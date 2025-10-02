Atentado islamista durante Yom Kipur en una sinagoga de Mánchester: dos muertos y varios heridos

La tarde del 2 de octubre de 2025, el ambiente solemne del Yom Kipur se transformó en una auténtica pesadilla en una sinagoga de Mánchester.

Un facineroso, que la policía ha señalado como de origen islámico, entró al templo durante la celebración más significativa del calendario judío.

Comenzó apuñalando a varios asistentes y, en un acto aún más brutal, embistió con su vehículo a quienes intentaban escapar, resultando en al menos dos muertos y tres heridos graves. Las fuerzas de seguridad británicas lograron neutralizar al agresor en el lugar de los hechos.

La rápida intervención policial evitó que la tragedia se convirtiera en algo aún más devastador. Sin embargo, el impacto emocional entre los presentes —familias enteras reunidas para buscar perdón y reconciliación en el Día del Perdón— es considerable.

El primer ministro, Keir Starmer, suspendió su agenda internacional y regresó urgentemente a Londres para convocar una reunión extraordinaria del comité de seguridad COBRA, con el fin de coordinar la protección de la comunidad judía. El gobierno ha dispuesto un aumento de la seguridad en sinagogas y centros comunitarios a lo largo del país.

Asesinatos y terrorismo: un patrón que inquieta a Europa

Este atentado no es un incidente aislado. Se suma a una preocupante serie de asesinatos y ataques violentos contra judíos en Europa, especialmente desde los atentados perpetrados por Hamás en Israel en octubre de 2023. La policía y los servicios de inteligencia británicos están tratando este caso como un «posible atentado terrorista», dentro del creciente peligro que representa el terrorismo islamista en Europa.

La elección del Yom Kipur, un día dedicado al recogimiento y al ayuno, no es fortuita. Los analistas coinciden en que el objetivo era provocar el mayor daño simbólico y psicológico posible a la comunidad judía, especialmente en un contexto marcado por el auge del extremismo religioso y del antisemitismo.

Eclosión del antisemitismo: datos y testimonios

Las cifras recientes reflejan un aumento alarmante de incidentes antisemitas tanto en Reino Unido como en Europa. Según informes elaborados por la Liga Antidifamación (ADL) y el grupo J7, los ataques dirigidos contra instituciones judías —sinagogas, escuelas y comercios— han aumentado más del doble durante el último año. En Reino Unido, los incidentes antisemitas crecieron un 82% entre 2021 y 2023; este clima de inseguridad ha llevado a muchos judíos a ocultar símbolos religiosos o incluso a cambiar su nombre por temor a represalias.

Alemania: +75% incidentes antisemitas (2021-2023)

Francia: +185% en el mismo periodo

Reino Unido: +82%

El antisemitismo no solo surge de la extrema derecha o sectores islamistas; también se observan actitudes hostiles y discursos cargados de odio dentro de movimientos propalestinos e incluso entre segmentos centrales de la sociedad, particularmente en entornos universitarios y redes sociales.

La izquierda europea y la sombra de Hamás

El debate sobre la connivencia de la izquierda europea con Hamás y ciertos discursos antisionistas ha cobrado protagonismo tras el atentado ocurrido en Mánchester. Varios analistas y representantes comunitarios han denunciado la ambigüedad que algunos partidos y movimientos de izquierda muestran frente al auge del antisemitismo. A menudo, lo que comienza como una crítica legítima hacia las políticas israelíes se transforma en justificación para la violencia o silencio ante ataques dirigidos contra judíos, especialmente después del 7 de octubre de 2023.

En el Parlamento Europeo y diversos medios informativos se ha puesto bajo cuestionamiento la ausencia de reacciones contundentes ante manifestaciones evidentes de odio hacia israelíes y judíos en distintos países. La Comisión Europea ha admitido que es urgente reforzar las medidas protectoras e implementar estrategias específicas para combatir tanto la violencia física como la retórica antisemita y antiisraelí.

Perfil del atacante y contexto social

El agresor abatido por las autoridades ha sido vinculado por medios británicos a círculos islamistas radicales. Aunque las investigaciones continúan abiertas, los expertos subrayan el patrón común de radicalización mediante internet así como la influencia que tienen los conflictos internacionales sobre estos crímenes.

La comunidad musulmana local ha condenado este atentado, enfatizando que tal violencia no representa al islam ni a la gran mayoría de sus fieles. No obstante, este episodio reabre un debate crucial sobre temas como la integración, prevención de radicalizaciones y las responsabilidades que tienen líderes religiosos y sociales para frenar discursos cargados de odio.

Curiosidades y anécdotas: voces desde la sinagoga

Entre los asistentes al oficio religioso durante Yom Kipur, algunos sobrevivientes comparten relatos impactantes llenos tanto de pánico como solidaridad:

Un joven de 15 años ayudó a evacuar a ancianos y niños guiándolos hacia salidas seguras.

La rabina del templo, conocida por su labor interreligiosa, resultó levemente herida pero fue quien alertó rápidamente a las autoridades.

Una familia que había llegado esa mañana desde Londres para celebrar con sus abuelos logró salvarse al refugiarse en la cocina del edificio.

Europa, entre la memoria y el miedo

El atentado ocurrido en Mánchester pone sobre relieve la fragilidad existente entre convivencias pacíficas así como la necesidad urgente de actuar frente al terrorismo islamista junto con una creciente ola antisemita que azota Europa. La comunidad judía se siente golpeada pero resiliente; reclama protección activa así como solidaridad tangible. El debate político y social está servido mientras las repercusiones del ataque resuenan por todo el continente recordando constantemente que tanto seguridad como democracia requieren vigilancia constante.