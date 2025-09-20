Israel intensifica su caza de líderes de Hamás: que terroristas han caído y cuales siguen en la cúpula

La guerra en Gaza ha entrado en una fase crítica tras el ataque aéreo israelí del pasado 9 de septiembre en Doha, capital de Catar.

El bombardeo, dirigido contra altos cargos de Hamás reunidos para negociar un posible alto el fuego, supone la primera vez que Israel golpea directamente territorio qatarí.

La operación, celebrada por parte del gobierno israelí y condenada internacionalmente, deja claro que Israel pretende eliminar a toda la cúpula del movimiento terrorista, sin importar su localización.

Israel se muestra decidido a seguir hasta erradicar por completo la infraestructura política y militar de Hamás —dentro y fuera de Palestina— aunque eso implique riesgos regionales o diplomáticos graves.

Hamás, pese a sus pérdidas, mantiene capacidad operativa limitada pero cierta influencia política gracias al caos generado por la ofensiva israelí.

Las perspectivas inmediatas apuntan a una guerra prolongada, mayor aislamiento internacional para Israel si sigue aumentando las bajas civiles, y un futuro político incierto tanto para Gaza como para toda la región.

El conflicto entra así en una fase impredecible donde cada muerte dentro del liderazgo puede desencadenar nuevas réplicas violentas.

El escenario actual es uno donde ninguna solución parece próxima mientras se acumulan víctimas civiles e incertidumbre geopolítica.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, este episodio refleja tanto la determinación israelí como la vulnerabilidad de los líderes palestinos.

Mientras tanto, sobre el terreno, Gaza vive una nueva ola de pánico y desplazamiento masivo ante la ofensiva renovada sobre su capital.

Los líderes de Hamás abatidos: una purga sistemática

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, Israel ha prometido eliminar a todos los dirigentes relevantes de Hamás. Esta política ha dado lugar a una serie de asesinatos selectivos a lo largo del último año:

Mohammed Deif (13 julio 2024): jefe militar y cerebro tras múltiples atentados, incluido el ataque del 7-O.

Cada muerte ha tenido repercusiones inmediatas en la estructura interna del grupo. Tras la eliminación de Sinwar, se formó un «comité temporal» para dirigir Hamás compuesto por cinco miembros destacados.

El reciente ataque en Doha tenía como objetivos a figuras clave:

Khalil al-Hayya

Zaher Jabarin

Muhammad Ismail Darwish

Khaled Mashal

Aunque hay informes contradictorios sobre si lograron su objetivo final —según algunas fuentes la operación no consiguió acabar con toda la cúpula reunida— sí está claro que varios miembros sufrieron heridas o murieron en el bombardeo.

Khalil al-Hayya: perfil del objetivo central

Khalil al-Hayya, nacido en Gaza en 1960, es uno de los rostros más conocidos y veteranos dentro del liderazgo político-militar de Hamás. Su trayectoria arranca desde la fundación del movimiento y su pertenencia a los Hermanos Musulmanes junto a otros líderes históricos.

Ha sido vicepresidente y miembro del buró político.

En los últimos meses encabezaba negociaciones clave con Israel sobre rehenes y alto el fuego.

Tras la muerte de Sinwar fue considerado sucesor natural y parte esencial del grupo dirigente.

Ha sobrevivido a varios intentos previos de asesinato: ataques aéreos israelíes mataron a parte de su familia en 2007 y durante la guerra de 2014.

Se le atribuye contacto directo con altos mandos iraníes para coordinar operaciones militares contra Israel.

Al-Hayya ha defendido públicamente que «la causa palestina no morirá» y que los atentados buscan cambiar el statu quo regional. En abril declaró que Hamás aceptaría dejar las armas si se creaba un Estado palestino viable con fronteras anteriores a 1967 y derecho al retorno.

Quiénes quedan vivos: nueva cúpula bajo presión

Pese a las pérdidas sufridas, Hamás aún conserva figuras relevantes:

Nombre Cargo/Función Situación Actual Khaled Mashal Exlíder político (en exilio) Sobrevivió al ataque en Doha Zaher Jabarin Finanzas & Operaciones Exteriores Objetivo del ataque; estatus incierto Muhammad Ismail Darwish Estrategia militar Objetivo del ataque; estatus incierto Miembro no identificado Comité temporal No trascendida identidad

Israel mantiene como prioridad máxima localizar y eliminar a estos dirigentes allá donde se oculten.

Ofensiva renovada sobre Gaza City: pánico y desplazamiento

Mientras se libra esta guerra encubierta contra los líderes, Israel ha relanzado su asalto sobre Gaza City. El ejército ha movilizado reservas, declarado zonas enteras como prohibidas y ordenado el desplazamiento inmediato de más de 200.000 residentes hacia el sur. Esta ofensiva ocurre mientras gran parte del enclave ya está devastado por meses previos de bombardeos e incursiones.

La situación humanitaria es crítica:

El 86% del territorio gazatí está bajo órdenes de evacuación o militarizado.

Miles viven hacinados en campamentos improvisados sin agua potable ni atención médica.

La mayoría ha sido desplazada varias veces y no tiene adónde ir.

La ONU advierte que evacuar masivamente no puede hacerse conforme al derecho internacional humanitario.

La comunidad internacional observa con alarma cómo se agrava el sufrimiento civil. Organizaciones humanitarias denuncian que estas medidas equivalen a transferencias forzadas prohibidas por las convenciones internacionales.

El bombardeo en Doha ha desatado tensiones diplomáticas inéditas: