Documentos israelíes revelan los estrechos vículos entre los terrorista de Hamás y la flotilla de progres de Ada Colau y Greta Thunberg

Recientemente, el Ministerio de Exteriores israelí hizo públicos unos documentos que, según ellos, evidencian una conexión directa entre Hamás y la flotilla internacional de activistas que intenta llegar a Gaza.

Entre los nombres destacados se encuentran Ada Colau y Greta Thunberg, dos personalidades ampliamente reconocidas por sus críticas a la política israelí en la región.

Este anuncio ha desatado un acalorado debate a nivel internacional, centrándose tanto en el papel de las organizaciones civiles como en la verdadera naturaleza de esta misión humanitaria.

La difusión de estos documentos por parte de las autoridades israelíes marca un cambio significativo en el relato sobre la conocida como “Global Sumud Flotilla”. Israel sostiene que los documentos, encontrados en la Franja de Gaza, demuestran «la implicación directa de Hamás en la financiación y organización» de esta expedición, que además cuenta con el apoyo logístico de un buque perteneciente a la Armada española. Las autoridades israelíes señalan específicamente a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), que, según su comunicado, «actúa efectivamente como las embajadas de Hamás fuera del país» y sería responsable de organizar movilizaciones, incluidas flotillas y marchas hacia Gaza.

En contraste, los organizadores de la flotilla defienden que se trata de una misión completamente humanitaria y desvinculada de cualquier grupo armado. En sus comunicados, aseguran que su objetivo es «abrir un corredor humanitario y denunciar el bloqueo y las condiciones extremas que enfrenta la población civil gazatí». Sin embargo, informes recientes elaborados por expertos independientes y citados en medios españoles destacan la existencia de vínculos entre algunos promotores del movimiento y organizaciones cercanas a Hamás y Hezbolá. Estos contactos se manifiestan a través de relaciones personales, campañas para recaudar fondos y participación conjunta en eventos públicos con miembros destacados de estos grupos.

Quiénes están detrás de la flotilla

La expedición, que partió desde Barcelona hace dos semanas, ha congregado a activistas provenientes de numerosos países, así como a figuras públicas y parlamentarios europeos, incluyendo a la exalcaldesa Ada Colau y a la activista sueca Greta Thunberg. El objetivo declarado consiste en romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel desde 2007, una medida que Tel Aviv justifica como un mecanismo para evitar el abastecimiento de armas a Hamás.

Los coordinadores y promotores de esta flotilla incluyen individuos con una sólida trayectoria en el activismo pro-palestino y conexiones con organizaciones islámicas. El informe aludido por The Objective menciona casos como el de Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, fundador de Cinta Gaza Malasia y relacionado con financiamiento para infraestructuras vinculadas a Hamás en Gaza. También se cita al activista brasileño Thiago Ávila, quien mantiene relaciones personales con miembros de Hezbolá y ha participado en actos públicos junto a figuras del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Asimismo, otros portavoces y coordinadores regionales como Wael Nawar y Hayfa Mansouri han tenido encuentros documentados con integrantes de Hamás en el Magreb. Según los expertos consultados, los fondos para esta operación se han recaudado mediante campañas internacionales que habrían conseguido hasta dos millones de euros para cubrir los gastos del viaje y logística necesaria para la flotilla.

La reacción internacional y el contexto político

La difusión de estos documentos ha provocado una rápida respuesta diplomática. El gobierno español ha garantizado protección consular a sus ciudadanos involucrados en la flotilla mientras reitera su apoyo al reconocimiento del Estado palestino, según su política exterior reciente. Por su parte, Israel continúa insistiendo en que esta flotilla representa una amenaza para su seguridad nacional y una táctica propagandística diseñada por Hamás.

En otro ámbito, Egipto ha bloqueado iniciativas similares en su frontera con Gaza recientemente, alegando razones relacionadas con la seguridad y subrayando su necesidad de controlar las entradas y salidas del enclave. A lo largo de los últimos meses, Israel ha interceptado diversos intentos por llegar a Gaza por mar, expulsando a los activistas tras detenerlos en aguas internacionales.

La presencia mediática tanto de Greta Thunberg como Ada Colau ha amplificado el impacto informativo del viaje. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la transparencia detrás de estas alianzas e incluso sobre cómo ciertas causas humanitarias pueden ser utilizadas con fines políticos. La situación humanitaria sigue empeorando en Gaza; recientemente, la ONU declaró un estado crítico debido al hambre que afecta ya a medio millón de personas.

Perspectivas de evolución

El futuro inmediato para esta flotilla está lleno de incertidumbre. Las autoridades israelíes han advertido que no permitirán desembarcar las embarcaciones en las costas gazatíes; consideran que esta operación busca legitimar ante el mundo a Hamás. Mientras tanto, los organizadores afirman que continuarán sus esfuerzos e incluso podrían sumar nuevas embarcaciones desde otros puertos mediterráneos próximamente.

La divulgación reciente por parte israelí ha intensificado la presión sobre los gobiernos europeos así como sobre los propios activistas. Los informes independientes han ampliado el debate acerca del papel real desempeñado por las ONG y sobre las fronteras entre solidaridad genuina e implicación con organizaciones categorizadas como terroristas por Europa o Estados Unidos.

En este complejo panorama, el caso protagonizado por personalidades tan mediáticas como Colau y Thunberg se erige como un símbolo representativo del entramado complicado formado por intereses diversos, alianzas cambiantes y estrategias múltiples alrededor del conflicto israelo-palestino. Mientras las condiciones humanitarias dentro de Gaza siguen deteriorándose gravemente, crece también la controversia respecto a la legitimidad y control sobre estas iniciativas. Todo esto anticipa nuevos episodios tensos tanto en el Mediterráneo como en el ámbito diplomático internacional.