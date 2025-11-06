Trump: «Miami será un refugio para quienes escapen del régimen comunista en Nueva York»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un mensaje contundente en defensa de la libertad y los principios fundamentales del país. Durante su intervención en el America Business Forum (ABF), el mandatario aseguró que Miami “será un refugio para quienes escapan del régimen comunista que pretende imponerse en Nueva York” tras la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde.

«Los demócratas se han vuelto tan extremos que muchos estadounidenses ya están huyendo del comunismo disfrazado de progresismo. Huyen porque no quieren vivir bajo un régimen que limita la libertad y destruye los sueños», afirmó Trump ante una audiencia que lo ovacionó.

El presidente sostuvo que con la victoria de Mamdani, quien se autodefinió como demócrata socialista y se convirtió en el primer musulmán en gobernar la ciudad, “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York”. Sin embargo, Trump insistió en que su Gobierno seguirá defendiendo los valores de la libertad, el trabajo y la democracia que, dijo, “los demócratas quieren borrar”.

“Mientras ellos empujan al país hacia la pobreza y el control estatal, nosotros seguiremos construyendo una nación de oportunidades”, concluyó Trump, reafirmando su intención de mantener a Miami y toda Florida como bastiones de la prosperidad y el patriotismo.