Un padre y su hijo de origen paquistaní son los asesinos de 15 inocentes en Bondi Beach durante la fiesta judía de Janucá

Un hombre de 50 años y su hijo de 24, irrumpieron en el evento Chanukah by the Sea, ataviados de negro. Dispararon rifles contra más de mil asistentes reunidos en el parque Archer, ubicado junto a la playa de Bondi. La policía logró neutralizarlos: el padre fue abatido y el hijo se encuentra en estado crítico bajo custodia médica.

El ataque se perpetró el domingo a las 18:40, hora local. Mientras las familias judías encendían las velas para conmemorar el primer día de Janucá, los agresores utilizaron al menos un rifle de cerrojo y lanzaron bombas caseras que no llegaron a explotar. En su vehículo se encontraron dispositivos explosivos improvisados.

La policía recuperó un total de seis armas tanto en la escena como en sus residencias.

Ahmed al Ahmed, un transeúnte, tuvo la valentía de desarmar a uno de los atacantes.

A pesar de recibir dos disparos, uno en el muslo y otro en el brazo, logró quitarle el arma y apuntarla hacia él. Actualmente se recupera en el hospital Saint Vincent, que ha sido convertido en una especie de zona de guerra debido al gran número de heridos.

Heroic man who disarmed Bondi Beach gunman struck by bullets and set to undergo surgery. Ahmed al Ahmed, 43, has been named as the hero who wrestled one of the gunman and disarmed him- saving countless lives. Mr al Ahmed was walking past the beach when he saw the gunman and… pic.twitter.com/fAuyskazU2 — Oli London (@OliLondonTV) December 14, 2025

Las autoridades registraron domicilios en Bonnyrigg y Campsie, barrios situados al suroeste de Sídney, donde residían los agresores. Se detuvo a un hombre cómplice y a una mujer por su posible implicación. No están buscando más sospechosos por el momento. El padre contaba con licencia para portar armas desde hacía diez años y poseía seis armas registradas legalmente.

Naveed Akram vivía en Bonnyrigg. De origen paquistaní, es posible que haya adquirido la nacionalidad australiana tras una larga residencia. Estudiaba en Central Queensland University y también asistía al Al-Murad Institute, una escuela dedicada al árabe y al Corán. Tanto la policía como la ASIO lo tenían bajo vigilancia; había sido investigado hace seis años por presuntos vínculos con una célula del ISIS en Sídney. Su familia adquirió una propiedad en el barrio hace aproximadamente un año. En varias fotos aparece luciendo la camiseta del equipo nacional de cricket paquistaní.

El padre, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, residía legalmente en Australia con sus armas autorizadas. Juntos planificaron este ataque antisemita, gritando consignas islámicas según relatan testigos que presenciaron la escena. Este atentado se convierte así en el más grave que ha sufrido Australia desde 1996.

Las víctimas suman 15 fallecidos, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 87 años. Entre ellas se encuentran una niña de 10 años, dos rabinos como Eli Schlanger perteneciente a Jabad de Bondi y un ciudadano francés. Además, hay alrededor de 40 heridos, entre ellos cuatro menores y dos agentes policiales; cinco personas están en estado crítico. Testigos relatan ver cuerpos tendidos sobre el suelo y sangre por todas partes. Un español llamado Sergi Cánovas se refugió con su familia dentro de un restaurante, pensando inicialmente que los disparos eran fuegos artificiales.

Anthony Albanese, primer ministro australiano, convocó al Consejo de Seguridad Nacional para abordar esta situación crítica. Se refirió al ataque como «escenas impactantes y desgarradoras». Por su parte, Chris Minns, representante del gobierno de Nueva Gales del Sur, lo calificó como un acto terrorista dirigido contra la comunidad judía. Asimismo, Mal Lanyon, jefe policial del estado, activó poderes especiales para manejar la crisis.

Las reacciones internacionales no han tardado en llegar; Isaac Herzog, presidente israelí, condenó lo ocurrido como «un vil ataque terrorista contra judíos» e instó a Australia a combatir el antisemitismo con firmeza. Por otro lado, Benjamin Netanyahu responsabilizó las políticas del gobierno australiano bajo Albanese —como el reconocimiento de Palestina— por avivar este tipo de odio; le había escrito sobre este asunto hace tres meses.

El primer ministro británico Keir Starmer también se pronunció llamando al ataque «repugnante», mientras que António Guterres, secretario general de la ONU, expresó su horror ante esta situación tan trágica. Francia ha prometido erradicar cualquier forma de antisemitismo que pueda surgir tras estos hechos violentos; muchos líderes observan un aumento del odio hacia los judíos como consecuencia directa del conflicto reciente en Oriente Medio.

Antecedentes del odio

Australia atraviesa una preocupante ola antisemita que ha visto un aumento significativo tras la guerra en Gaza. La ASIO está vigilando activamente células yihadistas operativas dentro del país; Naveed Akram estaba dentro del radar por sus vínculos con ISIS. La radicalización parece haber fluido entre padre e hijo o viceversa; sus raíces paquistaníes apuntan hacia redes extremistas que operan desde el sur asiático, donde Pakistán mantiene conexiones con grupos como ISIS-Khorasan.

El evento Chanukah by the Sea atraía a numerosas familias judías; mil personas se encontraban allí además de bañistas disfrutando del clima veraniego australiano cuando ocurrió la tragedia. Los atacantes eligieron un lugar visible para llevar a cabo su ataque brutal durante nueve largos minutos; bicicletas, tablas de surf y toallas quedaron abandonadas mientras se desataba el caos.

Investigación en marcha

La policía está investigando el estatus migratorio de Akram: ¿es ciudadano australiano o tiene solo visa? También están analizando sus posibles conexiones con ISIS, dado que se encontró una bandera vinculada a esta organización dentro de su vehículo. Los detenidos en Bonnyrigg están prestando declaración sobre lo sucedido; las bombas caseras halladas sugieren una planificación meticulosa detrás del ataque. Las seis armas utilizadas eran legales y pertenecían al padre.

Los hospitales están colapsados debido a la llegada masiva de heridos; continúan identificando víctimas: rabinos, padres e incluso niños forman parte del doloroso balance que deja este ataque devastador sobre la comunidad judía local. La conocida playa turística de Bondi ha cerrado accesos mientras se respira tensión ante lo ocurrido; esto representa un golpe importante para el turismo australiano.

Posible evolución

Aunque las autoridades aseguran que no hay amenaza inminente tras este ataque terrorífico, los arrestos adicionales sugieren que podría haber una red más amplia involucrada detrás del mismo. Si logran confirmar conexiones directas con ISIS, es probable que suba la alerta nacional frente a otros posibles ataques similares. En respuesta a esta crisis, es probable que Albanese considere endurecer las leyes relacionadas con armas y migración ante estas tensiones crecientes.

La relación con Israel también podría verse afectada por las críticas lanzadas por parte de Netanyahu hacia el gobierno australiano respecto al manejo del antisemitismo creciente vinculado a la situación actual entre Gaza e Israel.

En cuanto al oeste de Sídney, donde reside una considerable población musulmana migrante, las tensiones aumentan notablemente; ahora mismo, barrios como Bonnyrigg están bajo vigilancia constante ante cualquier eventualidad futura.

Si finalmente Akram sobrevive a sus heridas críticas tras ser detenido por las autoridades australianas, será sometido a juicio donde saldrán a relucir sus motivaciones detrás del ataque brutal cometido junto a su padre; esto podría inspirar imitadores si no se controla adecuadamente.

Este horror ha transformado lo que solía ser un lugar paradisíaco como es Bondi Beach ahora marcado por escenas aterradoras e indescriptibles; Australia llora sus pérdidas pero busca respuestas rápidas mientras se une contra cualquier forma de odio.