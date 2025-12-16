Trump excluye al ‘traidor’ Sánchez de sus contactos europeos y anuncia que la paz está cerca en Ucrania

La afirmación de Donald Trump sobre que la paz en Ucrania está «más cerca que nunca» no viene sola.

Surge tras una serie de llamadas a ocho líderes europeos, nuevas conversaciones en Berlín y una imagen recurrente: Pedro Sánchez queda nuevamente al margen del círculo principal que discute el final del conflicto y la futura seguridad en Europa.

Mientras tanto, hay elementos mucho más tangibles que las meras palabras optimistas: un plan de paz de 20 puntos, diálogos discretos con Kiev, presión sobre Moscú desde lejos y una propuesta para crear una fuerza multinacional europea destinada a asegurar cualquier acuerdo alcanzado. La idea de que el final de la guerra se aproxima contrasta con la dura realidad de que Rusia aún no ha tomado asiento en la mesa de Berlín.

Qué ha dicho exactamente Trump y con quién ha hablado

Desde la Casa Blanca, Trump enfatizó este lunes que estamos «más cerca que nunca» de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, justo después de una ronda de contactos con Volodímir Zelenski y un grupo selecto de líderes europeos.

Según Trump y los informes recientes, en esa conversación participaron:

Alemania

Italia

Francia

Reino Unido

Finlandia

Polonia

Noruega

Dinamarca

Países Bajos

Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

España no estaba presente. Pedro Sánchez vuelve a quedar fuera de una conversación crucial donde se abordan tanto el cierre del conflicto como la futura reconstrucción y el lugar de Ucrania en el sistema de seguridad europeo.

Trump lo expuso así:

Habló sobre una charla «muy positiva» con varios líderes europeos.

Aseguró que están recibiendo un «respaldo masivo» desde Europa.

Reiteró que «ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin».

Recordó que Washington mantiene múltiples contactos con Vladímir Putin, añadiendo incluso que «Rusia también busca alcanzar un acuerdo», aunque con cambios en su postura.

En términos prácticos, el mensaje combina dos ideas: Trump se posiciona como motor del proceso de paz y presenta un bloque euro-estadounidense sólido tras su propuesta, aunque las divisiones reales siguen siendo evidentes.

Qué se negocia en Berlín: el plan de 20 puntos y la fuerza multinacional

Mientras Trump habla desde Washington, el trabajo real se lleva a cabo en Berlín. Allí han tenido lugar dos días intensos de reuniones entre:

Una delegación ucraniana liderada por Zelenski

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner

y Líderes europeos clave junto a representantes de las instituciones de la UE

Lo que se discute incluye:

Un plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington.

impulsado por Washington. Un esquema para ofrecer garantías de seguridad “nivel Artículo 5 de la OTAN” para Ucrania, sin integrarla formalmente en la Alianza.

La creación de una fuerza multinacional dirigida por Europa y apoyada por EEUU para supervisar el alto el fuego, así como la seguridad aérea y marítima y la recuperación del ejército ucraniano.

Los líderes europeos han presentado esta fuerza como:

Un instrumento para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Un mecanismo disuasorio frente a posibles nuevas ofensivas rusas.

Una señal política clara sobre cómo Europa asume un papel militar directo en la seguridad ucraniana, pero bajo el paraguas estratégico estadounidense.

Algunos aspectos clave del paquete discutido incluyen:

Ucrania mantendría unas fuerzas armadas compuestas por aproximadamente 800.000 efectivos durante tiempos pacíficos para disuadir futuras agresiones.

para disuadir futuras agresiones. EEUU y Europa proporcionarían robustas garantías de seguridad, comprometidos a responder coordinadamente ante nuevas agresiones, aunque sin tropas estadounidenses desplegadas directamente en territorio ucraniano.

Cualquier acuerdo requerirá la aprobación del Senado estadounidense.

Según ha indicado Zelenski, las conversaciones han sido difíciles pero productivas, destacando «avances reales» en lo referente a garantías de seguridad. El propio enviado de Trump, Witkoff, ha mencionado progresos significativos durante las discusiones.

El gran elefante en la sala: territorio, OTAN y Rusia fuera de la mesa

Bajo todo este optimismo verbal persiste el núcleo central del conflicto: territorio y estatus estratégico de Ucrania.

Los temas más sensibles actualmente son:

La cuestión relativa a los territorios ocupados por Rusia en Donetsk, Lugansk y la central nuclear de Zaporiyia , sigue sin resolverse.

, sigue sin resolverse. EEUU ha presionado a Kyiv para renunciar a su adhesión a la OTAN a cambio de garantías reforzadas en materia de seguridad.

Rusia aún no participa en las reuniones llevadas a cabo en Berlín; el plan deberá presentarse al Kremlin más adelante.

La situación actual puede resumirse así:

Kyiv está dispuesta a hablar sobre garantías alternativas a la OTAN, pero rechaza aceptar como hecho consumado las demandas territoriales rusas.

Washington junto con las capitales europeas buscan diseñar un marco que: Convenza a Ucrania sobre su apoyo continuo. Ofrezca a Rusia una salida negociada menos costosa que prolongar un conflicto sin fin. Evite un despliegue directo de tropas estadounidenses en el frente.



Algunos funcionarios estadounidenses han caracterizado el paquete prometido como «realmente fuerte, tipo Artículo Cinco», pero han advertido que dicha oferta no estará disponible indefinidamente; es decir, ahora surge una ventana temporal para alcanzar un acuerdo.

Europa se organiza… y España mira desde la segunda fila

En este contexto, es necesario señalar cómo influye la política interna europea tanto como lo hace lo militar. En Berlín se han alineado:

El canciller alemán Friedrich Merz

El presidente francés Emmanuel Macron

El primer ministro británico Keir Starmer

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El presidente del Consejo Europeo, António Costa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Jefes de estado clave del flanco este y norte como son los casos de Polonia, Finlandia, Noruega, entre otros

La ausencia notable de Pedro Sánchez es doble:

No forma parte del diálogo directo con Trump ni Zelenski.

No está entre los líderes más visibles durante las negociaciones realizadas en Berlín, donde los focos se centran principalmente en Berlín, París, Londres y los países del centro-norte europeo.

El mensaje implícito es claro:

El llamado “directorio” europeo relacionado con la guerra en Ucrania se concentra alrededor Alemania, Francia, Reino Unido y naciones más expuestas ante Rusia. A pesar del peso específico que tiene España dentro de la UE, no aparece como un actor principal ni dentro del diseño del plan pacífico ni dentro del futuro contingente multinacional; al menos no según lo percibido públicamente estos días.

Esto acarrea varias implicaciones:

Afecta su influencia sobre cómo quedará finalmente configurado el acuerdo. Impacta su papel dentro del proceso para llevar a cabo una reconstrucción económica efectiva para Ucrania. Y afecta su posición respecto al debate sobre cómo será el futuro sistema europeo securitario; otros socios están acaparando atención.