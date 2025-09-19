UE estrecha cooperación con India pese a lazos con Rusia

En medio de una intensa competencia geopolítica y comercial, la Unión Europea y la India han decidido dar un giro estratégico a su relación, avanzando hacia un ambicioso tratado de libre comercio antes de fin de año. Este acuerdo busca abrir nuevas oportunidades en comercio, tecnología, defensa e investigación, incluso cuando las relaciones indias con Rusia generan inquietud en Bruselas. Para España y otros socios europeos, el pacto representa una oportunidad singular para diversificar mercados y fortalecer cadenas de suministro frente a las tensiones globales.

A día de hoy, 18 de septiembre del 2025, las negociaciones entre la UE y la India se encuentran en una fase muy avanzada. El ministro indio de Comercio, Piyush Goyal, ha destacado que los arreglos serán «justos, equitativos y mutuamente beneficiosos», enfatizando que ambas partes deberán hacer concesiones importantes para superar barreras no arancelarias y acordar estándares regulatorios inclusivos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado que este será «el mayor acuerdo comercial del mundo», una declaración que resalta el valor estratégico de la alianza.

Antecedentes: una negociación marcada por el contexto geopolítico

Las negociaciones entre la UE e India comenzaron en 2007, pero se vieron congeladas durante casi una década. El cambio de rumbo llegó tras el deterioro de los vínculos comerciales entre India y Estados Unidos. Washington ha impuesto aranceles del 50% a productos indios en represalia por las compras masivas de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Esta tensión ha llevado a India a buscar nuevos socios comerciales y fortalecer sus relaciones con China, Rusia y países latinoamericanos.

El crecimiento económico indio —un 7,8% en el primer trimestre del año— ha convertido al país asiático en un socio cada vez más atractivo para Europa. La diversificación industrial india, especialmente en sectores como semiconductores, manufactura y tecnología digital, ofrece amplias posibilidades para empresas tecnológicas europeas y españolas.

Estrategia europea: tecnología, defensa e investigación

Bruselas quiere que el tratado facilite el acceso al enorme mercado indio para productos europeos como automóviles y bebidas espirituosas, actualmente gravados con altos aranceles en India. La UE también aspira a cerrar acuerdos sobre inversiones y denominaciones de origen, aunque las negociaciones sobre agricultura siguen siendo complejas debido a los temores de competencia desleal.

En el ámbito tecnológico y de defensa, Europa busca intensificar la cooperación para reducir su dependencia de China. El tratado prevé estimular inversiones mutuas en sectores clave como automoción, energías limpias y tecnología avanzada. El comisario europeo Maros Sefcovic señaló que «el comercio entre India y la UE ha crecido un 90% en la última década», reflejando una dinámica creciente que contrasta con el estancamiento actual entre Bruselas y Pekín.

Tabla comparativa: cooperación UE-India vs. UE-China

Aspecto UE-India UE-China Comercio En fase avanzada; tratado previsto 2025 Acuerdos vigentes pero tensiones por DDHH Tecnología Foco en semiconductores e IA Dependencia fuerte en manufactura Defensa Cooperación emergente Limitada por diferencias estratégicas Barreras Aranceles altos en India Normas medioambientales europeas Riesgos Lazos indios con Rusia Rivalidad sistémica con Occidente

Riesgos diplomáticos: los vínculos con Moscú

El acercamiento entre la UE e India no está exento de obstáculos. Bruselas advierte que las relaciones estrechas entre Nueva Delhi y Moscú —especialmente tras la invasión rusa de Ucrania— pueden dificultar una alineación total en cuestiones geopolíticas sensibles. Sin embargo, ambos bloques han optado por priorizar intereses económicos sobre desacuerdos diplomáticos.

La postura india se mantiene pragmática: mientras negocia con Europa y explora alianzas con América Latina (Chile, Perú), sigue comprando crudo ruso barato y mantiene su autonomía estratégica frente a Estados Unidos. Este equilibrio refleja el nuevo multilateralismo emergente desde Nueva Delhi.

Implicaciones para España y Latinoamérica

Para España —como miembro relevante de la UE— el acuerdo supone varias ventajas:

Acceso preferente al mercado indio para empresas tecnológicas y agroalimentarias.

Oportunidad para diversificar exportaciones frente a la ralentización china.

Refuerzo de cadenas de suministro europeas ante posibles shocks globales.

Posibilidad de colaboración científica e investigadora con universidades indias.

En Latinoamérica, una alineación creciente con India podría acelerar acuerdos comerciales tripartitos (UE-India-Latinoamérica) e impulsar proyectos tecnológicos conjuntos. Países como Chile o Perú ya exploran tratados bilaterales con Nueva Delhi que podrían beneficiarse indirectamente del pacto europeo.

Entrevista breve: visión experta sobre el acuerdo

Dr. Carlos Lafuente, analista internacional:

“La alianza UE-India marca un hito por su potencial para remodelar rutas comerciales e impulsar innovación tecnológica europea. Los riesgos derivados del acercamiento indio a Rusia existen, pero priman los intereses económicos. Para España es clave anticipar los cambios regulatorios que facilitarán la entrada a sectores emergentes como digitalización o energías limpias.”

Perspectivas: ¿cómo puede evolucionar la cooperación?

Los próximos meses serán decisivos. Si Bruselas y Nueva Delhi logran salvar escollos regulatorios —especialmente sobre estándares medioambientales y propiedad intelectual— podrán cerrar el mayor tratado comercial global antes de diciembre. El resultado podría redefinir las alianzas estratégicas europeas ante las incertidumbres generadas por China y Estados Unidos.

Las empresas tecnológicas europeas ya preparan estrategias para aprovechar nuevas oportunidades en manufactura digital e inteligencia artificial en India. En paralelo, los gobiernos latinoamericanos observan atentos los avances para posicionarse como socios preferentes en futuros acuerdos trilaterales.

En definitiva, mientras Moscú observa desde lejos cómo Europa estrecha sus vínculos con Nueva Delhi, Bruselas apuesta por una diplomacia pragmática basada en intereses compartidos más allá de las rivalidades globales. Un giro estratégico que puede marcar tendencia para los próximos años.