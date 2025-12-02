Macron: “Mientras se habla de paz, Rusia sigue matando y destruyendo”

El Palacio del Elíseo se convirtió este lunes en el epicentro de una intensa jornada diplomática. Emmanuel Macron recibió al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en lo que describió como un “momento decisivo” para redefinir el futuro de la guerra en Ucrania y el papel de Europa en un eventual acuerdo de paz.

El encuentro tuvo lugar en medio de un complejo ajedrez geopolítico: en paralelo, Vladímir Putin ultimaba detalles para reunirse en Moscú con Steve Witkoff, el enviado personal de Donald Trump, encargado de reactivar el plan de 28 puntos propuesto por Washington.

Macron no ocultó su escepticismo ante las intenciones rusas. “Mientras se habla de paz, Rusia sigue matando y destruyendo”, subrayó, aludiendo a los recientes bombardeos con drones en Dnipró. Para el mandatario francés, la contradicción entre los mensajes del Kremlin y su accionar bélico constituye “un insulto” y un obstáculo para cualquier negociación creíble.

Europa reclama su lugar

Durante la conferencia conjunta, Macron insistió en que el fin de la guerra no puede definirse sin la participación activa de Kiev y de las capitales europeas. “La paz no se construirá sin los ucranianos ni sin los europeos”, advirtió, en clara referencia a los contactos dominados por Washington y Moscú.

El dirigente francés subrayó tres temas innegociables en la agenda continental: el destino de los territorios ocupados, la administración de los activos rusos congelados y un marco de seguridad permanente para Ucrania. “Europa no debe ser un espectador de su propia seguridad”, remarcó.

Un encuentro clave y coordinado

La reunión entre Macron y Zelenski se extendió por más de tres horas e incluyó un almuerzo de trabajo centrado en los próximos pasos diplomáticos. Aunque inicialmente se trataba de una cita bilateral, ambos mandatarios sumaron videollamadas con los principales socios europeos: el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la cúpula de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Macron busca articular una posición común europea frente al plan de paz estadounidense, que contempla posibles cesiones territoriales al este de Ucrania, algo que Kiev considera inaceptable. Zelenski reiteró su mensaje: «Rusia debe pagar por haber iniciado esta guerra. Hay que terminarla con dignidad y preservar la independencia de Ucrania». No obstante, reconoció que “la parte territorial es la más difícil” de negociar.

Washington acelera contactos con Kiev

Al otro lado del Atlántico, la maquinaria diplomática de la Administración Trump se activó con fuerza. Este domingo, el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó una reunión de más de dos horas en un hotel de Florida con la delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

En el encuentro participaron figuras clave de la nueva política exterior republicana: Jared Kushner, asesor diplomático cercano al expresidente; Daniel Driscoll, secretario del Ejército y responsable del diálogo técnico con Kiev; y Steve Witkoff, amigo personal de Trump y mediador sorpresa ante Moscú. Según Rubio, hubo “progresos”, aunque calificó el proceso como “complejo y delicado”.

Expectativa ante el frente ruso

En las próximas horas, Witkoff viajará a Moscú para reunirse con Vladímir Putin y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Allí se pondrá a prueba la “voluntad real” del Kremlin de avanzar hacia un alto el fuego. Macron advirtió desde París que el plan estadounidense “no es completo” y que el verdadero test será la reacción rusa después de ese encuentro.

En tanto, fuentes diplomáticas de Bruselas confirmaron que la Unión Europea prepara una propuesta paralela para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez concluida la guerra, con el apoyo de más de treinta países.

La cumbre de París marca así un nuevo capítulo de la pugna por quién define la paz: un pulso en el que Washington, Moscú y Europa se disputan no solo el fin de una guerra, sino la reconfiguración del orden internacional que emergerá de ella.