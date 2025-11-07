  • ESP
Washington abre un nuevo frente hemisférico

Trump lanza su cruzada contra los “carteles terroristas” y apunta más allá de Venezuela

El mandatario endurece su retórica militar y justifica los bombardeos en el Caribe y el Pacífico como una “defensa nacional” frente al crimen y la influencia del régimen de Maduro.

Mientras el mundo intenta salir de una larga era de guerras y estrategias fallidas contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump reintroduce el lenguaje del enfrentamiento absoluto. Su declaración en el America Business Forum en Miami no fue un discurso rutinario: fue una advertencia. Estados Unidos, según dijo, no solo está “reventando carteles terroristas” vinculados al régimen de Nicolás Maduro, sino extendiendo esa ofensiva a “otros países” que aún no quiso nombrar.

En más de dos meses de operaciones, el Comando Sur ha bombardeado cerca de veinte embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, dejando al menos 66 muertos. Trump defiende esos ataques como una forma de “salvar 25.000 vidas estadounidenses”, una afirmación tan simbólica como políticamente efectiva. El cálculo de vidas frente a muertes se instala, otra vez, como narrativa de campaña: la seguridad nacional sobre la base de la fuerza.

Pero la estrategia de Washington no se limita al mar. Los reportes de The Wall Street JournalThe New York Times y NBC News indican que la Casa Blanca analiza incluso bombardear objetivos dentro de Venezuela y, eventualmente, extender operaciones contra carteles en territorio mexicano. Trump lo plantea como una obligación moral: liberar a Estados Unidos del “flagelo del crimen violento” exportado, según él, por gobiernos que “vaciaron sus prisiones” hacia el norte.

El discurso encaja con una doctrina que mezcla populismo punitivo y militarismo mediático. Desde la Casa Blanca se insiste en renombrar el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”, una metáfora que resume el espíritu de esta gestión: no defender, sino atacar; no contener, sino golpear antes.

Más allá de los aplausos que despierta entre sus bases, el mensaje tiene consecuencias profundas para la región.

Eleva la tensión diplomática con Venezuela y México, otorga carta blanca al intervencionismo y consolida una visión del crimen como amenaza geopolítica más que social. Trump no solo bombardea barcos: reactiva una narrativa del enemigo externo que mantiene movilizado al electorado y disciplinados a sus aliados.

En su intento por “hacer seguro y hermoso de nuevo” al país, el presidente parece dispuesto a transformar el Caribe en un campo de operaciones. Lo que está en juego ya no es solo el control de la droga, sino la legitimidad del poder militar estadounidense en su propio vecindario.

