionales, ha generado un debate ético y político. Rusia denuncia que Ucrania utiliza a estos efectivos como “carne de cañón”, mientras que las autoridades ucranianas insisten en la legitimidad de su reclutamiento y en la importancia de la cooperación internacional para resistir la invasión.

Algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Colombia, han pedido al Congreso que estudie la adhesión a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU, subrayando la preocupación por el impacto de la guerra en sus comunidades y la posible militarización de sectores vulnerables a su regreso.

¿Qué puede deparar el futuro?

La dinámica actual sugiere que el reclutamiento de voluntarios extranjeros, especialmente hispanohablantes, seguirá siendo una pieza clave en la estrategia militar de Ucrania mientras el conflicto continúe sin visos de solución a corto plazo. El bonus económico puede atraer nuevos perfiles y aumentar el número de efectivos en el frente, pero también abre la puerta a retos de integración y control, así como al debate internacional sobre los límites del mercenarismo y la implicación de terceros países en una guerra que ya ha traspasado todas las fronteras.

En el campo de batalla, la llegada de nuevos voluntarios puede suponer un alivio momentáneo, pero el desgaste estructural y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto siguen siendo los grandes desafíos para Ucrania. En palabras de un portavoz de la Legión Internacional: “El conflicto se alarga y necesitamos a los mejores, vengan de donde vengan”.