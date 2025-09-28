Europa reactiva las sanciones ‘snapback’ contra Irán: tensión máxima en el pulso nuclear

La activación del mecanismo snapback por parte de Reino Unido, Francia y Alemania señala un nuevo capítulo en la diplomacia mundial. Estas sanciones, restablecidas tras el fracaso de las negociaciones y la falta de progreso en las inspecciones nucleares, pretenden detener el avance del programa atómico iraní y forzar a Teherán a reiniciar el diálogo. La negativa iraní a colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sumada a la falta de garantías sobre la ubicación de 400 kg de uranio enriquecido al 60%, ha sido el detonante inmediato. Este panorama se agrava después de los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio y la ruptura de relaciones entre Irán y el OIEA.

La reactivación del snapback se basa en un mecanismo establecido en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que permite a los signatarios reimponer sanciones ante incumplimientos graves. Después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo en 2018, fueron los europeos quienes tomaron la iniciativa, activando este proceso el 28 de agosto. Como resultado, desde este sábado, las sanciones de la ONU vuelven a estar vigentes, algo que no ocurría desde hace diez años.

¿Qué implican las sanciones ‘snapback’?

Las sanciones reinstauradas impactan directamente a empresas, entidades e individuos relacionados con los programas nuclear y balístico iraní:

Embargo de armas convencionales : se prohíbe completamente la venta o transferencia de armas hacia Irán.

: se prohíbe completamente la venta o transferencia de armas hacia Irán. Restricción de partes y tecnologías nucleares y balísticas : ningún país podrá exportar materiales o conocimientos que pudieran potenciar el programa iraní.

: ningún país podrá exportar materiales o conocimientos que pudieran potenciar el programa iraní. Congelación de activos : los bienes pertenecientes a individuos y entidades vinculadas al programa nuclear quedarán bloqueados en el extranjero.

: los bienes pertenecientes a individuos y entidades vinculadas al programa nuclear quedarán bloqueados en el extranjero. Prohibición de viajes : aquellas personas consideradas participantes en actividades nucleares prohibidas no podrán ingresar a países miembros de la ONU.

: aquellas personas consideradas participantes en actividades nucleares prohibidas no podrán ingresar a países miembros de la ONU. Restricciones financieras : bancos y servicios financieros tienen prohibido facilitar operaciones que puedan respaldar los programas iraníes.

: bancos y servicios financieros tienen prohibido facilitar operaciones que puedan respaldar los programas iraníes. Impacto global: violar estas sanciones puede resultar en la congelación de activos en todo el mundo.

Además, la Unión Europea podría implementar medidas adicionales para intensificar aún más la presión económica sobre Irán, buscando no solo frenar su avance nuclear sino también infligir un daño fiscal que lo lleve a negociar.

El contexto y los antecedentes: una escalada anunciada

Estas sanciones llegan tras una serie de fracasos diplomáticos ocurridos en septiembre. China, Rusia e Irán intentaron bloquear este mecanismo ante la ONU, considerándolo ilegal, pero no lograron aplazar la fecha límite. Egipto promovió una mediación con el OIEA e Irán presentó propuestas para abrir sus instalaciones nucleares a inspecciones; sin embargo, todas estas iniciativas fueron infructuosas. La presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad estaba bajo Corea del Sur, que organizó una votación para prorrogar la suspensión de sanciones; sin embargo, los países europeos junto con Estados Unidos se opusieron.

Rusia y China, aliados estratégicos de Irán, rechazan la legalidad de estas nuevas sanciones y han manifestado que no las aplicarán. Moscú firmó un contrato con Teherán por valor de 25.000 millones de dólares para construir centrales nucleares y mantiene acuerdos bilaterales en materia nuclear civil desde 1993. Por su parte, China —el principal comprador del petróleo iraní— podría continuar comerciando con Irán pese al nuevo régimen sancionador.

Estados Unidos, fuera del JCPOA desde 2018, sostiene su propio conjunto de sanciones dirigidas especialmente contra las exportaciones petroleras iraníes. Así las cosas, la presión internacional sobre Irán es múltiple y compleja; no obstante, su efectividad dependerá considerablemente del grado de unidad entre las grandes potencias. Con Rusia y China alineados con Teherán, el alcance real del impacto internacional se ve limitado.

Reacciones y perspectivas

La respuesta por parte iraní fue inmediata y contundente. El presidente Masud Pezeshkian calificó como totalmente inaceptable la propuesta estadounidense que sugería renunciar al uranio enriquecido a cambio de una moratoria por tres meses sobre las sanciones. Además, denunció lo que considera presiones occidentales para acorralar a Teherán. En consecuencia, Irán ha convocado a consultas a sus embajadores en los países europeos implicados mientras promete continuar desarrollando su programa nuclear civil sin ninguna intención declarada hacia la fabricación de armas atómicas.

Los ministros de Exteriores del E3 han insistido en que la reimposición de sanciones no significa el final del diálogo, instando a Irán a evitar acciones provocativas y cumplir con sus compromisos internacionales. Sin embargo, dentro del país persiste una sensación generalizada de asfixia económica. Los efectos inmediatos ya son palpables: el rial ha caído notablemente mientras los precios continúan aumentando; los ciudadanos temen un empeoramiento aún mayor.

Expertos estiman que Irán tiene alrededor de 450 kg de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para producir entre ocho y diez bombas nucleares si se eleva al 90%. Teherán niega rotundamente cualquier intención militar relacionada con su programa nuclear civil bajo el amparo del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Incertidumbre global y futuro inmediato

La eficacia real de las sanciones snapback está cuestionada debido al posible boicot por parte de Rusia y China así como por otros regímenes sancionadores previamente establecidos. Las transacciones financieras con Irán serán más costosas y complejas; sin embargo, no se prevé un bloqueo total. Las compañías navieras y bancos internacionales enfrentarán un aumento tanto en costos operativos como en riesgos políticos al interactuar con entidades iraníes.

Tensión diplomática : Occidente exige transparencia mientras Irán responde con firmeza buscando respaldo en Rusia y China.

: Occidente exige transparencia mientras Irán responde con firmeza buscando respaldo en Rusia y China. Economía iraní : Sufre presiones crecientes con efectos inmediatos sobre su moneda e inflación interna.

: Sufre presiones crecientes con efectos inmediatos sobre su moneda e inflación interna. Perspectiva nuclear: La acumulación continua de uranio enriquecido junto con la falta acceso a instalaciones genera temores sobre una posible escalada atómica.

La comunidad internacional observa con inquietud cómo se entrelazan las sanciones con esfuerzos diplomáticos; sin embargo, la falta consenso global podría limitar significativamente el impacto real de estas medidas. Así entra el pulso nuclear entre Irán y Occidente en una nueva fase caracterizada por sanciones automáticas, recelos estratégicos e incertidumbre latente.