La Casa Blanca cancela la cumbre entre Trump y Putin en Hungría ‘para no perder el tiempo’

La situación geopolítica en Europa ha alcanzado un momento crítico con la cancelación de la cumbre que se iba a llevar a cabo entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest.

Esta decisión responde a la falta de progresos en las negociaciones para establecer un alto el fuego en Ucrania, donde Rusia mantiene una actitud hostil.

Trump había instado a Kiev a aceptar una tregua, pero Moscú se niega rotundamente a cualquier pausa en el conflicto, reafirmando sus objetivos de desarmar y «desnazificar» Ucrania.

La cumbre, organizada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, fue suspendida tras una conversación entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov.

Aunque la charla fue calificada como «productiva», no se consideró necesaria una reunión presencial adicional entre ambos, lo que pone de manifiesto las profundas diferencias entre Washington y Moscú sobre cómo abordar la crisis ucraniana.

Trump justificó esta suspensión al afirmar que no desea una «reunión inútil» ni «perder el tiempo», ya que considera que Rusia y Ucrania deberían retirar tropas para poner fin a la violencia. Además, ha instado al presidente ucraniano Vladímir Zelenski a ceder territorios a Rusia, algo que ha sido rechazado tanto por Kiev como por sus aliados europeos.

La negativa del Kremlin a aceptar una tregua representa un obstáculo considerable para cualquier avance en las negociaciones.

La situación en Ucrania permanece crítica. Rusia continúa firme en su objetivo de controlar territorios estratégicos y desarmar al país.

El Kremlin ha rechazado reiteradamente cualquier propuesta de alto el fuego, argumentando que no resolvería las causas subyacentes del conflicto.

Serguéi Lavrov ha subrayado que un alto el fuego sería «exactamente lo opuesto» a lo acordado por Putin y Trump durante su encuentro en Alaska, donde se discutieron posibles intercambios territoriales.

La postura intransigente de Rusia, con Putin insistiendo en que Ucrania debe aceptar ceder territorios antes de cualquier negociación, ha conducido a un estancamiento donde la posibilidad de una resolución pacífica parece cada vez más remota.

En este marco, Trump también ha expresado su descontento con la idea de un encuentro sin avances significativos. Ha dejado claro que no quiere una «reunión desperdiciada» y aboga por una solución que ponga fin a la matanza en Ucrania.

Sin embargo, la dura realidad geopolítica actual convierte cualquier intento de mediación entre Trump y Putin en un desafío monumental debido a las potenciales concesiones territoriales requeridas y la negativa rusa a aceptar una tregua.

La crisis ucraniana sigue siendo un tema candente en el ámbito internacional, con la Unión Europea y Estados Unidos presionando para que Moscú acepte un alto el fuego sin condiciones previas. Sin embargo, el rechazo del Kremlin a cualquier pausa ha dejado la cumbre entre los mandatarios en un callejón sin salida, al menos por ahora.

La evolución de este conflicto seguirá siendo objeto de atención mundial, con repercusiones significativas para la estabilidad geopolítica tanto en Europa como más allá.