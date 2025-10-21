Israel necesita tomar duras decisiones sobre Gaza que pondrán a prueba su relación con EE.UU.

Para Israel, aceptar una tregua con los terroristas de Hamas representa un doloroso sacrificio, un acto de contención que choca frontalmente con el instinto de supervivencia nacional tras años de ataques indiscriminados y el trauma del aquelarre asesino y violador del 7 de Octubre, donde miles de vidas inocente se perdieron en un baño de sangre que aún desgarra la conciencia colectiva.

Políticamente, para Netanyahu, ceder ante este apaciguamiento que Trump anhela y necesita para propulsar su Plan de Paz supone meterse en un laberinto de traiciones internas: sus aliados de ultraderecha tachan ya el Plan Trump de debilidad imperdonable, erosionando su frágil coalición y abriendo las puertas a elecciones anticipadas donde su legado de «señor de la guerra» se desmoronaría.

Humanamente, el peso es aún más lacerante; imaginar a familias rotas, soldados en duelo y viudas en vigilia obligados a convivir con sombras del horror bajo un techo de compromisos precarios, es un calvario que Netanyahu, como padre, hermano de un héroe mítico y líder curtido en pérdidas, deberá tragar como veneno.

La semana pasada, la situación en Gaza dio un giro inesperado.

Las negociaciones para lograr un alto el fuego, que habían sido impulsadas por Estados Unidos durante meses, se estancaron. En Washington, aumentan las dudas sobre los verdaderos planes de Benjamin Netanyahu.

El temor es evidente: Israel podría estar dispuesto a reiniciar la guerra de forma masiva, lo que podría desestabilizar su histórica alianza con la Casa Blanca.

El laberinto del alto el fuego

El acuerdo de cese de hostilidades, conseguido en enero de 2025 tras intensas gestiones diplomáticas, ofreció un respiro temporal. Este acuerdo contemplaba intercambios de rehenes y prisioneros, además de un calendario para la retirada israelí del corredor de Filadelfia, que conecta Gaza con Egipto.

Sin embargo, pronto se vio empañado por la desconfianza y demandas contradictorias.

Israel, presionado por su propio gabinete y sectores ultranacionalistas, se mostró reacio a abandonar por completo el estratégico corredor de Filadelfia, argumentando razones de seguridad para evitar el contrabando de armas.

Hamas interpretó esta negativa como un indicio del inicio de una ocupación permanente y un posible regreso de asentamientos israelíes en Gaza. Egipto, como mediador crucial, se opuso a una presencia militar israelí indefinida, citando el tratado de paz firmado en 1979.

Así, la escalada se volvió inevitable. El 18 de marzo, Netanyahu dio la orden para nuevos bombardeos sobre Gaza tras acusar a Hamas de negarse a liberar rehenes y rechazar propuestas para extender el alto el fuego. Horas después, anunció la reanudación de las operaciones militares masivas, afirmando que esto era solo el comienzo de una nueva fase en el conflicto.

Desconfianza en Washington

En este escenario complicado, la relación entre Israel y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Funcionarios estadounidenses han manifestado su preocupación sobre la posibilidad de que Netanyahu aproveche la prolongación del conflicto para fortalecer su poder político interno, ignorando las recomendaciones desde Washington y complicando los esfuerzos internacionales para mediar.

El desencuentro se acentúa tras los últimos fracasos en los acuerdos de alto el fuego, lo que pone a prueba la fortaleza de la tradicional amistad entre ambos países.

Recientes encuestas reflejan un deterioro en la percepción pública estadounidense hacia Israel; actualmente, un 53% expresa opiniones desfavorables sobre su gestión del conflicto, un aumento notable respecto a años pasados.

La llegada al poder de Donald Trump no ha alterado la presión ejercida desde Washington. Tanto él como el presidente saliente, Joe Biden, han exigido avances concretos en cuanto a la liberación de rehenes y la retirada israelí antes del cambio presidencial.

El futuro de la alianza

El punto crítico radica en las condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera y definir el futuro político de Gaza. Israel defiende mantener control sobre áreas clave por motivos de seguridad; mientras tanto, Estados Unidos promueve una solución negociada que contemple tanto la retirada israelí como un plan internacional para la reconstrucción.

En el gabinete israelí hay quienes defienden abiertamente la anexión parcial de Gaza; esto significaría una ruptura definitiva con los planes propuestos por Washington y sus aliados árabes.

La presión internacional aumenta; tanto la ONU como la Unión Europea exigen respeto por los acuerdos firmados y piden poner fin a las hostilidades. Egipto y Qatar, quienes actúan como mediadores del proceso, también han expresado su frustración ante los estancamientos y el riesgo creciente de una escalada regional.

La serie continua de fracasos en los intentos por lograr un alto el fuego ha dejado a toda la región ante una disyuntiva crítica. La posibilidad del reinicio masivo del conflicto no solo pone en peligro la estabilidad dentro de Gaza; también amenaza con dañar irreversiblemente las relaciones estratégicas entre Israel y Estados Unidos. La administración estadounidense enfrenta ahora un dilema: cómo mantener su apoyo tradicional hacia Israel sin respaldar decisiones que podrían generar consecuencias imprevisibles en Oriente Medio.

Claves para entender la crisis

La disputa por el control del corredor de Filadelfia simboliza el choque entre seguridad israelí y soberanía palestina.

El desgaste en las relaciones bilaterales se manifiesta en una coordinación cada vez más complicada tanto en defensa como en diplomacia.

La presión interna sobre Netanyahu proviene tanto de sectores radicales como desde su oposición política; esto condiciona cualquier concesión durante las negociaciones.

La opinión pública estadounidense muestra una crítica creciente hacia cómo Israel gestiona este conflicto; esto añade incertidumbre sobre el futuro del apoyo militar y económico.

Mientras tanto, es la población civil en Gaza quien sigue pagando las consecuencias del estancamiento político y la falta de soluciones efectivas. Las semanas venideras serán cruciales para evaluar si ambos aliados pueden encontrar caminos para reconducir esta situación y evitar una ruptura que hace tan solo un año habría parecido inimaginable.