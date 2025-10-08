¿Qué sabemos de los rehenes israelíes que quedan en Gaza, dos años después del aquelarre asesino del 7-O?

El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la historia reciente de Oriente Próximo.

En esa jornada, la terrorista Hamás llevó a cabo una ofensiva sin parangón contra Israel: .200 fallecidos, miles de heridos y 251 personas secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza.

El grupo terrorista rompió el cerco fronterizo con Israel en múltiples puntos. Unos 2.500 misiles desbordaron los sistemas defensivos israelíes. Más de mil militantes ingresaron en territorio israelí. Atacaron zonas civiles e incluso un festival musical donde perdieron la vida más de 300 jóvenes de diversas nacionalidades. En total, aquel día se registraron 1.189 muertes —815 eran civiles—, además de 7.500 heridos y 251 secuestrados. El entonces líder de Hamás, Ismael Haniyeh, describió la operación como una “gran victoria”. Para Israel, fue el ataque más devastador desde su creación en 1948.

La respuesta israelí fue inmediata y feroz: una campaña militar que ha resultado en más de 67.000 palestinos muertos —según cifras de Hamás— y una devastación masiva en Gaza. La ONU ha declarado la hambruna en varias áreas del enclave, donde más de 150 niños han fallecido por desnutrición solo en los últimos meses. El bloqueo israelí y los continuos bombardeos han convertido la vida en Gaza en una lucha diaria por sobrevivir.

Pasados dos años, la mayoría de los rehenes han regresado a casa, pero al menos 48 permanecen bajo el control del fanáticos y criminal grupo palestino.

De estos, solo alrededor de 20 podrían estar todavía con vida.

Mientras tanto, Israel recuerda este aniversario con dolor y rabia. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz —ahora impulsadas por Donald Trump— avanzan entre la esperanza y el escepticismo.

A su vez, el país enfrenta una migración sin precedentes: miles de familias abandonan Israel desde que estalló la guerra aquel día.

Dos años después del fatídico 7-O, Oriente Próximo sigue atrapado en una espiral interminable de violencia e incertidumbre. Los rehenes en Gaza son solo una parte del dramático relato humano que vive esta región tan convulsa. Mientras tanto, las negociaciones avanzan entre sombras inciertas: nadie puede asegurar si serán suficientes para romper este ciclo o si simplemente se añadirán como otro capítulo más a un conflicto que parece no tener fin.

Los rehenes: entre la esperanza y la desesperación

De los 251 rehenes capturados por Hamás, muchos han sido liberados a través de intercambios o han sido hallados sin vida. Actualmente quedan oficialmente 48 cautivos en Gaza; las estimaciones más realistas sugieren que solo unos 20 podrían seguir vivos. Las familias claman por una liberación inmediata y colectiva, pero las negociaciones avanzan a un ritmo exasperantemente lento. El denominado “plan Trump” —una propuesta para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes— se discute ahora mismo en Egipto entre delegaciones israelíes y palestinas.

Las familias transitan entre la esperanza y el temor constante. Cada día que pasa disminuye las posibilidades de encontrar a sus seres queridos con vida. Las condiciones en Gaza son extremas: no hay lugares seguros, los desplazamientos son arriesgados y la ayuda humanitaria llega escasamente. Los testimonios provenientes del enclave pintan un panorama desolador: “La gente carece de recursos, no tiene nada para moverse… muchos prefieren quedarse aquí y morir antes que intentar huir otra vez”.

Las conversaciones para lograr un acuerdo están más avanzadas que nunca; sin embargo, también son extremadamente frágiles. Donald Trump, desde Nueva York, ha afirmado que “está presionando a ambas partes” para alcanzar un acuerdo. No obstante, reina la desconfianza mutua: Hamás exige el levantamiento del bloqueo y la retirada israelí; mientras tanto, Israel demanda la liberación total de los rehenes junto con garantías para su seguridad.

La comunidad internacional observa con inquietud lo que ocurre. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura contra Benjamín Netanyahu, actual primer ministro israelí, por supuestos crímenes de guerra. A su vez, la Corte Internacional de Justicia investiga si Israel ha incurrido en genocidio en Gaza —una acusación rechazada rotundamente por Tel Aviv—.