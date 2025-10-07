Israel y Hamás reanudan diálogos indirectos en Egipto bajo la mirada del plan de paz de Trump

La diplomacia en torno al conflicto de Gaza entra en una etapa renovada. Israel y Hamás han enviado a sus representantes a Egipto para dar inicio a negociaciones indirectas que persiguen alcanzar un alto el fuego, la liberación de rehenes y un posible acuerdo general basado en el plan de paz promovido por la administración Trump. Estas conversaciones se llevan a cabo después de dos años de devastación en la Franja, mientras crece la presión internacional, que contrasta con una opinión pública israelí más reticente a hacer concesiones.

Contexto: dos años de enfrentamientos y diplomacia estancada

Desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza, el enclave ha sufrido bombardeos constantes. Las cifras son alarmantes. Organizaciones internacionales estiman que decenas de miles han perdido la vida o han resultado heridos, siendo la mayoría civiles, mientras que el número de desplazados supera el millón. A pesar de intentos anteriores por mediar, los progresos han sido escasos. La reciente reactivación se produce gracias al renovado interés de Estados Unidos, que con el llamado plan de paz de Trump, busca modificar el statu quo en la región.

Este plan, relanzado en 2025 tras la reelección del exmandatario, plantea un alto el fuego supervisado internacionalmente, una liberación gradual de rehenes y un fondo destinado a la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, las posturas iniciales están muy distantes entre sí.

Las delegaciones buscan alcanzar un acuerdo mínimo

En El Cairo, la situación es complicada:

Israel exige garantías sobre su seguridad y la entrega total de todos los rehenes, incluidos los soldados capturados al inicio del conflicto.

exige garantías sobre su seguridad y la entrega total de todos los rehenes, incluidos los soldados capturados al inicio del conflicto. Hamás demanda el levantamiento del bloqueo y la retirada de las tropas israelíes, así como un compromiso claro para la reconstrucción y el cese de las persecuciones contra sus líderes.

Las negociaciones, mediadas por Egipto y con participación indirecta de representantes estadounidenses y qataríes, transcurren al tiempo que aumentan las tensiones verbales entre ambos lados. Israel sostiene que no aceptará un alto el fuego permanente sin haber “neutralizado completamente” a Hamás, mientras que esta última rechaza cualquier acuerdo que implique su desarme inmediato.

La presión internacional toma protagonismo

La comunidad internacional está atenta a lo que sucede. En las últimas 48 horas, tanto la ONU como la Unión Europea y varios gobiernos árabes han intensificado sus llamados para poner fin a la violencia. Las imágenes desgarradoras procedentes de Gaza han generado una ola de protestas en todo el mundo, desde Londres hasta Yakarta. Nunca antes se había escuchado un clamor internacional tan fuerte, afirman diplomáticos presentes en El Cairo.

Las ONG alertan sobre una crisis humanitaria sin precedentes.

Las principales capitales occidentales instan a Israel a aceptar un alto el fuego temporal; sin embargo, Washington mantiene una postura ambigua, influenciada por las próximas elecciones estadounidenses.

En Israel, por otro lado, los sentimientos son diferentes. La mayoría apoya continuar con la ofensiva hasta obtener garantías absolutas sobre su seguridad. No obstante, los familiares de los rehenes han intensificado su presión sobre el gobierno para lograr un acuerdo que facilite su regreso.

Posibles escenarios futuros

El desenlace de estas negociaciones es incierto. Los expertos contemplan tres escenarios posibles:

Acuerdo parcial: Un alto el fuego limitado con intercambio de rehenes por prisioneros y apertura de corredores humanitarios. Estancamiento: Sin avances significativos, la violencia persiste y se agrava aún más la crisis humanitaria. Acuerdo marco: Bajo supervisión internacional e incluiría compromisos para reconstrucción y seguridad; no obstante, este parece ser el menos probable a corto plazo.

La viabilidad del plan propuesto por Trump dependerá en gran medida de si ambas partes están dispuestas a aceptar concesiones difíciles. El desgaste social en Gaza y el creciente malestar internacional juegan a favor de un pacto; sin embargo, la desconfianza mutua y las presiones políticas internas en Israel complican aún más este panorama.

Conclusión integrada

En El Cairo avanza el reloj mientras crece la tensión. El resultado de estas conversaciones podría ser decisivo tras dos años marcados por guerra y sufrimiento. Con una comunidad internacional demandando insistentemente un alto el fuego y toda una región pendiente del desenlace, este proceso diplomático enfrenta uno de sus mayores retos en Oriente Medio.