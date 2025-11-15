Trump arremete contra demócratas y tilda de “farsa” el intento por revelar la red de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica política al calificar de “farsa” los esfuerzos por desclasificar documentos relacionados con la red de abuso sexual del fallecido financiero Jeffrey Epstein. El republicano aseguró que detrás de esa presión se encuentra una estrategia “desesperada” de los demócratas para minar su imagen en un año electoral cargado de tensiones.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump escribió que “los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein”. En el mismo texto, arremetió también contra los miembros de su propio partido que han apoyado la transparencia en el caso, a quienes calificó de “blandos y tontos”.

El comentario surge en medio de un resurgir del debate público por la publicación de los llamados “Epstein Files”, un conjunto de documentos judiciales que podrían revelar los nombres de decenas de figuras públicas, empresarios y políticos supuestamente vinculados con la red de tráfico sexual que durante años operó el magnate antes de su misteriosa muerte en prisión en 2019.

Trump ha sido relacionado en el pasado con Epstein por su antigua amistad y apariciones en eventos sociales, aunque niega cualquier implicación con los delitos. En varias ocasiones, ha acusado a los medios “de izquierda” de intentar revivir el caso como arma política.

Mientras tanto, diversos congresistas —tanto demócratas como republicanos moderados— insisten en que la publicación íntegra de los archivos es necesaria “para restaurar la confianza pública y esclarecer la magnitud del encubrimiento”. La Casa Blanca, por su parte, no ha comentado las recientes declaraciones del expresidente, que una vez más colocan a Trump en el centro de la tormenta mediática y electoral.