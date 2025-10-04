Los terroristas de Hamas claudican y aceptan el plan de paz de Trump y este insta a Israel a parar los bombardeos

No tenían muchas opciones.

Entre otras razones, porque sus financiadores históricos, que son los millonarios emiratos petroleros del Golfo, amenazaban con quitarles las millonarias subvenciones.

Y a eso se sumaba que Donald Trump había dejado claro que Israel tendría manos libres para exterminarlos si no claudicaban y en breve.

El conflicto en Gaza ha tomado un rumbo inesperado tras la aceptación parcial del plan de paz de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense.

Los terroristas de Hamas anunciaron este viernes, 3 de octubre de 2025, su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes y a establecer un alto el fuego, aunque han solicitado negociar ciertos detalles del acuerdo.

Esta respuesta llegó justo antes del ultimátum impuesto por Trump, quien había fijado como plazo el domingo a las 18.00 horas de Washington para recibir una contestación definitiva.

La reacción de Israel fue inmediata.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu comunicó el sábado que el país se encuentra listo para «la implementación inmediata de la primera etapa del plan Trump para la liberación de todos los rehenes».

Esta declaración marca un punto crucial en las negociaciones, ya que ambas partes han mostrado interés en avanzar con el acuerdo propuesto desde la Casa Blanca.

Un cambio de estrategia estadounidense

Trump ha ajustado su enfoque tras conocer la respuesta de Hamas, instruyendo a Israel que detenga inmediatamente los bombardeos sobre Gaza.

«Creo que están listos para una paz duradera», escribió el presidente estadounidense en sus redes sociales, añadiendo que «Israel debe cesar inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos asegurar la liberación de los rehenes de manera rápida y segura».

Esta decisión refleja un cambio táctico significativo, priorizando las negociaciones sobre la presión militar.

El plan estadounidense incluye exigencias históricamente rechazadas por Hamas, como el desarme completo de la organización y la transferencia del poder a un gobierno tecnócrata enfocado en la reconstrucción de Gaza.

Sin embargo, el grupo palestino ha demostrado una flexibilidad inusual al aceptar no participar en la futura administración del enclave y permitir el establecimiento de esta nueva estructura gubernamental.

Detalles pendientes y mediación internacional

Pese al optimismo inicial, Hamas ha dejado claro que ciertos aspectos del acuerdo necesitan más discusión.

El grupo insiste en que los «derechos inalienables» del pueblo palestino y el futuro político de Gaza deben definirse desde una posición nacional unificada, conforme al derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Esta salvedad introduce elementos inciertos en las negociaciones.

Qatar y Egipto han asumido el papel de mediadores en estas conversaciones, iniciando los esfuerzos necesarios para facilitar el diálogo entre las partes. La experiencia acumulada por ambos países en mediaciones previas resulta esencial para resolver los puntos conflictivos que aún persisten en el acuerdo.

El desarme y la liberación total de todos los rehenes en las próximas 72 horas son las principales cláusulas en disputa. Hamas ha manifestado su disposición a devolver a los cautivos restantes según la «fórmula» del plan, lo cual probablemente incluiría la liberación de cientos de palestinos encarcelados en Israel a cambio.

Impacto humanitario y expectativas

La guerra, que comenzó hace casi dos años, ha desplazado a alrededor del 90% de la población de Gaza, muchas veces dejando gran parte del territorio inhabitable. El conflicto ha tenido un alto costo humanitario, con cifras de víctimas que organismos internacionales consideran alarmantes.

La propuesta presentada por Trump contempla medidas inmediatas para mitigar la crisis humanitaria, incluyendo la entrada de ayuda internacional y el inicio de labores reconstructivas. La creación de un gobierno tecnócrata se plantea como una solución para gestionar estos esfuerzos sin interferencias por parte de grupos armados.

Netanyahu ha expresado su compromiso con «trabajar en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a esta guerra según los principios establecidos por Israel». Esta declaración sugiere una alineación estratégica entre Washington y Tel Aviv que podría facilitar la implementación del acuerdo.

El momento actual representa una oportunidad única para alcanzar un acuerdo duradero. Sin embargo, las complejidades inherentes al conflicto y las omisiones clave mencionadas por Hamas mantienen viva la incertidumbre sobre el éxito final de esta iniciativa diplomática. La habilidad de ambas partes para superar las diferencias restantes será decisiva para determinar si esta apertura se traduce realmente en una paz sostenible en la región.