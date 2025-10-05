Trump amenaza a los terroristas de Hamás con la «extinción total» si no deponen las armas y ceden el poder en Gaza

Pocas bromas.

Entre otras razones, porque ha puesto toda la carne en el asador para sacar adelante su Plan de Paz y no admitirá medias tintas o un fracaso.

La advertencia de Donald Trump hacia los terroristas de Hamás ha causado un verdadero temblor en la diplomacia de Oriente Medio.

El presidente estadounidense ha dejado claro que, si el grupo islamista no se retira del poder en Gaza y no acepta su plan de alto el fuego, enfrentará una “extinción total”.

Esta sombría amenaza llega en un momento clave, con negociaciones urgentes y la comunidad internacional presionando para evitar una nueva ola de violencia.

La propuesta de alto el fuego que ha presentado la administración Trump se ha convertido en el eje del debate a nivel internacional.

Este plan incluye la liberación de todos los rehenes israelíes que actualmente están en Gaza, un intercambio por prisioneros palestinos y el inicio de una retirada militar israelí en etapas.

Sin embargo, el futuro político del enclave palestino sigue siendo incierto. Hamás ha mostrado disposición para aceptar algunos puntos del plan, pero mantiene otros aspectos abiertos a discusión, sobre todo lo relacionado con el desarme y la posibilidad de transferir la administración de Gaza a un organismo palestino independiente respaldado por naciones árabes y musulmanas.

Un alto el fuego con incógnitas

La Casa Blanca está apostando por una solución rápida y sostenible. Trump ha reiterado su deseo de que “pronto quede claro si Hamás está comprometido con la paz” y no ha dudado en advertir que, si el grupo islamista no cede el poder, “habrá una devastación completa”. El presidente confía en que su hoja de ruta es la mejor alternativa para poner fin al conflicto y evitar más sufrimiento entre la población civil.

El plan cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, incluidos líderes árabes y europeos que consideran esta propuesta como una oportunidad para reconstruir Gaza y establecer las bases para una paz más duradera. No obstante, la viabilidad del acuerdo depende de dos factores esenciales:

La disposición de Hamás a desarmarse, un requerimiento por parte de Israel que aún no ha recibido respuesta clara.

La creación de una administración civil neutral en Gaza que asegure la seguridad y prevenga el resurgimiento de grupos armados.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido contundente: “No puede haber una guerra en medio de todo esto”. Rubio subraya que los bombardeos israelíes deben cesar para facilitar la liberación de los rehenes y permitir avanzar en las negociaciones. Sin embargo, advierte que los desafíos logísticos y políticos son enormes y que solo se podrá comprobar el verdadero compromiso de Hamás durante las charlas técnicas sobre la entrega de rehenes y el desarme.

Netanyahu, entre la presión internacional y la revuelta interna

Mientras Trump presiona para cerrar este acuerdo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una intensa presión interna. Los sectores más radicales dentro de su gobierno rechazan cualquier cese al fuego que implique concesiones a Hamás o una retirada significativa del ejército israelí. Netanyahu ha enviado una delegación a Egipto para negociar los detalles técnicos del acuerdo, pero deja claro que “no habrá una retirada total de Gaza” y que Israel se reserva el derecho a actuar si Hamás incumple lo acordado.

El primer ministro intenta equilibrar las demandas de Trump para poner fin al conflicto con las exigencias de su propia base política, que clama por una victoria completa sobre Hamás. “Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará”, ha enfatizado Netanyahu como un mensaje tanto para Hamás como para sus aliados internacionales.

Expectativa internacional y presión social

El respaldo internacional al plan estadounidense es considerable. Líderes árabes y occidentales han expresado su apoyo a una salida negociada que evite más derramamiento de sangre y senté las bases para reconstruir Gaza. El plan contempla la creación de una comisión compuesta por tecnócratas palestinos para gestionar el enclave junto con la presencia temporal de fuerzas de seguridad respaldadas por países árabes.

Mientras tanto, civiles en Gaza así como en varias ciudades europeas han salido a manifestarse pidiendo un cese inmediato a la violencia y el inicio del proceso reconstructivo. Las marchas solidarias hacia los palestinos junto con las protestas contra los bombardeos israelíes reflejan la apremiante necesidad social por encontrar una solución estable y duradera.

Las fases del plan y los retos pendientes

El acuerdo propuesto por Washington incluye diversas etapas:

Liberación inmediata de todos los rehenes israelíes dentro un plazo máximo de 72 horas. Intercambio por prisioneros palestinos. Retirada progresiva del ejército israelí hacia una “línea acordada”. Transferencia del poder en Gaza a una administración neutral y tecnocrática. Proceso gradual de desarme tanto para Hamás como otras milicias.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la verdadera disposición de Hamás para desarmarse y entregar el control del territorio a un organismo imparcial. El grupo ha accedido a liberar rehenes y entregar la administración; sin embargo, tiene reservas sobre otros puntos que remiten a negociaciones más amplias entre todas las facciones palestinas.

Por su parte, Israel sostiene que cualquier acuerdo debe asegurar que Hamás quede excluido completamente del futuro gobierno del enclave e implica desmantelar toda su infraestructura militar. Solo así considera viable un alto el fuego duradero.

¿Un punto de inflexión real?

La situación actual en Gaza es crítica. Si las negociaciones triunfan, podríamos estar ante una nueva etapa marcada por esfuerzos reconstructivos e implicaciones internacionales significativas. Si fracasaran, podría cumplirse la advertencia lanzada por Trump sobre la “extinción total” de Hamás; esto significaría un nuevo estallido militar con consecuencias devastadoras para los civiles.

El desenlace dependerá tanto de cómo las partes logren superar sus mutuas desconfianzas como también del empuje internacional necesario para evitar regresar a ciclos violentos. En juego está no solo el futuro inmediato del enclave sino también el equilibrio geopolítico en toda la región. El mundo permanece atento ante esta posibilidad: ¿será este finalmente el acuerdo capaz de cerrar un capítulo bélico o abrirá nuevas heridas?