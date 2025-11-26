Macron afirma que “por fin” hay una oportunidad real de paz en Ucrania, pero exige garantías sólidas para Kiev

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que “por fin” existe una opción concreta para avanzar hacia una paz “duradera” en Ucrania, aunque recalcó que cualquier iniciativa deberá ir acompañada de garantías reales de seguridad para Kiev. “Por fin tenemos la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera”, declaró al inicio de la reunión por videoconferencia de la Coalición de los Voluntarios, creada en marzo pasado para coordinar el apoyo militar y político a Ucrania.

El foro, que Macron preside junto al primer ministro británico, Keir Starmer, reúne a los países europeos más comprometidos con la defensa ucraniana y con la búsqueda de una salida diplomática al conflicto. En su discurso de apertura, el mandatario francés insistió en que la construcción de una paz estable “no puede basarse únicamente en promesas o declaraciones”, sino en una arquitectura de seguridad verificable que disuada futuras amenazas rusas.

Macron advirtió que tanto los europeos como los ucranianos consideran una condición indispensable respaldar la propuesta estadounidense solo si se establecen “garantías de seguridad muy sólidas y no meramente teóricas”. Dicha propuesta, impulsada por Washington en las últimas semanas, buscaría consolidar un alto el fuego supervisado internacionalmente y abrir un proceso de reconstrucción bajo supervisión de la ONU y de la Unión Europea.

El mandatario francés también confirmó la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la reunión, subrayando la importancia de mantener una coordinación política entre Europa y Estados Unidos frente a la evolución de la guerra. Fuentes diplomáticas en París indicaron que el encuentro pretende definir una posición común de Occidente antes de la nueva ronda de conversaciones multilaterales prevista para diciembre.

Analistas europeos consideran que las palabras de Macron marcan un punto de inflexión en la postura francesa, que en los últimos meses había endurecido su discurso frente al Kremlin. Sin embargo, el presidente francés parece ahora apostar por un equilibrio entre firmeza y diplomacia, insistiendo en que solo una paz “con garantías tangibles y verificables” puede considerarse realmente duradera.