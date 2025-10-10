María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

El Comité noruego encargado de adjudicar los ganadores del Premio Nobel ha fallado este viernes, 10 de octubre, que la ganadora del Nobel de la Paz sea la opositora a la narcodictadura venezolana, María Corina Machado. El premio reconoce el trabajo de personas y organizaciones en favor de la concordia, los derechos humanos y la cooperación internacional.

Las razones de este premio han sido reconocer «su incansable lucha por la paz en Venezuela y el mundo», así como su dedicación a la restauración de las libertades y la democracia en Venezuela. Para ello, en agosto de 2024, la Fundación Inspira América y un grupo de rectores de universidades norteamericanas impulsaron su candidatura destacando su liderazgo valiente y su compromiso por exponer las violaciones de derechos humanos del narco-régimen de Nicolás Maduro. Por ello, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio y el legislador Rick Scott, respaldaron la propuesta enviando cartas de apoyo al Comité. En su propia cuenta de X, el Comité lo anunciaba así:

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Otro factor clave en el otorgamiento de este reconocimiento es el secuestro de las últimas eleciones en Venezuela por parte de Maduro, que ha sido objeto de sanciones internacionales y ha acaparado gran atención mediática por la violación sistemática de las libertades y los derechos humanos en Venezuela antes, durante y después de esos comicios. Machado se ha convertido en la persona que más y mejor ha denunciado esas violaciones ante organismos internacionales y gobiernos y a riesgo de su propia seguridad personal. Es sabido que la opositora nunca duerme dos días seguidos en la misma casa para dificultar que atenten contra su vida.

Entre las muchas trampas y engaños de los bolivarianos contra Machado estuvo el haber perpetrado una argucia legal que le impidió presentarse oficialmente a las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero eso no le impidió encabezar la campaña electoral apoyando a Edmundo González Urrutia, que arrasó al narcodictador Maduro obteniendo tres veces más votos que él.

Ese comportamiento de trabajo en equipo y de unificación de la oposición a la dictadura chavista de Machado ha sido también premiado por el Comité del Nobel, concediéndole el premio entre nada menos que 338 candidaturas al recordar que «los esfuerzos de la oposición colectiva, tanto antes como durante las elecciones, fueron innovadores y valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el recuento de votos realizado en los distritos electorales del país, que demostraba que la oposición había ganado por un margen claro. Sin embargo, el régimen se negó a aceptar el resultado electoral y se aferró al poder».