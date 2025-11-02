Trump ordena al Pentágono alistar una intervención militar en Nigeria, para frenar las masacres de cristianos

Le honra la decisión.

La reciente declaración de Donald Trump, quien ha ordenado al Pentágono que se “prepare para una posible acción” en Nigeria, ha encendido las alarmas en el ámbito diplomático internacional y representa un giro notable en la política exterior estadounidense hacia África.

Esta decisión llega después de meses de críticas a la pasividad del gobierno nigeriano frente a la ola sangrienta de violencia y persecución que sufren las comunidades cristianas, una crisis que ha alcanzado niveles alarmantes en 2024 y 2025.

Trump sostiene que “Nigeria permite la matanza de cristianos”, y los datos sobre el terreno respaldan sus afirmaciones: organizaciones como Open Doors, Human Rights Watch y el propio Parlamento Europeo han documentado más de 7.000 cristianos asesinados tan solo en lo que va del año 2025.

Los informes detallan ataques sistemáticos, aldeas devastadas y campamentos de desplazados convertidos en escenarios de masacres, con una brutalidad que supera cualquier conflicto anterior registrado en la región.

La comunidad internacional enfrenta un dilema moral: intervenir para detener un genocidio evidente o seguir mirando hacia otro lado mientras Nigeria –el corazón cristiano del continente africano– arde bajo las llamas del sectarismo violento. La decisión tomada por Trump no es simplemente un gesto simbólico; podría ser el inicio de un nuevo capítulo crucial entre Occidente y África. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Violencia sin precedentes: el epicentro del genocidio africano

Con más de 230 millones de habitantes, Nigeria se ha convertido en el centro global de la persecución religiosa contra los cristianos. Este país, dividido casi equitativamente entre musulmanes y cristianos, ha estado inmerso durante años en un conflicto de baja intensidad que, recientemente, ha escalado hasta alcanzar niveles genocidas. Los principales autores de esta violencia son grupos yihadistas como Boko Haram, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y milicias fulani radicalizadas.

Boko Haram e ISWAP llevan a cabo sus ataques principalmente en el noreste y el Cinturón Medio, utilizando tácticas terroríficas: incursiones nocturnas, incendios intencionados de iglesias, decapitaciones y secuestros masivos.

Las milicias fulani, tradicionalmente dedicadas al pastoreo nómada, han protagonizado masacres en el centro y sur del país, arrasando aldeas y persiguiendo a la población cristiana.

La ADF, aliada del ISIS, intensifica su actividad en el noreste ejecutando a cristianos tanto en sus hogares como durante ceremonias religiosas. Las matanzas en iglesias se han multiplicado, generando imágenes desgarradoras que han recorrido el mundo entero.

Entre enero y agosto de 2025, los ataques han dejado un saldo trágico: más de 7.000 cristianos asesinados y cerca de 7.800 secuestrados. De acuerdo con Open Doors, un alarmante 69% de los asesinatos por motivos religiosos contra cristianos a nivel global este año se han producido en Nigeria.

Masacres recientes: Plateau, Benue y el horror cotidiano

Los testimonios e informes obtenidos revelan la magnitud del sufrimiento:

En el estado de Plateau , coordinados ataques perpetrados por Boko Haram y milicias fulani han devastado aldeas enteras. En junio pasado, más de 120 cristianos fueron asesinados en un solo mes. Escenas aterradoras como niños decapitados o familias quemadas vivas se están volviendo cada vez más comunes.

, coordinados ataques perpetrados por Boko Haram y milicias fulani han devastado aldeas enteras. En junio pasado, más de 120 cristianos fueron asesinados en un solo mes. Escenas aterradoras como niños decapitados o familias quemadas vivas se están volviendo cada vez más comunes. Un asalto nocturno a un campamento de desplazados en Benue dejó decenas sin vida. Testigos relatan cómo familias enteras fueron encerradas en habitaciones antes de ser incendiadas; aquellos que intentaron escapar fueron brutalmente asesinados con machetes, siendo mayoritariamente mujeres y niños.

dejó decenas sin vida. Testigos relatan cómo familias enteras fueron encerradas en habitaciones antes de ser incendiadas; aquellos que intentaron escapar fueron brutalmente asesinados con machetes, siendo mayoritariamente mujeres y niños. La ADF ha renovado su ofensiva en el noreste del país, ejecutando a cristianos dentro de sus hogares o durante ceremonias religiosas. Las matanzas dentro de iglesias se han convertido en una triste rutina; las imágenes desgarradoras de fieles asesinados durante la misa han dado la vuelta al mundo.

Un drama ignorado y sus causas profundas

La situación actual en Nigeria no es simplemente resultado de tensiones étnicas o disputas territoriales. Expertos diversos y líderes religiosos advierten sobre una estrategia deliberada orientada hacia la limpieza religiosa. Esta se ve alimentada por una mezcla letal entre el yihadismo internacional, intereses políticos locales y la inacción –cuando no complicidad– por parte del gobierno nigeriano. La economía del secuestro se ha transformado en una fuente crucial para financiar grupos armados; miles permanecen cautivos bajo condiciones inhumanas mientras rescates millonarios son negociados clandestinamente.

Nigeria, considerada la primera potencia económica del continente africano, enfrenta ahora una crisis humanitaria sin precedentes: más de 12 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares; centenares languidecen en campos improvisados sin contar con protección ni ayuda internacional adecuada.

Reacciones internacionales y perspectivas futuras

El anuncio realizado por Trump ha suscitado reacciones mixtas entre los actores internacionales. Algunos gobiernos africanos y europeos han llamado a la prudencia, recordando la necesidad imperiosa de respetar la soberanía nacional y actuar conforme al derecho internacional. Sin embargo, la presión sobre las autoridades nigerianas aumenta ante su incapacidad para frenar esta violencia desbocada.

Organismos como el Parlamento Europeo junto a ONGs dedicadas a los derechos humanos exigen una intervención urgente para prevenir una catástrofe humanitaria aún mayor. La Iglesia católica junto a otras confesiones cristianas solicitan protección internacional para las comunidades amenazadas; alertan sobre cómo el futuro religioso y político del continente africano podría depender lo que ocurra próximamente en Nigeria.

