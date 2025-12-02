Más de mil muertos en el sudeste asiático por inundaciones y deslizamientos provocados por lluvias monzónicas extremas

La isla de Sumatra, en Indonesia, se ha convertido en el epicentro de una tragedia sin igual en la última década. Las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que han asolado la región recientemente han dejado un trágico saldo de más de 600 muertos confirmados, mientras que cientos de personas siguen desaparecidas bajo toneladas de lodo y escombros. Este desastre, que también afecta a Sri Lanka y Tailandia, ha superado ya la cifra de mil fallecidos en el sudeste asiático, consolidándose como una de las catástrofes naturales más devastadoras que ha sufrido esta región del planeta.

La magnitud del desastre es tan impactante que ha llevado a los gobiernos locales a solicitar la declaración de desastre nacional, una medida extraordinaria que en Indonesia solo se ha adoptado en tres ocasiones durante los últimos treinta años. El presidente Prabowo Subianto visitó las áreas más afectadas el lunes para evaluar la situación y comprometerse con la reconstrucción de la infraestructura dañada. Durante su recorrido por las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, el mandatario afirmó que «esperamos que lo peor ya haya pasado» y subrayó la urgente necesidad de abordar el cambio climático con mayor determinación.

La tormenta perfecta: monzones y un ciclón tropical inusual

La catástrofe no se debió a un único fenómeno meteorológico, sino a la combinación de dos sistemas climáticos extremos. Las lluvias monzónicas, típicas de esta época del año en el sudeste asiático, fueron intensificadas por la llegada de un ciclón tropical excepcionalmente violento que impactó la región la semana pasada. Esta inusual combinación provocó precipitaciones sin precedentes que desbordaron ríos, saturaron el terreno y desencadenaron masivos corrimientos de tierra en zonas montañosas.

En Sumatra, las lluvias torrenciales transformaron comunidades enteras en torrentes de barro y escombros. En el distrito de Agam, provincia de Sumatra Occidental, casi 80 personas están desaparecidas en tres pueblos, sepultadas bajo toneladas de lodo y rocas. Los equipos de rescate enfrentan grandes dificultades para acceder a estas áreas debido a la magnitud del daño y a la destrucción total de la infraestructura vial. Puentes colapsados, carreteras intransitables y líneas de comunicación caídas han aislado comunidades enteras, dejando a sus habitantes sin agua potable, electricidad ni acceso a ayuda humanitaria.

Los relatos de los supervivientes revelan la crueldad del desastre. Dinusha Sanjaya, un repartidor de 37 años, compartió desde un campamento temporal: «Nunca pensé que las inundaciones serían tan terribles. No fue solo la cantidad de lluvia que cayó, sino sobre todo la rapidez con que cubrió todo». Otro sobreviviente, Rahul, de 28 años, narró cómo tuvo que caminar con el agua hasta el cuello para reunirse con sus padres, perdiendo casi todas sus pertenencias en el proceso.

Cifras devastadoras: más de 1,5 millones afectados

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) confirmó este lunes un balance trágico: 604 muertos en Indonesia, con 464 personas desaparecidas. Sin embargo, las autoridades advierten que estas cifras seguirán creciendo conforme se acceda a áreas aisladas y se recuperen más cuerpos. En Sumatra del Norte, se registraron 166 muertes; en Sumatra Occidental fallecieron 90 personas y en Aceh se han recuperado 47 cadáveres.

El impacto sobre la población civil es monumental. Más de 570.000 personas han sido desplazadas, con alrededor de 290.700 refugiadas en las tres provincias más afectadas. En total, 1,5 millones de habitantes se han visto afectados por este desastre. Además, las autoridades reportan cerca de 2.600 heridos y daños materiales extensos: más de 3.500 viviendas han sufrido daños graves; otras 4.100 presentan daños moderados y unas 20.500 tienen daños leves.

En Sri Lanka, el ciclón Ditwah provocó las peores inundaciones en diez años al golpear el país el viernes pasado. Las autoridades locales elevan el balance a 355 muertos y 366 desaparecidos, principalmente en la región montañosa central donde se cultiva té. Alrededor de 148.000 personas están alojadas en refugios temporales tras sufrir las intensas lluvias que inundaron hogares, campos y carreteras. El presidente Anura Kumara Dissanayake describió las inundaciones como «el mayor y más importante desastre que hemos vivido».

En Tailandia, donde los niveles del agua comenzaron a descender recientemente, el balance oficial asciende a 176 muertes. El primer ministro Anutin Charnvirakul ha fijado un plazo máximo para que los residentes puedan regresar a sus casas; no obstante, las graves inundaciones en 12 provincias del sur han impactado a más de 1,4 millones de hogares y afectado a cerca de 3,8 millones de personas. En Malasia, donde también hubo lluvias intensas, se reportaron dos muertes mientras que todavía hay 11.600 personas albergadas en centros temporales.

Operaciones rescate bajo condiciones extremas

Los equipos encargados del rescate enfrentan desafíos colosales para llegar hasta los supervivientes. En algunas áreas específicas, como Aceh, cientos de policías y soldados, junto con residentes, están excavando entre los escombros utilizando sus manos desnudas o herramientas rudimentarias, mientras continúan las fuertes lluvias sobre ellos. La mejora del tiempo durante el fin de semana permitió a los helicópteros militares acceder a zonas remotas para recuperar más cuerpos; sin embargo, muchas siguen siendo inaccesibles.

Las autoridades han tenido que recurrir a métodos innovadores para facilitar estas tareas tan complejas. La siembra artificial de nubes fue utilizada para desviar precipitaciones lejos de las zonas donde se realizaban labores cruciales como la búsqueda o el rescate. Algunos habitantes dependían incluso del suministro aéreo debido al estado impracticable, por barro y escombros, de muchas carreteras.

En Indonesia, el presidente Prabowo anunció el envío inmediato de varios buques militares hacia Sumatra del Norte para distribuir ayuda humanitaria, ya que parte del tráfico terrestre sigue interrumpido. También se desplegó un avión tipo Hércules, capaz de realizar múltiples aterrizajes diarios según las necesidades urgentes; además, el jefe del BNPB, Suharyanto, destacó especialmente áreas prioritarias como Sibolga y Tapanuli Centro.

Respuesta humanitaria y planes para la reconstrucción

El gobierno indonesio ha movilizado recursos significativos para atender a quienes han quedado damnificados por esta tragedia natural sin precedentes. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, informó sobre la preparación inmediata: 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de litros de aceite de cocina serán destinados directamente a los afectados. Además, el Ministerio del Interior establecerá cocinas públicas para proporcionar comida caliente a los residentes necesitados. Las autoridades declararon el estado de emergencia hasta el 11 de diciembre en las zonas más golpeadas.

El Ejecutivo indonesio está solicitando ayuda internacional ante la magnitud catastrófica presentada. Por su parte, Sri Lanka también demanda asistencia externa, utilizando helicópteros militares para alcanzar a quienes aún están atrapados. En cuanto al gobierno tailandés, describe planes de recuperación y compensación dirigidos específicamente hacia las regiones meridionales afectadas.

Expertos advierten sobre cómo el cambio climático está exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos dentro de la región del sudeste asiático. Aunque regularmente enfrenta inundaciones durante la temporada monzónica, la convergencia de sistemas climáticos extremos junto a precipitaciones cada vez más severas sugiere una tendencia preocupante. Durante su visita, Prabowo enfatizó la necesidad de afrontar el cambio climático de forma efectiva, destacando el papel fundamental de los gobiernos locales en la protección del medio ambiente y la preparación frente a condiciones meteorológicas extremas futuras derivadas de los cambios climáticos venideros.

Con su ubicación estratégica dentro del Anillo de Fuego, Indonesia frecuentemente sufre terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su propia geografía. Este reciente desastre por inundaciones se suma a la larga lista de catástrofes naturales que han impactado el archipiélago conformado por 17.000 islas diferentes; dicho sea de paso, esta tragedia constituye el mayor número de víctimas fatales en el país desde el terremoto y tsunami ocurridos en 2004, donde murieron más de 2.000 individuos en toda la región.

La preocupación pública gira igualmente en torno a prácticas de tala ilegal que posiblemente contribuyeron a los desastres recientes, observándose en imágenes satelitales enormes pilas de troncos arrastrados por las corrientes de agua hasta las playas de Sumatra Occidental, lo que genera cuestionamientos acerca del papel de la deforestación en la amplificación de los deslaves.

La situación actual en el sudeste asiático continúa marcada por una emergencia constante; los equipos de rescate prosiguen sus labores de búsqueda y recuperación, mientras los gobiernos enfrentan el monumental desafío de reconstruir infraestructuras destruidas y atender a millones de desplazados. La convergencia de fenómenos meteorológicos extremos revela la clara necesidad de una preparación futura ante eventos catastróficos que podrían volverse cada vez más frecuentes e intensos.