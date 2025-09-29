Moldavia: El partido proeuropeo de la presidenta Maia Sandu gana en las urnas y la oposición prorrusa desafía los resultados en las calles

La noche electoral en Chisináu dejó un sabor agridulce: una victoria sin el respaldo necesario. El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), encabezado por la presidenta Maia Sandu, reafirmó su posición como la principal fuerza política del país tras las elecciones del domingo, aunque no logró obtener el control total del Parlamento. La oposición prorrusa, lejos de aceptar el resultado, ha convocado protestas masivas, insistiendo en que defenderán lo que consideran su “victoria”. Este clima recuerda a los momentos más tensos de la breve historia democrática moldava.

Según la Comisión Electoral Central, el PAS obtuvo un 44,26% de los votos, superando al Bloque Electoral Patriótico (BEP), que reúne a socialistas, comunistas y rusófilos con un 27,96% de apoyo. No obstante, los resultados finales indican que el partido de Sandu se quedó corto para alcanzar los 61 diputados necesarios para garantizar una mayoría absoluta en la cámara de 101 escaños, quedándose con aproximadamente 55 representantes. El BEP, dirigido por el ex presidente Igor Dodon, junto a otros partidos prorrusos y opciones menores, contribuyen a un Parlamento fragmentado donde será inevitable buscar acuerdos para cualquier iniciativa significativa.

Moldavia inicia este nuevo ciclo político en medio de tensiones geopolíticas. La guerra en Ucrania y la presión ejercida por Moscú han marcado tanto la campaña como el día electoral. El PAS y Maia Sandu han presentado este proceso como un referéndum sobre el futuro del país: avanzar hacia la integración europea o regresar a la esfera rusa. No se trata de una dicotomía abstracta. En años recientes, el gobierno proeuropeo ha llevado a cabo reformas para acercar a Moldavia a la Unión Europea, especialmente en áreas clave como justicia y lucha contra la corrupción. Pero también ha tenido que hacer frente a las consecuencias económicas y de seguridad derivadas del conflicto ucraniano y la crisis energética.

La participación fue alrededor del 52%, cifra similar a la registrada en las presidenciales de 2024, donde Sandu fue reelegida tras una campaña marcada por acusaciones de injerencia rusa y confiscación de materiales propagandísticos ilegales. Moldavia vive bajo la sombra de la desinformación, compra de votos y amenazas de sabotaje; así lo han denunciado las autoridades junto al propio PAS, que acusa a Moscú de intentar desestabilizar el país por todos los medios posibles.

La oposición prorrusa agita las calles

El resultado electoral ha sido recibido con escepticismo por parte de la oposición prorrusa. Han denunciado supuestas irregularidades y criticado la exclusión de uno de sus partidos aliados, Corazón de Moldavia, apenas dos días antes de las votaciones. Igor Dodon, figura central del BEP, ha convocado una protesta “pacífica” para el lunes, afirmando que el PAS planea anular los resultados y que realmente es la oposición quien ha triunfado. «No debemos permitir que anulen nuestros votos», exclamó Dodon mientras instaba a sus seguidores a defender el resultado en las calles.

Este clima polarizador se ve intensificado por regiones autónomas como Gagauzia, donde persiste un fuerte sentimiento prorruso y nostalgia soviética. Históricamente alineada con Moscú, esta región podría convertirse en un foco de descontento si la tensión aumenta; ya hubo intentos previos de cambiar símbolos locales o autoridades. En este contexto, las convocatorias a protestas no son solo reacciones inmediatas; reflejan una fractura estructural dentro de la sociedad moldava.

El peso de la diáspora y el horizonte europeo

Uno de los factores clave durante esta jornada electoral ha sido el voto desde el extranjero, tradicionalmente favorable al europeísmo. Las largas colas en ciudades como Bucarest, Atenas, Praga, Roma y Lisboa evidenciaron cómo los moldavos en el exterior se movilizaron; ellos ya jugaron un papel crucial en el referéndum sobre ingreso a la Unión Europea celebrado en 2024. Chisináu tiene como objetivo culminar ese proceso para 2030; sin embargo, tanto la fragmentación parlamentaria como las presiones rusas podrían complicar o retrasar este camino.

El gobierno liderado por Sandu enfrenta ahora el desafío de negociar con partidos menores o buscar apoyos puntuales para poder avanzar con sus reformas. Existe un riesgo real de bloqueo político si la oposición prorrusa decide mantener su movilización social e intentar boicotear iniciativas legislativas. Además, hay que sumar la amenaza constante de injerencias externas y una inestabilidad regional acentuada por el conflicto ucraniano.

Escenario abierto y riesgos para la estabilidad

La victoria del PAS asegura cierta continuidad en su agenda europeísta; sin embargo, lo hace dentro de un contexto marcado por debilidades parlamentarias y una fuerte contestación social. Moldavia se encuentra ante una etapa donde será vital fomentar diálogos constructivos y alcanzar consensos para evitar estancamientos o incluso escaladas peligrosas en tensiones políticas o sociales.

En las semanas venideras, todas las miradas estarán puestas en cómo responderán las instituciones ante las protestas convocadas por la oposición y cómo logrará el gobierno mantener cierta estabilidad. La pugna entre Chisináu y Moscú seguirá siendo determinante; no obstante lo realmente crucial es algo más profundo: se trata del futuro europeo para un país que ha decidido volver a apostar por su integración y democracia pese a todas estas dificultades.

El verdadero reto será sostener ese rumbo entre turbulencias constantes dentro de un tablero regional donde cada movimiento cuenta. La presión sobre Moldavia no parece tener visos de disminuir a corto plazo.