Apagón total de internet en Afganistán: la censura talibán desata el pánico y aísla al país

Afganistán se ha despertado sin conexión al mundo digital.

La decisión del régimen talibán de interrumpir el acceso a internet en todo el país ha generado alarma y confusión.

Aumenta la inquietud internacional sobre las repercusiones humanas y políticas de esta medida. La censura por parte de los talibanes, que ya había limitado gravemente la libertad de expresión y el acceso a información desde su regreso al poder en 2021, alcanza un nuevo umbral con este apagón digital sin precedentes.

El corte se ha llevado a cabo de manera escalonada y ha sido confirmado por organismos de monitoreo independientes, dejando a millones de afganos sin acceso no solo a redes sociales y medios de comunicación, sino también a servicios básicos como la banca electrónica, la educación en línea y las herramientas digitales para trabajar. Según el grupo NetBlocks, «Afganistán está ahora en medio de un apagón total de internet, con múltiples redes desconectadas durante la mañana» . Las conexiones móviles también se han visto afectadas, quedando solo señales 2G de baja capacidad en algunas áreas urbanas .

El régimen talibán no ha emitido comunicados oficiales sobre cuánto tiempo durará el apagón. Sin embargo, portavoces locales han justificado esta medida como una forma de «prevenir actividades inmorales», alineándose con la interpretación estricta de la sharía que promueve su líder Haibatullah Akhundzada . Esta justificación ha sido rechazada por organizaciones islámicas y expertos religiosos, quienes argumentan que no hay fundamentos teológicos que sustenten una decisión así .

Censura talibán: de la represión mediática al apagón digital

El bloqueo de internet es solo el último paso en una serie de restricciones impuestas por los talibanes desde su regreso. Desde agosto de 2021, Afganistán ha vivido:

El cierre de medios independientes y detenciones arbitrarias de periodistas, siendo las mujeres del sector las más afectadas .

La prohibición de emisoras y contenidos que abordan derechos humanos o igualdad de género, como fue el caso reciente del cierre de Radio Begum, enfocada en la educación femenina .

La limitación del acceso a la educación, el trabajo y la vida pública para las mujeres, quienes ahora carecen incluso de opciones para estudiar a distancia .

La censura del régimen talibán, que tradicionalmente ha utilizado intimidación y clausura de medios, ahora adopta una forma radicalmente nueva: el aislamiento digital absoluto. Esta situación no solo restringe la capacidad de la sociedad civil para organizarse y comunicarse; también impide acceder a fuentes alternativas de información y mecanismos para denunciar abusos.

Impacto social y económico inmediato

La desconexión ha provocado una ola de pánico entre los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes y profesionales urbanos que dependen del internet para trabajar o estudiar. El experto Torek Farhadi lo expresa claramente: «Para la juventud afgana, esto es otro golpe devastador. Cierra puertas a la educación online y paraliza a emprendedores que necesitan contacto digital con sus clientes» .

El efecto dominó afecta múltiples sectores:

El sistema bancario digital queda paralizado junto con las transferencias internacionales, lo que agrava aún más una situación económica ya crítica.

ONG’s y organismos internacionales pierden comunicación con sus equipos sobre el terreno, complicando así su labor humanitaria.

La falta de canales informativos dificulta documentar posibles violaciones a derechos humanos, aumentando así la vulnerabilidad general.

Antecedentes y reacción internacional

Este apagón llega tras semanas en las que se han ido recortando progresivamente los servicios de fibra óptica en varias provincias. Además, se suma a una larga lista de medidas represivas. La comunidad internacional—liderada por Estados Unidos y la Unión Europea—ha condenado esta acción e insistido en su negativa a reconocer al régimen talibán como un gobierno legítimo . Voces diplomáticas han advertido que este aislamiento digital podría agravar aún más la crisis humanitaria y económica que enfrenta el país.

Lo ocurrido en Afganistán no es un hecho aislado. En años recientes, otros regímenes autoritarios han recurrido al corte del internet para sofocar protestas o bloquear informaciones incómodas. Sin embargo, lo que sucede aquí es especialmente grave debido a la combinación letal entre censura total, crisis humanitaria y falta absoluta de alternativas tecnológicas.

¿Cómo puede evolucionar la situación?

El futuro inmediato es incierto. Algunos rumores indican que los talibanes podrían restaurar parcialmente el acceso móvil a internet bajo un formato restringido y controlado minuciosamente; sin embargo, plataformas internacionales y medios independientes seguirían vetados . Esta desconexión podría extenderse aún más tiempo, profundizando tanto el aislamiento como la represión.

Mientras tanto, algunos intentos por parte de activistas civiles buscan alternativas para comunicarse mediante redes satelitales clandestinas o aplicaciones mensajeras cifradas. No obstante, cada día resulta más difícil operar bajo el constante escrutinio del régimen.

Afganistán vuelve así a ser un laboratorio extremo donde se pueden observar las consecuencias del control estatal absoluto sobre información. La censura impuesta por los talibanes no solo silencia voces; condena a toda una sociedad al silencio total y al apagón digital en pleno siglo XXI.