Federica Mogherini, amiga de Sánchez y exvicepresidenta de la Comisión Europea, arrestada por fraude con fondos europeos

Muy progre, muy amiga de su colega español, cercana a Borrell y una mangante de cuidado.

El martes 2 de diciembre de 2025 se ha convertido en una fecha clave, marcada por una de las operaciones más impactantes contra altos funcionarios de la Unión Europea en tiempos recientes.

Federica Mogherini, quien fue vicepresidenta de la Comisión Europea y actualmente ocupa el cargo de rectora del Colegio de Europa, ha sido arrestada bajo custodia policial en el marco de una investigación por fraude vinculado a fondos comunitarios destinados a la formación de jóvenes diplomáticos.

Esta operación, liderada por la Fiscalía Europea junto con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también ha llevado al arresto de otras dos personas: Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) entre 2021 y 2025, y un ejecutivo del Colegio de Europa.

Mogherini, figura destacada del progresismo italiano, militante del Partito Democratico (PD) y exministra de Asuntos Exteriores de Italia (2014-2019), ejerció como Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad durante el mismo periodo. Desde esa posición compartió familia ideológica y una notable sintonía política con Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno de España desde 2018, ambos enmarcados en la socialdemocracia europea agrupada en el Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

Esta coincidencia ideológica se reflejó en una relación fluida y amistosa en el ámbito institucional, evidenciada en múltiples encuentros bilaterales, cumbres del PSE y reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, donde defendieron posiciones comunes en temas como los derechos humanos, la política migratoria mediterránea, el multilateralismo y una Europa más social. Aunque no consta una amistad personal pública más allá del terreno profesional, su alineación política fue clara y contribuyó a reforzar los lazos entre el socialismo italiano y el español durante la segunda mitad de la década de 2010.

La Policía Federal belga ha llevado a cabo registros simultáneos en distintos edificios. Las redadas han tenido lugar tanto en la sede del SEAE en Bruselas como en varias instalaciones del Colegio de Europa en Brujas, además de los domicilios privados de los implicados. Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea, confirmó durante una rueda de prensa que la investigación está enfocada en actividades ocurridas durante un «mandato previo», haciendo alusión a la etapa en que Josep Borrell estuvo al frente del SEAE entre 2019 y 2024.

El núcleo de la investigación: favoritismo en licitación pública

Los hechos que están bajo lupa giran alrededor de la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa formativo que dura nueve meses y está destinado a jóvenes diplomáticos provenientes de los Estados miembros. Durante el período académico 2021-2022, el Colegio de Europa obtuvo la adjudicación del proyecto tras un proceso licitatorio convocado por el SEAE. Sin embargo, las autoridades sospechan que este proceso no se llevó a cabo con transparencia.

La investigación apunta a «fuertes sospechas» sobre el intercambio indebido de información confidencial relacionada con los criterios de selección del proceso licitatorio con uno de los candidatos participantes. Esto habría vulnerado así el principio de competencia leal establecido en el artículo 169 del Reglamento Financiero europeo. Los investigadores buscan esclarecer si el Colegio y sus representantes fueron informados anticipadamente sobre los criterios para adjudicar el contrato, lo que les habría permitido adaptar su propuesta para asegurarse el éxito.

Los delitos que se están investigando abarcan desde fraude en contratación pública hasta corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Para llevar a cabo los arrestos realizados este martes, la Fiscalía Europea tuvo que solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y diplomática para «varios sospechosos», lo cual fue autorizado por un juez instructor.

Mogherini en el centro de la tormenta

La detención de Mogherini representa un giro drástico en la trayectoria profesional de una figura central dentro del ámbito diplomático europeo. Esta política italiana fue Alta Representante para Asuntos Exteriores entre 2014 y 2019, desempeñándose también como vicepresidenta simultáneamente. Tras su salida, fue sucedida por Josep Borrell, quien ocupó dicho cargo hasta 2024. Posteriormente, asumió el liderazgo del Colegio de Europa en Brujas, reconocido como uno de los centros académicos más prestigiosos dedicados a estudios europeos.

Su arresto cobra especial relevancia porque coincide con el inicio formal de su segundo mandato quinquenal al frente del Colegio, que comenzó este mismo año. Las conexiones políticas que mantiene Mogherini van más allá del ámbito europeo; su relación cercana con el presidente español Pedro Sánchez le confiere un estatus como aliada clave dentro del panorama diplomático europeo. Esto añade una capa adicional a las implicaciones políticas del caso.

El contexto más amplio: un patrón de escándalos

Este episodio surge justo cuando la Unión Europea enfrenta ya una creciente presión debido a escándalos previos relacionados con corrupción. La operación llevada a cabo hoy inevitablemente evoca recuerdos del conocido como Qatargate, que sacudió al Parlamento Europeo en 2022 e implicó a varios eurodiputados acusados igualmente de corrupción. Ambas situaciones plantean serias dudas sobre la integridad institucional y los mecanismos existentes para su supervisión.

Con esta actuación, la Fiscalía Europea —creada como entidad independiente para investigar delitos contra los intereses financieros comunitarios— demuestra su capacidad para actuar sin distinción entre altos cargos o influencias políticas. Sin embargo, lo preocupante radica en que irregularidades como estas hayan podido persistir durante años sin ser detectadas, lo cual suscita interrogantes sobre cómo se supervisan internamente los procedimientos relacionados con las contrataciones públicas dentro del organismo.

Implicaciones y próximos pasos

Actualmente, la investigación se encuentra aún en sus primeras fases. Las autoridades han mantenido una estricta confidencialidad respecto a los detalles específicos sobre lo hallado durante los registros realizados este martes. Desde la Comisión Europea han indicado que no pueden proporcionar información adicional «debido a que estamos ante una fase investigativa».

Lo evidente es que los investigadores están revisando documentos incautados tanto en el SEAE como en el Colegio para determinar si hubo trato preferencial hacia esta institución durante la adjudicación del programa formativo para diplomáticos. Si se confirman las sospechas existentes, nos encontraríamos ante un caso claro de malversación que impactaría directamente a los ciudadanos contribuyentes europeos.

Las repercusiones institucionales también son inminentes. Kaja Kallas, actual responsable máxima del SEAE y sucesora directa de Borrell, deberá enfrentar las consecuencias derivadas al encontrarse su servicio inmerso en esta investigación por fraude. Mientras tanto, el futuro del Colegio se presenta incierto con su rectora bajo custodia policial y su reputación seriamente afectada.

La detención tanto de Mogherini como sus colaboradores marca un hito significativo en la lucha contra la corrupción dentro della UE. Se evidencia así que no hay altos cargos intocables ante la ley. Sin embargo, este episodio también pone al descubierto las debilidades presentes dentro del control administrativo comunitario; cuestiones urgentes que deberán ser abordadas por todos los Estados miembros muy pronto.