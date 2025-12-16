  • ESP
Berlín se convierte en escenario de esperanzas y tensiones diplomáticas

Trump anuncia que la paz en Ucrania “está más cerca que nunca”

En el corazón de la capital alemana, Zelenski, emisarios estadounidenses y líderes europeos despliegan una intensa coreografía diplomática para cerrar las heridas de la guerra

Zelenski - Trump - Putin PD.
En una jornada marcada por gestos calculados y discretos intercambios entre delegaciones, el nombre de Berlín se volvió a resonar como epicentro de los intentos por silenciar las armas en Ucrania. Era el segundo día de conversaciones entre el presidente Volodimir Zelenski y representantes estadounidenses, bajo la mirada expectante de Europa.

Mientras los flashes capturaban las salidas de las reuniones, desde Washington, Donald Trump encendía las expectativas. “Estamos más cerca que nunca del fin de la guerra”, declaró con tono triunfal en el Despacho Oval, asegurando haber mantenido “conversaciones muy largas y muy buenas” con Zelenski, así como con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN.

La apuesta europea: una fuerza conjunta

Los mandatarios europeos, que en las últimas semanas intensificaron sus contactos, dieron un paso más allá al proponer la creación de una fuerza multinacional respaldada por Estados Unidos. El objetivo, según expresaron en una declaración conjunta, es garantizar las “sólidas garantías de seguridad” que impidan a Rusia violar cualquier acuerdo de alto el fuego.

En los pasillos del hotel berlinés que acogen las reuniones, el ambiente era de prudente optimismo. Steve Witkoff, enviado personal de Trump, y Jared Kushner, su asesor más cercano, mantuvieron nuevas rondas de diálogo con Zelenski, quien aseguró haber registrado “avances reales” en las discusiones sobre esas garantías.

Sombras sobre el mapa

Pero entre los gestos diplomáticos y los apretones de manos quedaron flotando un asunto espinoso: el de los territorios ocupados. «Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios. Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes», admitió Zelenski con tono sobrio ante los periodistas.

Berlín cerró el día con la esperanza de un acuerdo al alcance de la mano, pero también con la certeza de que la paz, aún si asoma en el horizonte, sigue exigiendo concesiones difíciles.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

