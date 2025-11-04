Las fisuras en el muro de Trump: claves de la contienda electoral de este martes en Nueva Jersey

La atmósfera política en Nueva Jersey es palpable.

Este estado, que ha sido un bastión demócrata durante años, se ha transformado en un escenario de experimentación para las tácticas del expresidente Donald Trump y su equipo de campaña.

La votación de este martes no solo determinará quién será el próximo gobernador, sino que también funcionará como un indicador para evaluar si los avances de Trump entre los votantes demócratas en 2024 fueron una rareza o un cambio real.

Con la vista puesta en las elecciones de medio mandato del próximo año, Trump ha canalizado recursos sin precedentes hacia Nueva Jersey, con el objetivo de movilizar tanto a los republicanos como a aquellos votantes que suelen quedarse al margen en las intermedias.

Su estrategia abarca tele-rallies, campañas dirigidas por medio de redes sociales y una ofensiva puerta a puerta, buscando transformar el estado en un terreno más competitivo.

El enfrentamiento entre Mikie Sherrill, la candidata demócrata, y Jack Ciattarelli, su oponente republicano, ha sido muy disputado. Según la última encuesta realizada por Quinnipiac, Sherrill cuenta con una ventaja de 8 puntos (51% frente a 43%), impulsada principalmente por el apoyo femenino y el voto urbano. Las mujeres apoyan a Sherrill por un margen de 20 puntos, mientras que los hombres tienden a inclinarse ligeramente hacia Ciattarelli. Los independientes juegan un papel clave: sus preferencias están casi equilibradas.

El respaldo interno es firme para ambos candidatos: el 94% de los demócratas se pronuncia a favor de Sherrill y el 93% de los republicanos respalda a Ciattarelli. Sin embargo, estas cifras revelan una realidad más profunda: la polarización sigue marcando la pauta y las posibilidades de cambios drásticos sobre la marcha son escasas.

¿Por qué Nueva Jersey es crucial ahora?

La respuesta radica en el panorama nacional. Trump está utilizando estos comicios como una oportunidad para afinar su estrategia electoral pensando ya en 2026. Su equipo es consciente de que la participación republicana disminuye cuando él no figura en las papeletas, por lo que buscan nuevas maneras de atraer a su base y, especialmente, a aquellos votantes desilusionados con el establishment demócrata.

Las prioridades del equipo de Trump incluyen:

Identificar a votantes poco frecuentes en elecciones intermedias.

Realizar llamadas telefónicas y publicidad digital para activar su base.

Enviar correos selectivos en Nueva Jersey, donde la diversidad demográfica exige estrategias más personalizadas.

El propio Trump ha tomado parte en tele-rallies, apoyando tanto a Ciattarelli como a otros candidatos en Virginia, evidenciando que este laboratorio político se extiende más allá de un solo estado.

Los temas decisivos en el voto

Para los votantes neoyorquinos, la fiscalidad se erige como la cuestión principal: el 25% considera los impuestos como lo más relevante, seguido por la ética gubernamental (16%) y la sanidad (14%). Esta preocupación fiscal favorece a Ciattarelli, quien captura el 72% del voto entre quienes priorizan este tema. Por otro lado, cuestiones éticas y sanitarias benefician a Sherrill, reflejando así la tradicional división ideológica del estado.

El 45% aprueba la gestión del gobernador actual, Phil Murphy; mientras que un 47% desaprueba su labor.

Solo el 40% tiene una opinión favorable sobre la gestión presidencial de Trump; el rechazo es contundente entre demócratas e independientes, aunque su base republicana se mantiene leal.

¿Un avance real o un espejismo para Trump?

Las elecciones del martes en Nueva Jersey servirán como termómetro sobre la capacidad de Trump para debilitar el histórico dominio demócrata en estados del noreste. En 2017, los republicanos solo obtuvieron la mitad del apoyo que había cosechado Trump un año antes. En esta ocasión, el despliegue masivo de recursos y microsegmentación digital busca cerrar esa brecha; sin embargo, las encuestas indican una notable resistencia demócrata.

Esta jornada electoral también permitirá observar cómo influye Trump dentro del partido republicano, su relación con candidatos locales y hasta qué punto puede movilizar sin estar presente en las papeletas. Todo esto sucede mientras el expresidente planifica cada paso con miras a 2026; sabe que lo ocurrido en Nueva Jersey podría marcar el rumbo futuro de las campañas venideras.

Mirando hacia 2026: lo que está en juego

La mirada de Trump trasciende lo inmediato. Las elecciones intermedias del próximo año ya están configurando la estrategia republicana. Tanto Nueva Jersey como Virginia actúan como laboratorios donde se ponen a prueba tácticas para movilizar votantes, discursos y alianzas. El éxito o fracaso de los republicanos aquí ofrecerá pistas sobre cómo podría producirse un cambio electoral en territorios tradicionalmente demócratas.

Así pues, lo que suceda este martes en Nueva Jersey no solo definirá el futuro político del estado; también enviará un mensaje claro sobre si Trump puede reinventar su coalición y desafiar las barreras demócratas en la Costa Este. Todo esto se desarrolla bajo un clima marcado por una intensa polarización y con toda atención centrada en un país que ya anticipa las próximas elecciones nacionales.