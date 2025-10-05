Trump muestra la ‘línea amarilla’ a la que se retirará el Ejército de Israel en cuanto los terroristas de Hamas liberen a los rehenes

La línea amarilla marca los límites de la retirada inicial del IDF pactada entre Trump y Netanyahu.

Una línea amarilla dibujada en el mapa de Gaza señala el lugar donde la guerra podría cambiar drásticamente.

Israel ha aceptado una línea de retirada inicial en la Franja, según ha confirmado Donald Trump, y ahora es el turno de los terroristas de Hamás para responder.

Si elos faánticos palestinos aceptan las condiciones planteadas, se establecerá un alto el fuego inmediato y comenzará el proceso de intercambio de rehenes y prisioneros.

Aunque la tensión persiste, los avances son evidentes: la presión diplomática y militar acumulada en las últimas semanas ha hecho que, por primera vez en mucho tiempo, la paz se asome como una opción viable.

El acuerdo, que Trump presentó con un mapa en mano, establece que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se retirarán de Gaza capital y de los principales campos de refugiados del centro de la Franja.

A pesar de esto, los efectivos israelíes mantendrán su presencia en el corredor de Filadelfia, Rafah y Beit Hanoun. Además, se creará una zona de amortiguamiento que será inaccesible para los residentes gazatíes.

Esta medida responde tanto a las demandas de seguridad israelíes como a las presiones internacionales, buscando reducir el contacto directo y mitigar riesgos de enfrentamientos, aunque también acarreará nuevas limitaciones para la población civil.

Un acuerdo en fases: retirada, intercambio y garantías

Este plan no surge de una sola negociación; es el resultado de meses cargados de propuestas, rechazos y negociaciones intensas. La administración Trump ha desempeñado un papel crucial al establecer un marco donde se entrelazan la retirada israelí, el alto el fuego y la liberación de rehenes. Según lo planteado, la secuencia es clara:

Confirmación por parte de Hamás: Si acepta el esquema propuesto para la retirada, se activará inmediatamente el alto el fuego.

Si acepta el esquema propuesto para la retirada, se activará inmediatamente el alto el fuego. Intercambio paralelo: Este proceso comenzará al mismo tiempo que cese las hostilidades.

Este proceso comenzará al mismo tiempo que cese las hostilidades. Zona de amortiguamiento: Quedará fuera del alcance para los gazatíes, lo que podría dificultar tanto el retorno de desplazados como la vida diaria.

Quedará fuera del alcance para los gazatíes, lo que podría dificultar tanto el retorno de desplazados como la vida diaria. Presencia estratégica israelí: Las IDF continuarán controlando áreas clave como el corredor de Filadelfia, vital para prevenir contrabando.

Trump expresó: “Cuando Hamás confirme, el alto el fuego será inmediato; empezará el intercambio y se establecerán las condiciones para avanzar hacia la siguiente fase”.

La visión de Netanyahu y la presión internacional

Benjamin Netanyahu no oculta su optimismo: “Espero que logremos traer a casa a todos nuestros rehenes en los próximos días”, comentó, marcando como meta temporal la festividad judía de Sucot. El primer ministro atribuye este avance a una combinación efectiva entre presión militar y diplomática; así ha instruido a sus negociadores a viajar a El Cairo para ultimar los detalles técnicos del plan. Israel asegura estar dispuesto a colaborar plenamente con Trump para “poner fin al conflicto bajo los principios establecidos por nuestro país”.

La presión internacional ha sido clave en este proceso. Estados Unidos y Egipto han actuado como mediadores activos junto con Catar; además, desde la Casa Blanca se han enviado emisarios para supervisar todo lo relacionado con este acuerdo. Hamás ha manifestado una aceptación general del planteamiento aunque demanda más consultas sobre aspectos específicos y su implementación práctica.

El mapa de la retirada y el futuro de Gaza

El diseño territorial presentado por Trump y respaldado por Israel muestra:

Retirada en Gaza City y campos centrales: Las IDF dejarán estas zonas permitiendo cierto alivio a sus habitantes.

Las IDF dejarán estas zonas permitiendo cierto alivio a sus habitantes. Buffer zone o zona intermedia: Un área prohibida para los gazatíes cuya delimitación exacta sigue generando controversia.

Un área prohibida para los gazatíes cuya delimitación exacta sigue generando controversia. Control militar en sur y norte: La presencia israelí se mantendrá firme en Rafah, Beit Hanoun y a lo largo del corredor Filadelfia.

Zona Situación tras acuerdo Gaza City Retirada por parte de las IDF Campos centrales Retirada por parte de las IDF Buffer zone Sin acceso para gazatíes Corredor Filadelfia Control por parte de las IDF Rafah Control por parte de las IDF Beit Hanoun Control por parte de las IDF

Este nuevo diseño busca frenar actividades ilícitas como contrabando e intentar aislar a Hamás. No obstante, también puede agravar aún más la crisis humanitaria si no se gestionan adecuadamente la ayuda humanitaria y el retorno seguro para quienes han sido desplazados.

Intercambio de rehenes y prisioneros: la clave inmediata

El intercambio entre rehenes y prisioneros es uno de los pilares fundamentales del acuerdo. Según fuentes israelíes, Hamás mantiene aún cautivas a 48 personas, aunque solo 20 estarían vivas. Si finalmente se da inicio al proceso, este será supervisado por mediadores internacionales y podría concretarse en cuestión breve. Netanyahu enfatiza que esta liberación es prioritaria; además menciona que las fuerzas israelíes podrían permanecer en lugares estratégicos durante este tiempo para asegurar un entorno seguro.

El intercambio seguirá bajo un esquema “todos por todos”, aunque aún quedan detalles pendientes sobre cómo se llevará a cabo específicamente la liberación de prisioneros palestinos.

La experiencia previa con acuerdos similares enseña que su implementación puede verse obstaculizada por desconfianzas mutuas o acusaciones sobre incumplimientos.

Escenarios futuros: ¿alto el fuego real o tregua temporal?

El optimismo reinante contrasta con cierto escepticismo entre muchos palestinos que perciben este plan como desmesuradamente beneficioso para Israel. Hamás sostiene que no podrán avanzar sin negociaciones adicionales; algunos dirigentes advierten que localizar y devolver a todos los cautivos podría requerir más tiempo del inicialmente previsto.

En cuanto al terreno, ya se nota una disminución en los bombardeos israelíes —una medida ordenada por Netanyahu para facilitar la liberación— aunque no han cesado completamente. Existe un temor latente ante una posible reanudación del conflicto si finalmente no se logra concretar este acuerdo.

Mirando hacia adelante: gobernanza y reconstrucción

El plan presentado por Trump incluye una transición hacia una gobernanza internacional en Gaza bajo supervisión estadounidense y británica. Aunque Hamás parece dispuesto a ceder poder a un organismo palestino independiente, este aspecto genera resistencias internas así como dudas sobre si realmente podrá llevarse a cabo una reunificación efectiva con Cisjordania.

La reconstrucción del territorio afectado así como el regreso seguro para quienes han sido desplazados dependerán tanto del mantenimiento del alto el fuego como del compromiso real entre todas las partes involucradas. Los días venideros serán cruciales: si todo marcha conforme lo previsto, Gaza podría comenzar su largo camino hacia la recuperación; si fracasa esta oportunidad, podríamos ver nuevamente cómo estalla la violencia.

En este panorama inmediato, imagina cómo sería ver regresar a los rehenes a sus hogares mientras vislumbran un posible cese definitivo en los combates; eso ofrecería una leve esperanza mientras toda la comunidad internacional sigue atentamente cada movimiento sobre ese delicado mapa que es Gaza.