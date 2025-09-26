El expresidente Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por ‘pillar’ dinero libio en campaña

El impacto del veredicto resuena en los pasillos de la política gala.

Nicolas Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, ha sido sentenciado a cinco años de prisión, con ejecución provisional y mandato de depósito diferido.

El tribunal lo ha declarado culpable de asociación de malhechores en el célebre caso del supuesto financiamiento libio para su campaña presidencial en 2007.

Esta decisión, emitida en París, establece un hito sin precedentes, ya que es la primera vez que un expresidente francés se enfrenta a la cárcel debido a delitos vinculados a su mandato.

La dureza del fallo fue justificada por el tribunal como una medida necesaria para “asegurar la exigencia de probidad y ejemplaridad de los cargos públicos”.

La magistrada Nathalie Gavarino argumentó que la gravedad de los hechos merecía una respuesta contundente, incluso cuando la investigación no pudo confirmar que el dinero libio realmente fluyera hacia la campaña de Sarkozy.

Este desenlace llega tras más de diez años de pesquisas, con inversiones millonarias y un juicio que ha mantenido a la opinión pública francesa y europea en constante expectación.

Una trama internacional y un juicio sin precedentes

La investigación conocida como affaire du financement libyen comenzó en 2012, después de que Mediapart publicara documentos que alegaban que el régimen de Mouammar Gadafi había transferido hasta 50 millones de euros a la campaña electoral de Sarkozy. Desde ese momento, el caso ha seguido un complicado recorrido judicial, repleto de declaraciones contradictorias, testimonios de ex altos funcionarios libios y el escrutinio de transferencias financieras poco claras.

El fallo no solo tiene repercusiones para Sarkozy. También han sido condenados dos colaboradores cercanos: Claude Guéant y Brice Hortefeux. Guéant, exministro del Interior, ha recibido una pena de seis años por asociación ilícita, corrupción pasiva y falsedad documental. Por su parte, Hortefeux ha sido sentenciado a dos años por su implicación en esta red. Otros involucrados, como el exministro Éric Woerth, han quedado absueltos.

El veredicto ha generado una ola de reacciones en el espectro político francés. En la derecha, figuras como Marine Le Pen y miembros de Los Republicanos han denunciado lo que consideran una “justicia especial” y un ataque frontal al Estado de derecho. Mientras tanto, Sarkozy ha manifestado su intención de apelar la sentencia y reafirmó su inocencia: “Me batiré hasta mi último aliento. Si quieren que duerma en prisión, lo haré, pero con la cabeza alta”.

¿Qué implica la condena y cuáles son los siguientes pasos?

La condena a cinco años incluye un mandato para ingresar en prisión en efecto diferido. Así, Sarkozy conocerá cuándo deberá cumplir su pena el próximo 13 de octubre, cuando se presentará formalmente ante el Parquet Nacional Financiero. Aunque puede apelar la sentencia, su ejecución es inmediata a menos que la corte decida lo contrario.

A pesar del carácter contundente del fallo, el tribunal absolvió a Sarkozy de los cargos relacionados con receptación de fondos públicos desviados y corrupción pasiva. La investigación no logró demostrar que los fondos libios se destinaran efectivamente a su campaña electoral en 2007; sin embargo, sí estableció que permitió que su círculo cercano gestionara solicitudes al régimen de Gadafi. El tribunal destacó la “ausencia de antecedentes en el momento” y lo antiguo del asunto pero subrayó la extraordinaria gravedad del caso y sus repercusiones sobre la confianza ciudadana.

Una saga judicial que pone en jaque a la política francesa

Este fallo se suma a otros tropiezos judiciales recientes para Sarkozy. En 2021 fue condenado a tres años por corrupción y tráfico de influencias en el conocido caso del espionaje telefónico; una sanción ratificada en 2023 que le obligó a llevar un brazalete electrónico durante varios meses.

El tema del presunto dinero libio ha avivado las discusiones sobre cómo se financian las campañas políticas en Francia y sobre las vulnerabilidades institucionales ante las influencias externas. La acusación sostenida por el Parquet Nacional Financiero argumentó que Sarkozy actuó tanto como “comanditario como beneficiario” de esos fondos libios. En cambio, desde la defensa se sostiene que todo responde a una venganza orquestada por los allegados al dictador Gadafi tras su caída y tras la intervención militar francesa en Libia en 2011.

Posibles escenarios y consecuencias para el futuro

La apelación presentada por Sarkozy podría extender este proceso durante meses e incluso años; no obstante, la severidad del fallo junto con la orden inmediata para cumplir pena ponen en entredicho su futuro político y personal. La imagen pública de un expresidente francés encarcelado representaría un cambio significativo respecto a cómo se percibe la impunidad entre las élites políticas.

Además, este veredicto impacta las relaciones entre Francia y el norte de África así como con el mundo árabe al destapar las sombras sobre un periodo donde intereses personales se entrelazaban con decisiones diplomáticas opacas. En términos internos, este escándalo incrementa las presiones sobre los partidos políticos para fortalecer los controles sobre financiación electoral y fomentar una mayor transparencia.