Trump y el alcalde electo de Nueva York sellan una sorprendente reconciliación en la Casa Blanca

En un gesto que pocos anticipaban, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvieron este viernes un encuentro a puerta cerrada que ambos calificaron de “productivo”. La reunión marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos líderes, hasta ahora marcada por los ataques cruzados, y abrió la puerta a una etapa de cooperación.

Trump sorprendió al referirse a Mamdani como “un gran campeón” y “alguien diferente”, un cambio radical respecto a las duras críticas vertidas apenas 48 horas antes, cuando lo tildó de “comunista” en Truth Social. “Cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré”, declaró el mandatario, subrayando el nuevo tono conciliador.

De pie junto al presidente en el Despacho Oval, Mamdani correspondió al gesto y aseguró que ambos coincidieron en la necesidad de aliviar el alto costo de vida que afecta a millones de neoyorquinos. “El propósito común es servir a los ciudadanos, no discutir diferencias”, afirmó el socialdemócrata, quien reconoció que Trump “ganó muchos votos neoyorquinos por su política de bajar los precios”.

Ambos líderes dijeron haber encontrado puntos de encuentro en temas como la vivienda, los alimentos y la asequibilidad, áreas donde planean coordinar esfuerzos. Para Trump, “si los precios bajan, será bueno para Nueva York”, mientras que Mamdani consideró que la colaboración con la Casa Blanca “podría transformar la vida de los más de ocho millones de habitantes de la ciudad, en la que uno de cada cuatro vive en pobreza”.

El apretón de manos entre ambos cerró una jornada que simbolizó no solo el fin de una disputa, sino quizás el inicio de un inédito acercamiento político entre la Casa Blanca y la alcaldía de la ciudad más poblada del país.