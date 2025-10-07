Trump, optimista sobre el acuerdo de paz para Gaza, mientras prosiguen en Egipto las negociaciones entre Israel y los terroristas de Hamas

La atención de la diplomacia internacional se centra en Egipto.

Mientras las delegaciones de Israel y Hamás llevan a cabo negociaciones indirectas en Sharm el Sheij, el presidente Donald Trump sostiene que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Gaza es “realmente buena”.

Las expectativas son altas, pero las discrepancias entre las partes continúan siendo significativas.

Las conversaciones, bajo la supervisión del influyente servicio de inteligencia egipcio y con la participación de enviados estadounidenses como Jared Kushner y Steve Witkoff, se centran en tres ejes fundamentales: el intercambio de prisioneros y rehenes, el desarme de los terroristas de Hamás y los plazos específicos para un alto el fuego.

Este optimismo expresado por Trump contrasta con el escepticismo que muestran los propios negociadores, quienes admiten la complejidad del proceso y la presión que impone un calendario ajustado.

Los puntos críticos: prisioneros, armas y plazos

El núcleo del acuerdo propuesto por Trump contempla:

Canje total de rehenes israelíes por prisioneros palestinos . Hamás ha respondido inicialmente de forma positiva, aunque busca negociar aspectos concretos como el número de liberaciones y el orden de las entregas. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ofrecido su mediación humanitaria para facilitar estos intercambios.

. Hamás ha respondido inicialmente de forma positiva, aunque busca negociar aspectos concretos como el número de liberaciones y el orden de las entregas. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ofrecido su mediación humanitaria para facilitar estos intercambios. Retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza . Este aspecto es crucial tanto para Hamás como para los mediadores árabes, aunque genera tensiones dentro del gobierno israelí.

. Este aspecto es crucial tanto para Hamás como para los mediadores árabes, aunque genera tensiones dentro del gobierno israelí. Desarme de Hamás . Aquí radica uno de los principales obstáculos. El plan de Trump exige la desmilitarización total del grupo, lo cual, aunque aceptado provisionalmente para continuar las negociaciones, representa una cesión histórica y delicada para el movimiento palestino.

. Aquí radica uno de los principales obstáculos. El plan de Trump exige la desmilitarización total del grupo, lo cual, aunque aceptado provisionalmente para continuar las negociaciones, representa una cesión histórica y delicada para el movimiento palestino. Futuro político de Gaza. El plan incluye la creación de un gobierno tecnócrata que excluya a los líderes de Hamás del futuro ejecutivo. Esta medida busca prevenir el regreso al poder de milicias armadas, pero también ha generado rechazos internos.

El contexto: presión internacional y resistencias internas

La aceptación preliminar por parte de Hamás del plan propuesto por Trump llegó tras semanas de presiones internacionales. Qatar, Turquía, Egipto y otros actores árabes han jugado un papel decisivo en modificar la postura del grupo, cuyos líderes buscan garantías tanto para su población civil como para su propia supervivencia política.

Por otro lado, Israel enfrenta un panorama interno complicado. Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dado su visto bueno a los términos generales del plan, su gobierno de coalición está profundamente dividido. Los sectores más radicales, liderados por figuras como Bezalel Smotrich, se oponen al cese de las ofensivas militares y a renunciar a objetivos maximalistas como la aniquilación total de Hamás. La estabilidad del ejecutivo israelí está en juego y no se descarta una crisis política si el acuerdo avanza en el parlamento.

El papel de Trump y la diplomacia egipcia

Trump ha estado particularmente activo en redes sociales, afirmando que “las conversaciones avanzan rápidamente” y que se espera completar “la primera fase esta semana”. Sin embargo, sobre el terreno la violencia persiste: los bombardeos israelíes continúan tanto en Gaza como en el este del Líbano; hospitales gazatíes han registrado nuevas víctimas mortales junto a decenas de heridos en las últimas 24 horas.

Egipto se consolida como mediador esencial en este proceso. El presidente Abdelfatá Al Sisi ha respaldado el plan propuesto por Trump subrayando la necesidad urgente de una paz “basada en la justicia”, advirtiendo que “una paz impuesta por la fuerza solo genera resentimiento”. El gobierno egipcio ha mantenido históricamente una relación ambivalente tanto con Hamás como con Israel; su objetivo es reforzar su papel regional mientras evita una crisis humanitaria en su frontera.

¿Paz al alcance?

A pesar del ambiente optimista que proyecta la Casa Blanca, los desafíos son colosales:

La desmilitarización de Hamás es considerada una línea roja difícilmente asumible por sus bases.

Los plazos para la retirada israelí y la reconstrucción de Gaza aún están sin definir.

La composición del gobierno transitorio plantea dudas sobre la viabilidad política del acuerdo a medio plazo.

No obstante, que ambas partes continúen sentadas a la mesa discutiendo abiertamente sobre intercambios de prisioneros, alto el fuego y procesos políticos ya representa un avance significativo respecto a los meses recientes marcados por intensos enfrentamientos y estancamiento diplomático.

La opinión pública tanto israelí como palestina empieza a manifestar signos claros de agotamiento ante esta guerra interminable. Las encuestas revelan un creciente deseo colectivo por poner fin al conflicto y evitar más sufrimiento civil. Este cambio social, sumado a la presión internacional ejercida sobre ambos lados, podría inclinar finalmente la balanza hacia un acuerdo, aunque sea parcial o limitado.

El destino del plan de paz propuesto por Trump para Gaza se decide estos días entre las paredes dialogantes egipcias. Si logra concretarse, marcará un hito trascendental en la historia del conflicto así como en las relaciones internacionales entre todos los implicados. Por ahora, parece claro que solo mediante la diplomacia se puede encontrar una salida al laberinto actual.