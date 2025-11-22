Trump y Putin cierran el cerco sobre Zelenski: Ucrania, entre la espada de EE.UU. y la pared de la UE

La presión sobre Volodímir Zelenski ha alcanzado niveles sin precedentes.

En tan solo tres días, la filtración del acuerdo de paz que consta de 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia ha transformado el panorama estratégico de la guerra en Ucrania.

Este documento, negociado por representantes de Donald Trump y Vladímir Putin, recoge prácticamente todas las demandas históricas del Kremlin: reconocimiento internacional de Crimea, Donetsk y Lugansk como parte de Rusia, una reducción significativa del ejército ucraniano y la renuncia definitiva de Kiev a formar parte de la OTAN. El mensaje que llega desde Washington a Zelenski es contundente: “Tienes días para aceptar el acuerdo. De lo contrario, Ucrania perderá el respaldo militar estadounidense”.

Simultáneamente, Putin se beneficia de los recientes avances rusos en el frente oriental para intensificar su presión sobre Kiev.

El Kremlin ha logrado capturar nuevas localidades en Járkov, mientras sus voceros advierten que “cada día que pasa, Ucrania pierde su capacidad de decisión”.

Zelenski mismo describe este momento como “uno de los más difíciles en nuestra historia”, enfrentándose a la dura elección entre aceptar unas condiciones que se asemejan a una rendición o buscar un apoyo incierto por parte de una Unión Europea que ve este acuerdo como una rendición total ante Moscú.

Elementos clave del acuerdo: una Ucrania debilitada y fragmentada

El plan de 28 puntos, divulgado por medios estadounidenses y europeos, impone a Ucrania medidas tanto estructurales como simbólicas que transformarán su futuro:

Reconocimiento de territorios ocupados : Crimea, Donetsk y Lugansk serían reconocidos internacionalmente como territorios rusos. Jersón y Zaporiyia se dividirían según la actual línea del frente, generando una frontera “congelada”.

: Crimea, Donetsk y Lugansk serían reconocidos internacionalmente como territorios rusos. Jersón y Zaporiyia se dividirían según la actual línea del frente, generando una frontera “congelada”. Renuncia a la OTAN : Kiev tendría que modificar su Constitución para desestimar cualquier aspiración futura hacia la Alianza Atlántica.

: Kiev tendría que modificar su Constitución para desestimar cualquier aspiración futura hacia la Alianza Atlántica. Reducción militar : El ejército ucraniano se vería limitado a 600.000 efectivos, lo que implicaría perder 200.000 soldados y capacidades estratégicas significativas.

: El ejército ucraniano se vería limitado a 600.000 efectivos, lo que implicaría perder 200.000 soldados y capacidades estratégicas significativas. Convocatoria de elecciones : Se requeriría que Ucrania celebrara elecciones generales en un plazo máximo de 100 días tras firmar el acuerdo.

: Se requeriría que Ucrania celebrara elecciones generales en un plazo máximo de 100 días tras firmar el acuerdo. Desnazificación y amnistía : El texto exige llevar a cabo una “desnazificación” del país junto con una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto.

: El texto exige llevar a cabo una “desnazificación” del país junto con una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto. Central nuclear de Zaporiyia: La producción se repartiría entre Moscú y Kiev bajo supervisión internacional.

Este acuerdo, considerado por la UE como una “capitulación total”, deja a Ucrania sin posibilidad de buscar justicia por crímenes de guerra y obliga a aceptar restricciones constitucionales para evitar futuras reclamaciones territoriales.

La postura de la UE: apoyo condicionado y nueva dependencia

La respuesta europea no ha tardado en llegar. Bruselas percibe el plan como un triunfo absoluto para Putin y un “castigo” hacia Ucrania. Alemania, Francia y Reino Unido han expresado su inquietud ante el vacío que podría dejar Estados Unidos en la defensa de Kiev; así, se movilizan para reforzar el apoyo político, económico y militar hacia Ucrania. Sin embargo, las opciones son limitadas: sin el respaldo armamentístico ni la inteligencia estadounidense, Ucrania se encuentra ante una dependencia creciente hacia la UE, incapaz de igualar el volumen de ayuda ofrecido por Washington.

En este contexto, la UE debate cómo sostener a Ucrania si Zelenski decide rechazar el acuerdo. Los fondos europeos destinados a reconstrucción y defensa aumentan considerablemente; no obstante, crece también la presión interna y algunos gobiernos cuestionan la viabilidad de apoyar a una Ucrania dividida y debilitada.

Putin toma las riendas

Putin ha recibido el plan como una “base para un arreglo”, aunque solicita tiempo para estudiarlo detenidamente. El Kremlin insiste en negociar directamente con Estados Unidos, relegando a Ucrania a un segundo plano. Moscú mantiene sus exigencias máximas: controla totalmente Donbás, Crimea y los territorios ocupados; además rechaza cualquier alto al fuego que no consolide sus conquistas militares.

Mientras tanto, los avances rusos en el campo refuerzan aún más la posición negociadora del presidente ruso. La captura reciente de nuevas posiciones en Járkov junto con la presión sobre Jersón y Zaporiyia indican que Rusia no tiene intención alguna de retroceder. Zelenski denuncia que el plan propuesto por Trump “traspasa todas las líneas rojas” e insiste en las graves consecuencias que acarrearía una rendición forzada.

¿Fin del conflicto o nuevo comienzo?

La situación en los frentes bélicos es alarmante. Ucrania ha perdido posiciones clave tanto en el este como en el sur; mientras tanto, las fuerzas rusas consolidan sus avances. El desgaste político sufrido por Zelenski, sumado a denuncias sobre corrupción y al agotamiento social repercuten negativamente en su liderazgo. A pesar de todo ello, Zelenski asegura que “presentará alternativas”, aunque cada día su margen para negociar se reduce.

En esta coyuntura crítica, Kiev se encuentra atrapada entre dos fuegos: aceptar las condiciones planteadas por Trump y Putin significaría sufrir una derrota política y territorial; o depender exclusivamente de la UE, cuyo apoyo resulta insuficiente para cambiar el rumbo del conflicto. La presión internacional junto al riesgo inminente de perder al principal aliado militar coloca a Ucrania ante una decisión crucial.

El futuro inmediato dependerá tanto de la capacidad de Zelenski para resistir ante esta pinza Trump-Putin como del compromiso europeo para mantener su apoyo hacia Ucrania en estas circunstancias tan adversas. El desenlace no solo marcará un posible final para esta guerra sino también abrirá las puertas a un nuevo capítulo en la geopolítica europea donde se redefine el equilibrio del poder mientras queda incierto el papel futuro que jugará Ucrania.