Hamás es una mera sombra de lo que era, pero la ‘máquina terrorista’ aún podría reinventarse

El alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hamás, logrado tras semanas de confrontaciones, se encuentra en una situación delicada.

La reciente muerte de dos soldados israelíes, junto con una represalia aérea que ha dejado decenas de palestinos sin vida, evidencian que, a pesar de su debilitamiento, la banda terrorista sigue siendo un jugador impredecible capaz de adaptarse al caos.

El futuro inmediato en Gaza se decide no solo en los túneles y calles del enclave, sino también en las reuniones diplomáticas donde personalidades como JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner intentan evitar una escalada mayor.

La fuerza militar de Hamás ha sufrido un golpe significativo tras meses de ataques israelíes.

La pérdida de líderes importantes, la destrucción de infraestructuras y el agotamiento de sus recursos han dejado a la organización en una situación muy inferior a la que tenía antes del último conflicto. Sin embargo, muchos analistas aseguran que Hamás no ha desaparecido. Aún mantiene presencia mediante células dispersas y una estructura clandestina que le permite resistir los embates militares.

El movimiento ha mostrado una notable capacidad para adaptarse a situaciones adversas. Su narrativa ideológica continúa resonando entre parte de la población de Gaza, lo que complica su eliminación total. Además, las ejecuciones sumarias y el control territorial indican que todavía ejerce un poder efectivo, aunque disminuido, sobre el enclave.

La pregunta crucial es si Hamás podrá reinventarse políticamente para sobrevivir en un escenario donde se le excluye formalmente del gobierno en Gaza. Los intentos internacionales por establecer una administración alternativa —posiblemente apoyada por países árabes del Golfo y bajo supervisión internacional— podrían empujar al grupo terrorista hacia una nueva fase de clandestinidad o hacia configurarse como grupo insurgente en lugar de como fuerza gobernante.

Estados Unidos y la presión para evitar una ofensiva total

En este marco, la llegada del vicepresidente estadounidense JD Vance a Israel representa un punto clave. La Casa Blanca teme que Benjamin Netanyahu aproveche la vulnerabilidad del alto el fuego para lanzar una ofensiva definitiva contra Hamás; una acción que podría desestabilizar aún más la región y complicar cualquier acuerdo político duradero.

La estrategia actual de Washington consiste en enviar a Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner para persuadir al gobierno israelí sobre la necesidad de mantener la contención militar. El objetivo es evitar una operación terrestre masiva y abogar por una solución diplomática que incluya a actores regionales, especialmente naciones árabes del Golfo.

En las últimas horas, Vance ha enfatizado que “la seguridad sostenible en Gaza solo será viable con la participación activa de socios regionales”, sugiriendo que el desarme de Hamás no se logrará únicamente mediante el uso de la fuerza militar. Este enfoque implica coordinar esfuerzos con Egipto, Qatar y otros estados árabes para desplegar fuerzas estabilizadoras y asegurar tanto la reconstrucción como un control efectivo sobre el territorio.

Un alto el fuego frágil bajo constante amenaza

El alto el fuego vigente es constantemente puesto a prueba por ataques esporádicos seguidos de respuestas militares. La diversidad de células dentro de Hamás complica la centralización de órdenes y hace casi imposible garantizar el cumplimiento total del acuerdo.

Las autoridades israelíes subrayan la necesidad urgente de desmilitarizar completamente Gaza y excluyen cualquier papel futuro para Hamás en el enclave. Por su parte, Hamás advierte que cualquier escalada pondría en riesgo la liberación de los rehenes israelíes y podría reactivar el ciclo violento.

A pesar del empuje internacional por encontrar soluciones, persiste una profunda desconfianza entre las partes involucradas. Esto genera un riesgo latente de estallido que podría romper el delicado equilibrio actual.

El futuro de Hamás y el papel de los actores regionales

La posibilidad de que Hamás sea desplazado como fuerza gobernante pero continúe existiendo como actor subterráneo es realista. La experiencia indica que incluso debilitado, este grupo ha sabido reinventarse y aprovechar los vacíos dejados por operaciones militares. El reto para la comunidad internacional radica en desarrollar alternativas políticas y medidas de seguridad que impidan un regreso triunfal de Hamás al poder mientras evitan un colapso del orden establecido o nuevas oleadas violentas.

Qatar y otros países árabes juegan un papel crucial al proporcionar financiación e intervenir políticamente; sin embargo, no parecen dispuestos a asumir directamente la gestión sobre Gaza. Israel teme que cualquier solución que no implique erradicar totalmente a Hamás sea solo una solución temporal.

Mientras tanto, es la población civil en Gaza quien sufre las consecuencias de esta incertidumbre, atrapada entre las ruinas dejadas por la guerra y unas perspectivas futuras poco claras.

Perspectivas a corto plazo

Los días venideros serán determinantes. La presión estadounidense busca prevenir una escalada inmediata; no obstante, las opciones son limitadas. Si Netanyahu opta por relanzar su ofensiva, todo indica que la región podría entrar en otra fase inestable. En cambio, si prevalece el camino diplomático, será tarea de Hamás decidir si se adapta a esta nueva realidad o si desaparece como actor relevante.

La historia reciente revela que grupos como Hamás rara vez se desvanecen completamente: suelen transformarse, adaptarse e incluso encontrar formas inesperadas para continuar existiendo. La gran incógnita ahora es si esta vez los cercos internacionales y regionales serán lo suficientemente firmes como para evitar otra reinvención del movimiento.