Sin quererlo, empujados por el buenismo, están premiando a los terroristas de Hamas.

Avalando indirectamente sus crímenes y violaciones.

Incluido el horror del 7 de Octubre de 2023.

El anuncio del reconocimiento formal del Estado palestino por Reino Unido, Canadá y Australia ha provocado una ola de declaraciones y análisis sobre el verdadero impacto que este paso tiene en el ámbito internacional.

Para Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, esta decisión es equivalente a “recompensar al terrorismo”, afirmando que nunca se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán.

Esta afirmación, destinada a cuestionar la legitimidad de la iniciativa, resuena en un contexto marcado por la ofensiva militar en Gaza y el temor de que dicho reconocimiento fortalezca a grupos criminales como Hamas.

Israel y Gaza: desmontando el relato manipulado del conflicto

La propaganda y la tibieza han tergiversado el conflicto, equiparándolo a una lucha contra el mal.

Y se silencian las verdades que el discurso predominante en España sobre el conflicto en Gaza omite, atrapado en una narrativa propagandística que distorsiona los hechos:

1. La complicidad de la población gazatí

Es falsa la noción de los «civiles inocentes» en Gaza. Tras la retirada de Israel en 2005, los gazatíes destruyeron infraestructuras agrícolas y en 2006 dieron un respaldo abrumador a Hamás, un grupo yihadista que aplastó a su rival, Fatah, con brutalidad. Durante años, Gaza lanzó miles de misiles contra Israel sin apenas críticas globales.

Con fondos de Qatar y la UE, se construyeron 500 km de túneles bajo hospitales y mezquitas, un hecho conocido pero ignorado. El 7 de octubre, no solo Hamás, sino multitudes de civiles se sumaron a violaciones, saqueos y asesinatos, celebrando los crímenes y reteniendo rehenes en hogares de supuestos civiles como médicos o periodistas, desbaratando la idea de una inocencia generalizada.

2. Un relato tóxico que invierte la verdad

Desde el primer momento, se impuso un lenguaje manipulador que demanda «proporcionalidad» a Israel incluso antes de que enterrara a sus víctimas. Términos como «genocidio» o «exterminio» se usan para culpar al agredido, pese a que Gaza cuenta con hospitales funcionales y una población con acceso a recursos. Los bulos de Hamás son amplificados por políticos y medios españoles que renuncian al rigor, privando a la sociedad de un debate fundamentado y alimentando una narrativa unilateral.

3. La tibieza de los cómplices

Políticos, periodistas e intelectuales, sabiendo el verdadero significado de «genocidio», lo emplean con frivolidad. Un genocidio implica un plan sistemático para aniquilar a un pueblo, algo ausente en Gaza. Israel, lejos de arrasar la región, libra combates casa por casa, perdiendo soldados para reducir bajas civiles. Las 30.000 muertes reportadas por Hamás —sin verificar— no equivalen a un genocidio, y el conflicto podría detenerse si Hamás liberara a los rehenes y depusiera las armas.

4. La falsa solidaridad de las banderas palestinas

En España, ondear banderas palestinas no simboliza apoyo a la Autoridad Palestina ni a los árabes israelíes, sino a Hamás y su ideología. El 7 de octubre, civiles gazatíes asesinaron tanto a judíos como a árabes israelíes y beduinos. Estas banderas no representan a un pueblo oprimido, sino a los autores de crímenes contra mujeres y niños.

5. El fiasco de la comunidad internacional

La comunidad global ha fallado estrepitosamente: no ha calificado a Gaza como un enclave terrorista bajo Hamás, ha permitido que sus ayudas financien túneles y armas, ha exigido contención a Israel tras cada agresión y ha bloqueado la evacuación de civiles, perpetuando su uso como escudos humanos. En lugar de exigir la liberación de rehenes, se presiona a Israel, prolongando la guerra.

En este marco, el reconocimiento del Estado palestino representa tanto un símbolo como un desafío.

No resuelve las problemáticas subyacentes pero redefine las reglas del juego e invita a todas las partes involucradas a reconsiderar sus estrategias.

Lo que está realmente en juego no solo es la legitimidad estatal sino también la posibilidad real de construir un futuro sin violencia en una región tan conflictiva como esta.

Más de 150 países han reconocido el Estado palestino, según datos de la ONU.

Sin embargo, la controversia persiste: ¿legitima este reconocimiento a las autoridades palestinas o, como sostiene el gobierno israelí y ciertos sectores de opinión, representa un apoyo indirecto a quienes llevaron a cabo los atentados del 7 de octubre de 2023?

¿Quién gobernaría el Estado palestino?

La cuestión sobre quién gobernaría es fundamental. En el escenario actual, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ejerce un control limitado en Cisjordania, mientras que Hamas ha dominado la Franja de Gaza desde 2007. El reconocimiento internacional no soluciona la fractura política interna. Muchos diplomáticos y analistas advierten que, sin una estructura clara de poder y elecciones libres que legitimen un liderazgo representativo, este nuevo estatus podría generar confusión y rivalidades entre facciones palestinas.

La ANP, liderada por Mahmud Abbas, es vista en Occidente como un interlocutor más moderado, aunque su popularidad es escasa y su capacidad para actuar es limitada. Hamas, considerado un grupo terrorista por la UE y Estados Unidos, cuenta con un respaldo significativo en Gaza y no ha mostrado intenciones de ceder poder ni abandonar la lucha armada.

El dilema se complica aún más ante la falta de un proceso electoral que permita identificar un gobierno palestino legítimo y consensuado. El riesgo radica en que, ante este vacío político, Hamas podría aprovechar el reconocimiento diplomático para presentarse como el legítimo representante del pueblo palestino, dificultando aún más cualquier avance hacia una solución negociada.

Voces desde el Reino Unido: ¿Reconocimiento o recompensa para Hamas?

El debate trasciende la política internacional. En Reino Unido, el reconocimiento ha suscitado protestas y reacciones apasionadas. La madre de una rehén británico-israelí liberada por Hamas expresó su indignación públicamente, asegurando que el gobierno británico está “recompensando a los asesinos de su hijo” al reconocer al Estado palestino. Su testimonio, recogido por medios locales, ilustra la división en la opinión pública y el temor a que gestos diplomáticos bienintencionados tengan repercusiones imprevistas.

Mientras tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió esta decisión como un paso necesario para revitalizar la solución de dos Estados y poner fin a décadas de violencia. Starmer enfatizó que el reconocimiento busca respaldar las “legítimas aspiraciones del pueblo palestino”, no a los grupos extremistas responsables de atrocidades.

El contexto internacional y la perspectiva histórica

El reconocimiento del Estado palestino no es algo novedoso. Desde que se proclamó la independencia palestina en 1988, muchos países en África, Asia y América Latina han apoyado esta causa. Sin embargo, el cambio en aliados tradicionales de Israel como Reino Unido y Canadá marca un hito significativo en la diplomacia occidental. Este giro se produce en medio de una intensa tensión tras la operación militar israelí en Gaza, que ha dejado miles de muertos y desplazados.

El respaldo internacional al Estado palestino se inscribe dentro del esfuerzo por lograr una solución negociada; no obstante, enfrenta varios obstáculos:

La negativa de Israel a aceptar un Estado palestino bajo las condiciones actuales junto con la expansión de asentamientos en Cisjordania.

La fragmentación interna entre los palestinos y la falta de un liderazgo cohesionado.

La presión ejercida por la opinión pública tras los atentados llevados a cabo por Hamas en 2023.

Las potencias que han tomado esta decisión insisten en que el reconocimiento no equivale a avalar a Hamas; más bien se trata de reconocer el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Sin embargo, Israel y algunos familiares de víctimas consideran este gesto como una traición a quienes sufrieron violencia y una posible legitimación de las tácticas empleadas por Hamas.

¿Puede evolucionar la situación hacia la paz?

El futuro inmediato sigue siendo incierto. La expansión de asentamientos anunciada por Netanyahu complica cualquier intento serio de negociación. Al mismo tiempo, el apoyo brindado por grandes democracias occidentales a la causa palestina podría ser una palanca para exigir reformas internas y unidad dentro del liderazgo palestino así como garantías para Israel.

Algunos escenarios posibles incluyen: