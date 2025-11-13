Israel tiene acorralados a cientos de terroristas de Hamás en los túneles de Gaza

La situación en la Franja de Gaza está alcanzando un punto crítico.

Las fuerzas israelíes han incrementado su presión sobre los terroristas de Hamás que se encuentran atrapados en los complejos túneles de Rafah y otras áreas del sur del territorio.

El Tsahal controla férreamente el 60% de la Franja, y dentro de la zoina marcada por la ‘linea amarilla’ está gran parte de Rafah, bajo cuyo suelo -en la zona dominada por Israel— están los desventurados.

La estrategia que se está llevando a cabo, tal como confirman voceros militares y medios internacionales, es contundente: los milicianos pueden optar por rendirse y aceptar el exilio, o permanecer escondidos bajo tierra y enfrentarse a una muerte segura, ya sea por inanición o por los constantes bombardeos.

En los últimos días, la situación sobre el terreno ha cambiado drásticamente.

Las tropas israelíes han cerrado el cerco alrededor de las redes subterráneas que han servido como refugio y centro operativo para cientos de milicianos.

El mensaje, transmitido mediante altavoces y panfletos lanzados desde el aire, es claro: “Rendíos y podréis salvar la vida. Permaneced y no habrá escapatoria”.

Mientras tanto, los bombardeos continúan sobre áreas donde se sospecha que hay mandos y combatientes de Hamás, con la intención de forzarlos a salir o eliminarlos.

La última trinchera de Hamás

La red de túneles en Gaza, especialmente en Rafah, se ha convertido en el último bastión de resistencia para Hamás.

Estas estructuras subterráneas, empleadas tanto para movilizar tropas como para almacenar suministros y armamento, representan un gran desafío para las fuerzas israelíes.

Según analistas militares y fuentes locales, la táctica de asedio busca agotar los recursos de los combatientes atrincherados, privándolos de alimentos, agua y oxígeno, mientras se intensifican los ataques aéreos y terrestres sobre las entradas y salidas identificadas.

Hamás ha utilizado estos túneles para llevar a cabo ataques sorpresivos, emboscar a las tropas israelíes y trasladar rehenes y líderes.

El ejército israelí asegura haber localizado varios puntos críticos y ha sellado múltiples accesos, aumentando así la presión sobre quienes están atrapados.

El dilema al que se enfrentan los combatientes es extremo: rendirse y lidiar con la posibilidad de ser juzgados o exiliados, o resistir hasta el final en condiciones cada vez más insostenibles.

Ofertas de rendición y exilio

En un giro que busca minimizar el derramamiento de sangre y acelerar el desenlace de la campaña militar, Israel ha comunicado a los combatientes de Hamás la opción de rendirse con garantías para ser trasladados fuera de Gaza; una propuesta que se presenta como “exilio”. Fuentes militares indican que esta oferta ha sido repetida en numerosas ocasiones, aunque hasta ahora con escaso éxito debido a la desconfianza existente entre los grupos armados.

El objetivo declarado del gobierno israelí es “eliminar la amenaza terrorista” y rescatar a los rehenes restantes.

La opción del exilio, aunque controvertida, pretende reducir las bajas civiles e impedir enfrentamientos directos en zonas densamente pobladas.

Destrucción masiva tras la tregua

La ofensiva israelí no se ha limitado únicamente a atacar túneles. Desde el final del último alto el fuego, el ejército ha destruido más de 1.500 edificios en Gaza. Los bombardeos han impactado tanto infraestructuras militares como edificios residenciales, hospitales y escuelas, agravando así una crisis humanitaria que ya era crítica y provocando el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles.

Más de 250.000 personas han abandonado Ciudad de Gaza solo en las últimas semanas.

El 60% de los edificios y el 92% de las viviendas han sido destruidos o dañados según datos proporcionados por organismos internacionales.

Esta devastación ha dejado sin hogar a más de 1,9 millones de personas e ha colapsado servicios básicos esenciales.

Las imágenes que muestran barrios enteros reducidos a escombros junto con la falta crítica de acceso a agua potable y alimentos reflejan claramente el nivel desolador alcanzado. Mientras tanto, el ejército israelí sostiene que sus acciones buscan neutralizar las capacidades operativas de Hamás y destruir la infraestructura utilizada para llevar a cabo ataques; sin embargo, organizaciones internacionales denuncian el costo humano devastador así como posibles violaciones del derecho internacional humanitario.

Antecedentes y posibles escenarios

La estrategia israelí ha evolucionado desde ataques masivos por aire y operaciones terrestres en áreas urbanas hacia un enfoque más prolongado centrado en asediar los últimos bastiones de Hamás. Este cambio responde tanto a las presiones internacionales ante las altas cifras de víctimas civiles como también a la necesidad imperiosa de evitar nuevas bajas entre sus propias tropas.

Aunque debilitado, Hamás sigue recurriendo a tácticas guerrilleras y emboscadas aprovechando su conocimiento del terreno junto con su red subterránea.

Israel enfrenta ahora el desafío monumental de gestionar lo que venga después del conflicto en Gaza sin un plan claro para administrar el enclave una vez neutralizada la amenaza representada por Hamás.

A corto plazo, el asedio sobre los túneles podría prolongarse durante días o semanas dependiendo tanto del nivel resistencia mostrado por los combatientes como del avance en las negociaciones. La oferta para rendirse y aceptar un exilio podría cobrar fuerza si las condiciones dentro del laberinto subterráneo se tornan insostenibles; no obstante, la falta crónica de confianza junto con presiones internas dificultan una solución rápida.

Impacto en la población civil y el tablero internacional

La población civil en Gaza continúa siendo víctima inocente atrapada entre dos frentes bélicos. Los desplazamientos masivos provocados por bombardeos incesantes sumados al colapso total infraestructural agravan una crisis humanitaria que amenaza con desbordar las fronteras del enclave. A pesar del aumento en presión diplomática internacional por parte diversos actores globales, no se logra establecer un alto al fuego duradero ni asegurar un acceso adecuado para ayuda humanitaria.

Así pues, lo que ocurre actualmente en los túneles situados en Rafah junto con esta propuesta israelí dirigida hacia combates hamas son solo episodios recientes dentro una guerra desgastante sin solución visible. El futuro inmediato dependerá exclusivamente del ingenio mostrado por ambas partes para encontrar una salida viable que evite más muertes e inicie procesos encaminados hacia una paz duradera; aunque lo cierto es que experiencias previas no invitan al optimismo.

En Gaza, cada segundo cuenta tanto para aquellos atrapados bajo tierra como para todos aquellos civiles que esperan ansiosos un respiro dentro este caos interminable.