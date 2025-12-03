El ‘Plan de Paz’ de Trump genera temor en la ineficaz Europa a un acuerdo ruinoso para Ucrania

Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania mediante una estrategia diplomática que ha encendido las alarmas en Europa.

Su enviado especial Steve Witkoff llegó a Moscú el lunes con un plan de paz renovado que se presenta como un momento crucial para los objetivos de la administración estadounidense.

Sin embargo, la desconfianza envuelve estas negociaciones. Rusia ha dejado claro que no está dispuesta a realizar concesiones significativas, mientras que Ucrania y sus aliados europeos temen que Washington presione a Kyiv para aceptar un acuerdo que podría consolidar las ganancias territoriales rusas y debilitar la seguridad europea a largo plazo.

La semana pasada, tras una ronda de conversaciones en Ginebra, el equipo de Trump presentó un plan de 28 puntos, que fue rechazado de inmediato por Kyiv y por sus aliados europeos, quienes lo consideran demasiado favorable a Rusia.

Esa propuesta inicial ha sido ajustada en un documento de 19 puntos, que se discutió durante las conversaciones en Florida entre representantes estadounidenses y el equipo negociador ucraniano encabezado por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, calificó las conversaciones como «productivas y útiles», aunque admitió que los próximos pasos son «delicados» y hay «muchas partes móviles» en juego.

El plan sobre la mesa

El nuevo documento incluye elementos controvertidos que generan inquietud en Europa. Entre los puntos destacados se encuentran garantías de seguridad para Ucrania, el futuro de los activos rusos congelados por Occidente, la celebración de elecciones en Ucrania dentro de 100 días y la posibilidad de que Rusia sea readmitida en el grupo de los ocho países más industrializados (G8). Un aspecto especialmente delicado es el levantamiento de sanciones contra Rusia, así como la creación de un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Rusia sobre cuestiones de seguridad.

Fuentes cercanas a las negociaciones indican que el tema de los activos rusos congelados es «clave» para los rusos. Moscú ha mostrado gran interés en recuperar o negociar el uso de esos fondos, que representan miles de millones bloqueados por sanciones occidentales tras su invasión a Ucrania en 2022. Sin embargo, no hay indicios de avance respecto a la demanda rusa sobre la entrega por parte de Ucrania del territorio no ocupado en el Donbás. Mientras tanto, Rusia se niega a discutir cualquier tipo de alto el fuego, mientras que Ucrania rechaza ceder suelo.

La posición rígida de Moscú

Las expectativas son escasas ante la postura firme del líder ruso. Putin, al manifestar públicamente su falta de disposición para comprometerse, reiteró la semana pasada sus exigencias para que Ucrania se retire de los territorios reclamados por él, señalando que negociar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es «sin sentido». En este sentido, Moscú parece confiar en los avances militares logrados y está dispuesta a esperar hasta que sea Kyiv quien ceda ante sus demandas. Esta actitud refleja la seguridad del Kremlin sobre su posición militar, reforzada por recientes éxitos en el campo.

En las últimas semanas, las operaciones militares rusas han aumentado considerablemente, enfocándose especialmente en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas han declarado avances hacia ciudades clave e incluso afirman haber capturado Pokrovsk, un centro urbano estratégico en la región del Donetsk. No obstante, desde Kyiv han descalificado estas afirmaciones como «declaraciones ruidosas» destinadas a influir en las negociaciones diplomáticas. Expertos militares sugieren que aunque Rusia ha ganado terreno, las líneas del frente siguen siendo altamente disputadas y la situación es más compleja que lo indicado por los comunicados oficiales desde Moscú.

Temores europeos y el dilema de la seguridad

La incertidumbre crece entre los países europeos ante cómo Washington aborda lo que podría ser el futuro inmediato para Ucrania. Los aliados europeos temen que el enfoque rápido propuesto por Trump lleve a compromisos perjudiciales para la seguridad del continente. La idea de establecer un grupo conjunto entre Estados Unidos y Rusia sobre temas de seguridad genera especial inquietud; podría significar que ambos países definan el orden europeo sin contar con una participación real ni significativa por parte del continente o la OTAN.

El plan también contempla elecciones en Ucrania dentro del plazo señalado, algo problemático considerando que el país continúa inmerso en un conflicto bélico. La presión ejercida desde Estados Unidos para que Kyiv acepte estas condiciones refleja una prioridad clara: lograr un acuerdo rápido. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre si tal acuerdo sería realmente sostenible o simplemente serviría para congelar un conflicto sin abordar sus causas subyacentes.

Desde la administración estadounidense reconocen lo complicadas que son estas negociaciones; aún así mantienen esperanzas sobre una «visión compartida» no solo para poner fin al conflicto sino también para asegurar un futuro estable para Ucrania. Sin embargo, las realidades sobre el terreno y las posturas públicas del presidente ruso sugieren que Moscú está convencido de poder obtener más esperando a negociar más adelante. Con Witkoff ya presente en Moscú esta semana, los días venideros serán cruciales para determinar si existe alguna posibilidad real de alcanzar un acuerdo o si la diplomacia impulsada por Trump chocará con la firme determinación del presidente ruso por imponer sus condiciones desde el campo militar.